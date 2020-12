Eine Ausfahrt in historischen Bildern

Die Geschichte des Schlierachtals neu (auf)geschrieben haben Anton Stetter und Daniel Glasl. Ab heute ist ihre „Ausfahrt vom Schliersee über Hausham nach Miesbach in historischen Photographien“ erhältlich. Warum ihr Buch alles andere als eine ganz normale Chronik ist, haben die Autoren bei einem Pressetermin verraten.

Schlierach-/Leitzachtal – Chroniken sind für gewöhnlich ziemlich schwer. Nicht nur in gewichtstechnischer Hinsicht, sondern auch in Sachen Lesefluss. Viel trockener Text, gespickt mit noch mehr Jahreszahlen. Bilder hingegen sind oft Mangelware, meist beschränken sie sich auf Schwarz-weiß-Aufnahmen in Briefmarkenformat. Auch das soeben erschienene Werk „Das Schlierachtal“ von Anton Stetter und Daniel Glasl ist kein Buch für die Westentasche. Und doch unterscheidet es sich von anderer heimatgeschichtlicher Literatur.

Als „Coffee Table Book“ will Stetter die 329 Seiten umfassende „Ausfahrt vom Schliersee über Hausham nach Miesbach in historischen Photographien“ verstanden wissen. Ein Buch also, das man auch mal in einer 15-minütigen Kaffeepause durchblättert – um sich dann doch in den großformatigen Schwarz-weiß-Fotos zu verlieren. „Wir lassen die Bilder die Geschichten erzählen“, erklärt Glasl, der als in Tegernsee beheimateter Fotodesigner vor ziemlich genau einem Jahr seinen ersten Bildband veröffentlicht hat – mit historischen Aufnahmen aus dem Tegernseer Tal.

Vom Tegernsee inspiriert

Der ist quasi auch der Auslöser für den Sprung hinüber ins Schlierachtal, berichtete Stetter nun bei einem Pressetermin in der Destillerie Lantenhammer in Hausham. Glasls Buch habe sich in den Tegernsee Arkaden so gut verkauft, meinte der Vorsitzende des Unternehmerverbands Miesbach (UVM), dass er sich als selbstbewusster Schlierachtaler gedacht habe: „Das können wir auch.“

Gemeinsam mit Glasl überlegte er sich, eine Fotoreise zu unternehmen – in geografischer wie chronologischer Hinsicht. Die Route führt vom Josefstal bis zum Taubenberg, flussabwärts an der Schlierach entlang. Die Aufnahmen entstammen dem Zeitraum von etwa 1860 bis zum Zweiten Weltkrieg. Bei ihren aufwendigen Recherchen haben Stetter und Glasl festgestellt, wie vielschichtig sich der gerade mal acht Kilometer lange Abschnitt entwickelt hat. Drei Schwerpunkte arbeiteten sie in den „Konglomeraten“ heraus: Tourismus in Schliersee, Bergbau in Hausham und Städtebau/Wirtschaft in Miesbach.

Aufwendige Recherchen

Neben vielen Historikern und Heimatkundlern nutzten sie auch Vereine und Zeitzeugen als Quelle. „Ich habe bei einem 98-Jährigen in Seniorenheim angerufen, um herauszufinden, wer früher in dem Haus auf einem unserer historischen Fotos gewohnt hat“, erzählte Stetter. Bereits vorhandene Ortschroniken hätten sich als „wertvolle Pionierarbeit“ erwiesen, auch wenn sich manchmal drei verschiedene Daten für ein- und dasselbe Ereignis finden ließen. „Wir haben versucht, das gleichzuziehen“, erklärte Stetter. Nicht nur bei den vielen Mitwirkenden, darunter etwa Miesbachs Stadtarchivarin Barbara Wank und Wolfgang Grützner vom Haushamer Bergmannsverein, bedankten sich Stetter und Glasl, sondern auch bei ihren Partnerinnen.

Dass das Schürfen nach geschichtlichen Schätzen am Ende Gold wert war, zeigt ein Blick in das auf Gmund-Papier gedruckte Buch. Denn statt nur trockene historische Fakten aufzuzählen, lenken die Autoren den Blick auf den gesellschaftlichen Alltag. „Wir haben den Menschen ins Gesicht geschaut“, sagte Glasl. Dabei förderten die Autoren viele spannende Details ans Tageslicht. Etwa, dass bereits Ende der 1920er-Jahre Tagesausflügler in Massen die Schlierseer Berge stürmten. Oder dass in Schliersee fünf Jahre lang erfolglos und fast ruinös für den Gemeindehaushalt nach Jod gebohrt wurde, um sich „Bad“ nennen zu dürfen. Und dass die Haushamer Pfarrkirche St. Anton ursprünglich auf der Haushamer Alm hätte stehen sollen.

Die drei anwesenden Bürgermeister waren voll des Lobes für Stetters und Glasls Werk. „Die Bilder sprechen für sich“, meinte Franz Schnitzenbaumer (Schliersee) und nickte anerkennend. Gerhard Braunmiller (Miesbach) erzählte, dass er selbst mal an einer Chronik gearbeitet hat. „Da ist es immer sehr schwer zu sagen, wann man wirklich fertig ist.“ Geht es nach Jens Zangenfeind (Hausham), dürfen Glasl und Stetter gerne noch weitermachen. „Wenn der zweite Band erscheint“, feixte Zangenfeind, „kommen wir gerne wieder.“

Das Buch

„Das Schlierachtal“ von Anton Stetter und Daniel Glasl ist im Kleineheimat-Verlag erschienen und kostet 59,90 Euro. Es ist erhältlich in der Bücheroase in Schliersee, in der Destillerie Lantenhammer in Hausham, im Buch am Markt in Miesbach sowie in der Buchhandlung Kolmansberger in Rottach-Egern. Online-Bestellungen sind unter www.schlierach talbuch.de möglich. Der Versand ist kostenfrei.

(sg)