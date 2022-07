Eine Heimat nicht nur für Rasensportler: TSV Schliersee hat neues Sportheim eingeweiht

Von: Sebastian Grauvogl

Den kirchlichen Segen spendeten Pfarrer Hans Sinseder und Pfarrerin Ilka Huber bei ihrem Rundgang mit (hinten v.l.) Wolfgang Schauer (Vorsitzender TSV Schliersee) und Hubert Strobl (Vorsitzender Sparte Fußball) über das Gelände des neuen Sportheims, zu dem auch ein Naturspielplatz gehört. © MKF_MaxKalup

Genutzt wird es schon länger, jetzt wurde es auch offiziell eingeweiht: das neue Sportheim des TSV Schliersee. Finanziert wurde es zum großen Teil mit Spenden.

Schliersee – Ein neues Vereinsheim auf einer sumpfigen Wiese an der Schlierach? So manch ein Skeptiker sah vor dem Baubeginn 2019 schon die Wände im feuchten Boden versinken. Doch Hubert Strobl und die Fußballer des TSV Schliersee streiften sich lieber Gummistiefel und Arbeitshandschuhe über und legten los. Drei Jahre später ist aus dem vermeintlich kühnen Traum ein stabiles Haus geworden. Ein Zuhause nicht nur für die Rasensportler, sondern auch für viele andere Teile des gesellschaftlichen Lebens in Schliersee. Wie sehr das neue Sportheim bereits bei den Bürgern verankert ist, zeigten die vielen Gäste, die der offiziellen Eröffnung und Einweihung mit Segnungsgottesdienst, Festakt und abendlicher Grillparty beiwohnten.

Mehr als 500.000 Euro an Spenden gesammelt

Strobl nutzte die Gelegenheit bei der coronabedingt mit rund eineinhalbjähriger Verspätung angesetzten Feier, nochmals den unzähligen Sponsoren und Spendern zu danken, die sich bei der vom TSV ausgerufenen Bausteinaktion beteiligt haben. Wie berichtet, hatte der Verein für jede Spendensumme ab 100 Euro einen Ziegelstein mit dem Namen des Gönners beschriften lassen und dann in einer Mauer im Innenraum eingesetzt. Genau 501 000 Euro seien damit zusammengekommen, verkündete Strobl stolz. Die Gemeinde kam dem TSV mit einem zinsfreien Darlehen von 300 000 Euro entgegen, von dem der Verein bereits 80 000 Euro zurückgezahlt habe. Nicht in Euro beziffern lassen sich hingegen die rund 8000 Arbeitsstunden, die die Mitglieder ehrenamtlich auf der Baustelle geleistet haben.

Ohne sie hätte es nicht geklappt: (v.l.) Karl Steiner (privater Sponsor) und Albert Zellinger (erster Spender), Architekt Gerhard Krogoll, Anton Lentner (Hubertus Altgelt-Stiftung), Gerhard Geiger (privater Sponsor) und Harald Nodes (Vorsitzender Förderkreis Schliersee). © MKF_MaxKalup

Was daraus entstanden ist, davon konnten sich die Besucher bei der Eröffnung selbst überzeugen. Auf 350 Quadratmetern Grundfläche beherbergt das in Holzbauweise errichtete Haus unter anderem ein Stüberl mit 60 Sitzplätzen, Umkleiden und Duschen sowie mehrere Kursräume, die unter anderem für Gymnastik- und Turnstunden für alle Generationen genutzt werden (siehe Kasten). Ein Kinderspielplatz mit viel Naturmaterialien und sogar Fitnessgeräten durfte nicht fehlen. Auf der gepflasterten Terrasse daneben haben bis zu 200 Gäste Platz. Bei Bedarf auch deutlich mehr, wie Strobl launig erzählt. Bei der Johannifeier mit Livemusik von Erich Kogler und Band seien jüngst 500 Zuschauer gekommen. „Da war richtig was los bei uns.“

Doch auch in seiner eigentlichen Kernfunktion als Stützpunkt für die Schlierseer Fußballer bringt das neue Sportheim seine Stärken auf den Platz. So statteten Strobl und sein Team das gesamte Hauptspielfeld mit LED-Flutlichtern aus und legten den Nebenplatz um 40 Zentimeter tiefer, um alles auf eine Ebene zu bringen. Auch die Zufahrtsstraße zu den 50 Parkplätzen befestigten die Fußballer. Die Versorgungsleitungen schossen sie unter der Schlierach durch.

Nächste Investitionen bereits geplant

Geht es nach dem Spartenleiter, ist das Projekt Sportheim damit längst noch nicht abgeschlossen. Mit dem Bau eines vier Meter hohen und 100 Meter langen Zauns als Abgrenzung zwischen Park- und Sportplatz, zwei Flutlichtmasten für den Nebenplatz, eines Schiebetors samt Häuschen bei der Zufahrt, einer Drehung des Spielfelds und einem neuen Rasenmähroboter sind bereits die nächsten Investitionen geplant. Rund 100 000 Euro würden dafür gebraucht, sagt Strobl und fügt launig hinzu: „Spenden sind natürlich weiterhin möglich.“ Rund zehn Jahre, rechnet der Spartenleiter, werde es dauern, ehe der TSV alle Kosten erwirtschaftet beziehungsweise das Darlehen zurückbezahlt habe. Ein Ziel, an dem alle Nutzer des Sportheims mitarbeiten würden. Auch die Einnahmen des Stüberls würden da hineinfließen.

Das Regenwasser des Sportheim-Daches hingegen plätschert in den extra dafür angelegten Teich. „Das war Vorschrift“, erklärt Strobl. Ein weiteres Beispiel, wie es dem TSV gelungen ist, aus der vermeintlichen Hürde des sumpfigen Bodens einen echten Mehrwert zu schaffen.

sg