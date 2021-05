Einweihung zum 100-Jährigen abgesagt

Unvollendetes Kunstwerk: Der „Ort der Erinnerung“ auf dem Weinberg in Schliersee wird erst im Juli fertiggestellt. Die Annaberg-Gedenktafel ist zum 100-Jährigen der Ereignisse, an die sie erinnert, somit nicht da.

„Ort der Erinnerung“ mit Annaberg-Gedenktafel

Es hätte der Abschluss eines vorbildlichen Prozesses im Umgang mit einer belasteten Vergangenheit werden sollen. Doch das ist verschoben. Die Einweihung des „Ortes der Erinnerung“ rund um die Annaberg-Gedenktafel in Schliersee ist abgesagt.

Schliersee – Die Gründe für diese Absage kann man sich ausmalen: Ein Termin, bei dem Landrat, Bürgermeister, Pfarrer und auch noch der Kardinal zusammenkommen, und der sich als Super Spreader Event herausstellt – das gäbe Schlagzeilen. Gerade im Lichte des Corona-Ausbruchs nach der Gemeinderatssitzung in Gmund. Und so fällt die für heute, Freitag, angekündigte Einweihung des „Orts der Erinnerung“ an der Weinbergkapelle aus. Im Juli, wenn sich das Infektionsgeschehen beruhigt hat, soll die Übergabe des Kunstwerks an die Öffentlichkeit nachgeholt werden. Wenn man so will, hat die Absage auch etwas Gutes: Zum 100-Jährigen der Geschehnisse, auf die sich die Annaberg-Gedenktafel bezieht, die seit 1956 an der Kapelle angebracht war, ist die Tafel selbst nicht vor Ort. Ein Gedenken, wie es viele Jahre auf dem Weinberg stattfand und das stets auch rechtsextreme Gruppierungen anzog, ergibt heuer also keinen Sinn. Ob auch ohne Tafel wieder der eine oder andere Kranz entsprechender Organisationen auftaucht, wird sich zeigen.

Alles wäre bereit gewesen, doch jetzt kommt die Einweihung erst im Juli

Gerade noch rechtzeitig wäre alles fertig geworden. Die Mauer steht, die Metall-Tafeln mit Infotexten sowie die Fotos – jeweils hergestellt im Siebdruck-Verfahren – lagen bereit und hätten nur noch angebracht werden müssen. All das ist nun verschoben. Am Montag fiel die Entscheidung. Landrat Olaf von Löwis hatte da seine Teilnahme aufgrund des Infektionsgeschehens im Landkreis bereits abgesagt. Für Wolfgang Foit, als Leiter des Katholischen Bildungswerks einer der maßgeblichen Begleiter des Prozesses, der zum „Ort der Erinnerung“ geführt hat, kam eine alternative Form der Einweihung – etwa unter Zuhilfenahme des Internets – nicht in Frage. „Halbe Sachen wollten wir keine machen.“ Daher die Absage. „Wir sind sehr geknickt.“ Wie berichtet, war es durchaus auch Anspruch der Schlierseer, einen vorbildlichen Prozess im Umgang mit belasteten Artefakten der Vergangenheit zu gestalten. Auch wenn es mancherorts gehakt hat, dürfte das Ergebnis dem Anspruch im Großen und Ganzen nahekommen.

Heute vor 100 Jahren erstürmte das Freikorps Oberland den Annaberg in Oberschlesien

Problematisch ist die Annaberg-Gedenktafel, weil auf ihr an Mitglieder einer im Kern rechtsextremistischen, nationalistischen und antidemokratischen Vereinigung gedacht wird. Die Attribute müssen nicht unbedingt auf die 52 Gefallenen am Annaberg zutreffen, auf das Freikorps Oberland tun sie dies durchaus. Die paramilitärische Vereinigung erstürmte heute vor 100 Jahren die Anhöhe in Oberschlesien, die zuvor von Polen besetzt worden war. Vorangegangen war eine – zum Teil manipulierte – Volksabstimmung, bei der sich eine Mehrheit für den Verbleib im Deutschen Reich entschieden hatte.

Gedenken in Schliersee lockte schon in den 20er-Jahren promente Nazis an

Schon eine erste Gedenkstätte in Schliersee zog prominente Nazis an. Der Sturm auf den Annaberg wurde von der völkischen Rechten zum Sinnbild für den Kampf um das Vaterland verklärt. Nun waren die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg von politischen Wirren geprägt und die erste Demokratie in Deutschland von Beginn an brüchig. Sich in der aufgeklärten bundesdeutschen Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg in die Tradition einer Organisation wie dem Freikorps Oberland zu stellen, ist hingegen mehr als bedenklich. Genau das tat aber die Kameradschaft Freikorps und Bund Oberland, die viele Jahre zum Gedenken auf den Weinberg einlud. Vielfach folgten auch unzweifelhaft rechtsextreme Vereinigungen dieser Einladung. Für die Tafel – gefertigt von Karl Diebitsch, künstlerischer Berater von Heinrich Himmler – war unter reichlich völkischem Getöse des Miesbacher Anzeigers Geld gesammelt worden. Eingeweiht wurde sie 1956, in einer Zeit als der kritische Umgang mit dem Nationalsozialismus und seinen Ursprüngen noch nicht sonderlich ausgeprägt war. Auch Unwissen mag zu dieser Zeit seinen Beitrag geleistet haben.