Einführungsgottesdienst: Das sind die neuen evangelischen Pfarrer von Neuhaus

Mit einem feierlichen sowie freud- und humorvollen Gottesdienst hat die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde das neue Neuhauser Pfarrer-Ehepaar Ilka und Andreas Huber begrüßt.

Neuhaus – Dass die Freude in Neuhaus über die Neubesetzung der seit März verwaisten Pfarrstelle an der Apostel-Petrus-Kirche groß war, war vom ersten Augenblick des Gottesdienstes an klar. Da jubilierten die „Nachtigallen“ Bärbel Pischetsrieder und Uschi Bommer nach dem Glockengeläut geradezu von der Empore herab. Sie sangen eine Uraufführung eines von Wehrmann komponierten Stücks. „Vertretungspfarrer“ Erwin Sergel aus Miesbach begrüßte die Gäste warmherzig mit dem Wochenspruch „Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht was er Dir Gutes getan hat“.

Andreas Huber eilte sodann auf die Empore, um mit seiner Gitarre das moderne, englisch-sprachige Kirchenlied „10 000 Reasons“ anzustimmen, in das die Anwesenden mitgerissen (und mit Mundschutz versehen) einfielen und beschwingt mitklatschten. „Was für ein wunderbares Motto für einen Neubeginn“, lobte Pfarrer Friedrich Woltereck aus Hausham. Dann verlas Pfarrerin Anika Sergel-Kohls die Bestellungsurkunde – sozusagen die Stellenbeschreibung inklusive Rechten und Pflichten – für die beiden neuen Kollegen, die sich je zu 50 Prozent das Dienstverhältnis teilen. Vor lauter Ergriffenheit kam sie dabei über deren Geburtsdaten in Stolpern und ließ sie kurzerhand zehn Jahre altern. Lautes Lachen erfüllte die Kirche und auch Dekan Martin Steinbach witzelte bei seiner Vorstellung noch über die Spontanalterung des Paares.

Feierlich fragte er die Hubers aber dann, ob sie bereit seien, ihren Dienst aufzunehmen. Das beantwortete das Pfarrer-Ehepaar mit einem inbrünstigen Doppel-Ja. Fünf der insgesamt neun anwesenden Glaubensgeschwister, sprich Pfarrer-Kollegen, legten ihnen die Hand auf die Schulter und gaben ihnen die besten Wünsche wie Unerschütterlichkeit, Wahrheit und Gerechtigkeit mit, während Steinbach sein Hände segnend über das Paar hielt und sie in ihre Aufgabe entsandte: „Geht hin in Frieden, in Zuversicht und Liebe!“

Nach Andreas Hubers Predigt und den Fürbitten hieß Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer das Paar mit einem Augenzwinkern willkommen: „Herr Huber, Sie dürfen frei und ungezwungen entscheiden. Aber die Erfahrung zeigt doch, dass es zuträglich ist, wenn man die Meinung der Frau teilt“, sagte Schnitzenbaumer und parierte damit Steinbachs Information darüber, dass Ilka Huber im Vorfeld der Bewerbung ihrem Mann nicht verraten habe, dass sie wegen ihrer positiven Ferienerinnerungen in ihrer Kindheit auf einem hiesigen Bauernhof die Stelle in Neuhaus einer in Franken vorzog: Er solle sich frei entscheiden können, habe Ilka Huber dem Dekan beim Vorstellungsgespräch berichtet. Schnitzenbaumer nickte ihr dann zu: „Schliersee ist einer der schönsten Flecken weltweit mit allen Segnungen, aber es sind vor allem die Menschen, die das Leben hier liebenswert machen.“

Das bestätigten Kirchenvorstand Johannes Hütz und Vertrauensfrau Christine Mühlhuber, Pfarrgemeinderat Pius Kieninger und Pfarrer Hans Sinseder von der katholischen Gemeinde, Signora Anika Sergel-Kohls, stellvertretend für alle Kollegen aus den zwölf Kirchengemeinden des Dekanats: Sie alle hießen die Neuen in Neuhaus herzlich und mit Geschenken willkommen, um dann gemeinsam im Studienzentrum Josefstal zu feiern.