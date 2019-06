Eine Feria an der Costa del Schliersee: So war das Straßenfest am Samstag

Ausnahmezustand auf der Schlierseer Ortsdurchfahrt: Wo sich sonst am Wochenende Autos stauen, tummelten sich am Samstag Tausende Fußgänger und machten das Straßenfest zu einem vollen Erfolg. Auf der Bühne am Rathaus gab es kurzweilige Vorführungen, unter anderem mit Feuerspeiern. Zuletzt hatte es in Schliersee 2015 ein Straßenfest gegeben.

„Das machen wir auf alle Fälle wieder!“

von Alexandra Korimorth

Was man sonst von spanischen Ferias kennt, begeisterte am Samstag 5000 Besucher am Schlierseer Straßenfest. Es wurde gefeiert, getanzt, gegessen und getrunken – und das bis tief in die Nacht.