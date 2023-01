Einkaufen in Neuhaus erst ab 2025

Im Winterschlaf: die Baustelle für den neuen Rewe-Markt in Neuhaus. Die Fertigstellung verzögert sich und ist nun für 2025 geplant. © Thomas plettenberg

Rewe-Markt in Neuhaus: Aus der geplanten Fertigstellung Ende 2023 wird nichts. Vielmehr wird es viel länger dauern.

Neuhaus – Am Ende hat Dieter Aue doch lieber die Reißleine gezogen. Mit dem Bau seiner Wohnanlage mit Supermarkt in Neuhaus wird nun erst im Frühjahr richtig begonnen. Die Fertigstellung verzögert sich entsprechend. Auf den Rewe müssen die Neuhauser wohl bis 2025 warten.

Widersprüchliche Aussagen zur Abdichtung des Kellers

Beim Spatenstich im Juni war Aue noch zuversichtlich: Ende 2023, so die damalige Auskunft, sollten die Neuhauser wieder einen Supermarkt in ihrem Ortsteil haben – zwölf Jahre nach der Schließung des Tengelmann. Doch aus dem Baubeginn im September wurde nichts. Wie Aue auf Anfrage erklärt, haben sich Erd- und Verbauarbeiten urlaubs- und teils auch coronabedingt verzögert. „Zusätzlich wurden seit August unterschiedliche, sich widersprechende Sachverständigenaussagen zum Thema Abdichtung des Kellergeschosses diskutiert und geplant.“

Bauherr geht lieber auf Nummer sicher

Das Wasserwirtschaftsamt sieht die Gefahr, dass ein Teil des geplanten Gebäudes im Falle eines Hochwassers, wie es rein statistisch betrachtet nur alle 1000 Jahre vorkommt (HQ extrem), unter Wasser steht. Darauf muss ein Bauherr reagieren, und bis eine Lösung stand, dauerte es – und zwar zu lange, um noch vor dem Winter richtig loszulegen. „Lieber habe ich die Mehrkosten jetzt als später Ärger mit Bauschäden wegen verfrühter Winterbauten“, sagt Aue.

Vereinfacht gesagt gibt es zwei Möglichkeiten, einen Keller beim Bau dicht zu machen: wasserdichten Beton oder eine Bitumenabdichtung. Bei Ersterer ist es Aue zufolge allerdings nötig, dass auch tatsächlich ständig Wasser vorhanden ist. Das ist auf dem Areal an der Ecke Dürnbach-/Josefstaler Straße aber nicht der Fall. Laut Plan liegt der mittlere Grundwasserstand eineinhalb bis zwei Meter unter der Bodenplatte.

Aufwendige Lösung des Problems bringt „erhebliche Mehrkosten“

Die nun gewählte Lösung ist ziemlich aufwendig. Aue beschreibt sie als „doppellagige Schwarzabdichtung des gesamten Kellergeschosses einschließlich Bodenplatte“. Die Wände sind gewissermaßen ummantelt von Bitumenbahnen, allerdings müssen etwa auch Leitungsanschlüsse wasserdicht gestaltet werden. Inzwischen steht dem Bauherrn zufolge die „technisch sehr anspruchsvolle, aber sichere und normenkonforme Lösung“. Sie bringt – keine Überraschung – „erhebliche Mehrkosten“ mit sich. „Aber das ist halt so. Wichtig ist, dass am Ende ein gutes Ergebnis steht.“

Und dieses gute Ergebnis wird als Gesamtpaket in Betrieb genommen. Vermutungen, der Rewe-Markt könnte noch vor Fertigstellung der 20 Wohnungen in den Geschossen darüber in Betrieb gehen, erteilt Aue eine Absage. Das würde den Kundenverkehr zu sehr behindern. Bei der Bürgerversammlung im November hatte Bauleiter Philipp Krogoll noch von Ende 2023 als Termin gesprochen und damit womöglich Hoffnungen geweckt.

Rewe hat sich vertraglich an 20-Millionen-Projekt gebunden

Anders als schon berichtet, hat sich Rewe nicht nur bis zum Ende des laufenden Jahres an das Vorhaben gebunden. Aue zufolge muss das Gebäude bis 2026 fertig sein. Die bisherigen Käufer der Wohnungen seien über die Verzögerung bei der Fertigstellung des „Unser Schliers“, so der Name des bislang auf 20 Millionen Euro taxierten Projekts gleich neben dem Dürnbach, informiert.