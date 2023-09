Ralf Stegner über Reiz-Figur Aiwanger: Nicht qualifiziert für ein Kabinett in Bayern

Von: Alexandra Korimorth

Teilen

Machten Mut: die Festredner (ab 2.v.l.) Bundestagsabgeordneter Ralf Stegner und Landesvorsitzende Ronja Endres, hier flankiert von Klaus Barthel (l.) und Bruno Peetroons. © MKF_MaxKalup

Sie überdauerte schon ein Kaiser- und ein Königreich sowie die NS-Diktatur – und will sich auch nicht von heutigen Wogen fortreißen lassen: Ihr 125-jähriges Bestehen hat die SPD Schliersee am Samstag gefeiert.

Schliersee – Gleich zwei Festrendner hatte die Schlierseer SPD um Ortsvorsitzende Margarita Horn zur Jubiläumsfeier am Samstagvormittag im Forum der Vitalwelt zu Gast: den Bundestagsabgeordneten und ehemaligen Fraktionsvorsitzender Ralf Stegner aus Kiel sowie Bayern-SPD-Co-Vorsitzende Ronja Endres. Angesichts der bevorstehenden Landtagswahl beschworen sie Selbstbewusstsein und Mut der Genossen und hielten mit Kritik an allen anderen Parteien und Gruppierungen nicht hinterm Berg.

90 Besucher im Forum der Vitalwelt

Bis aus Mittelfranken und Hessen waren die rund 90 Besucher gekommen, darunter auch die SPD-Bürgermeister aus dem Landkreis, Michael Falkenhahn (Otterfing) und Robert Kühn (Bad Wiessee), sowie Landtags-Direktkandidat Bruno Peetroons aus Holzkirchen, die ebenfalls zum Jubiläum gratulierten. Horn begrüßte sie überschwänglich: „Mia san mia?! Naa – wir sind ein großes Ganzes von Süd nach Nord, von Ost nach West“, stellte sie fest und appellierte: „An alle Demokraten: Lasst uns zusammenstehen!“ Horn blickte auf die Geschichte des Ortsverbands zurück – insbesondere zwischen 1933 und 1945, als SPDler in Konzentrationslager geschickt, die Partei verboten und Gewerkschaftsmitglieder bedroht wurden. Der SPD-Mitglieder, die sich mit ihrer demokratischen Haltung für eine gerechtere Welt einsetzten und sich um Schliersee verdient gemacht haben, wurde mit einer Schweigeminute gedacht: „Sie sollen unvergessen sein“, rief Horn feierlich.

Ralf Stegner fordert „Stolz und Selbstbewusstsein“

Stegner, der nach eigener Aussage von der Küste ins „Paradies“ nach Schliersee gekommen war, um dem Ortsverband zu gratulieren, hielt eine feurige Grundsatzrede über die Verdienste der SPD – vom Kaiserreich über den Widerstand gegen das NS-Regime bis heute. Er forderte angesichts der Parteigeschichte „Stolz und Selbstbewusstsein“ von den Genossen. Sie sollten sich als linke Volkspartei begreifen, sich – wie es in der Partei Tradition habe – für ihre Überzeugungen mit den Mächtigen anlegen. Er rühmte die Errungenschaften der SPD in der aktuellen Bundesregierung, wie Strom- und Gaspreisbremse, Kurzarbeitergeld, den Fortschritt bei den erneuerbaren Energien zumindest im Norden der Republik, geplante Investitionen in bezahlbaren Wohnraum und den Erhalt der Industriearbeitsplätze. Vor allem aber lobte er die Besonnenheit von SPD-Kanzler Olaf Scholz gerade hinsichtlich des Ukraine-Kriegs: Scholz würde „erst denken, dann sprechen und dann handeln“.

Stegner über Reiz-Figur Aiwanger: Nicht qualifiziert für ein Kabinett in Bayern

Stegner wetterte gegen FW-Chef Hubert Aiwanger in der Flugblatt-Affäre und fand, dass so einer nicht qualifiziert sei für ein Kabinett in Bayern. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) habe in der Causa den Zeitpunkt für eine eindeutige Distanzierung verpasst. „Wir sind das Bollwerk gegen die Demokratiefeinde“, machte Stegner unter Applaus deutlich. Demokratiefeinde müssten konsequent bekämpft werden.

Zur Jubiläumsfeier anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Schlierseer SPD begrüßte Ortsvorsitzende Margarita Horn vom Rednerpult aus rund 90 Gäste im Forum der Vitalwelt – darunter (am Tisch v.l.) die SPD-Bürgermeister Michael Falkenhahn und Robert Kühn sowie den Schlierseer Rathauschef Franz Schnitzenbaumer (CSU). © MKF_MaxKalup

Sogar ein Schwarzer darf bei den Genossen sprechen

Der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises, Klaus Bartel, verabschiedete als Moderator Stegner unter stehendem Applaus. Wegen Zugausfällen war der Schleswig-Holsteiner gezwungen, die Feier früher zu verlassen – ebenso wie Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU), der noch zwei Trauungen auf dem Plan hatte. Der Rathauschef gratulierte der Orts-SPD und lobte die gute Zusammenarbeit im Gemeinderat: „Wir haben immer versucht, gemeinsam Politik für die Menschen am Ort zu machen.“ Für die demokratischen Parteien gelte es, sich gegenseitig zu wertschätzen und zusammenzuhalten, den Wohlstand nicht zu gefährden und sich gegen antidemokratische Tendenzen zu wehren.

Frenetischer Jubel für Ronja Endres, als sie gegen Aiwanger ätzt

Auch er bekam Applaus – aber kein Vergleich zu dem frenetischen Klatschen, das Ronja Endres, Vorsitzende der Bayern-SPD, erhielt. Sie wollte Lust auf die Zukunft und Lust auf den Wahlkampf machen: „Lasst uns endlich anfangen, darüber nachzudenken, was wir in und für Bayern tun können. Wir fordern: Erst das Land, dann die Partei.“ Sie ätzte in Richtung Aiwanger, „den Krakeeler, der sich die Demokratie ,zurückholen‘“ wolle. Sie forderte: „Machen statt södern!“ Der CSU warf Endres vor, Bayern zum Energiesozialfall gemacht zu haben.

Endres dankte den Schlierseer Genossen für ihr ehrenamtliches Engagement. Im Gedenken an einen SPD-Wahlslogan von 1970 rief sie: „Lasst uns die Tür aufreißen für den Fortschritt. Damit die nächsten 125 Jahre besser werden, braucht es die SPD.“