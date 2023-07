Elendalm und Totengraben: Wegen dieser Tragödie von 1923 haben sie ihre Namen

Das Ende einer langen Recherche: Schorsch Kirner bringt das Marterl am „Sensenbaum“ an. © mzv

Jahrzehnte lang spürte Schorsch Kirner der Historie des „Sensenbaums“ nach. Nun hat der fast vollständiges Bild zusammen. Es erklärt auch die Herkunft der Namen Elendalm und Totengraben.

Valepp – Dieses Geheimnis hat Schorsch Kirner aus Baldham fast sein ganzes Leben begleitet. Viele Jahre sammelte er Puzzleteile zusammen, nun hat er ein fast vollständiges Bild, das erklärt, was es mit dem Sensenblatt an dem Baum auf dem Weg zur Elendalm zwischen Forsthaus Valepp und Kloo-Ascher auf sich hat: Hintergrund ist eine Tragödie, die ein Leben ausgelöscht und ein zweites zerstört hat. 100 Jahre ist das her, und nun hat Kirner ein Marterl aufgehängt, das an diese Tragödie erinnert.

Der junge Schorsch Kirner 1948 auf der Elendalm. © mzv

Kirner selbst stieß 1948 auf das Mysterium. Der in Holzkirchen aufgewachsene Jüngling, Jahrgang 1936, war da das erste Mal als Hirte auf der Elendalm und entdeckte die Klinge. Schon damals stellte der Bub erste Forschungen an. Im Zentrum seines nun vorgelegten Aufsatzes mit dem Titel „Die Tragödie am Sensenbaum“ steht die mutmaßliche Namensgeberin von Elendalm und Totengraben: das Annerl vom Lammershof am Auerberg.

Das Annerl verlor schon früh Brüder und Eltern

Und das ist die Geschichte: Mit der hatte es das Leben nicht gut gemeint, als sie als Sennerin zur Ödlandalm kam. Ihre Brüder waren im Ersten Weltkrieg gefallen, der über diesen Umstand resignierte Vater tödlich verunglückt. Das Annerl und ihre Mutter mussten den Hof verkaufen, auch Letztere – einsam und entwurzelt – starb kurze Zeit später. Die junge Frau, zuvor lebenslustig und sangesfreudig, wurde wortkarg und trübsinnig. Mehrere Almsommer brauchte sie, um die Schicksalsschläge zu verdauen und ihre alte Fröhlichkeit wiederzufinden, wieder zu singen und zu musizieren. Jäger, Förster, Holzknechte und Schmuggler aus Tirol kamen zu ihr auf die Alm, und so mancher verschaute sich in die fesche junge Sennerin. „So gingen die Wochen auf der Alm ganz gut vorbei, die Arbeit ging ihr bestens von der Hand“, schreibt Kirner. Das Leben war wieder lebenswert. Bis der August 1923 kam.

Das Annerl von der Ödlandalm. © mzv

Einladung zur Almkirta am Forsthaus Valepp

Immer zum „Frauentag“, also Maria Himmelfahrt, fand am Forsthaus Valepp eine Almkirta statt, bei der alle zusammenkamen, die da hinten in den Bergen zu tun hatten. Auch das Annerl, eingeladen von benachbarten Sennern, ging dorthin. „Eine zünftige Blechmusik spielte zum Tanz auf, und das Bier schmeckte“, schreibt Kirner. Auf dem Heimweg ereignete sich dann die Tragödie.

Auf dem Heimweg folgte die Tagödie

Das Annerl war mit einer Gruppe Senner und Sennerinnen unterwegs, die immer kleiner wurde, weil sich ihre Wege trennten. Mit in der Gruppe war der Förster Sepp Pichler, der wohl neu im Revier war. Mit dem hatte das Annerl tagsüber getanzt – und nur mit ihm. Das hatte andere junge Männer, die oft zu Besuch auf der Ödlandalm gewesen waren, wohl schwer eifersüchtig gemacht. „Es kam zu feindseligen Bemerkungen wie: ,Auf di greanan Hund hamma grod no gwart‘“, schildert Kirner. Wegen der Drohungen der rauflustigen Gesellen hatte das Annerl doch etwas Angst bekommen und wollte nicht alleine nach Hause gehen.

Attacke aus dem Gebüsch und mit einer Sensenklinge

Was dann passierte, darüber wollte Kirners Schilderung zufolge „zunächst keiner etwas sagen, denn zu schrecklich war das Geschehen, das sie so hautnah miterlebt hatten“. Erst später berichteten sie übereinstimmend Folgendes: An einer Wegkreuzung kurz vor der Ödlandalm verabschiedete die verbliebene Gruppe eine Sennerin, als plötzlich aus dem dichten Gebüsch ein vermummter Mann hervorsprang – bewaffnet mit einer Sensenklinge. Er stürmte auf das Annerl zu, ihre Begleiter liefen panisch in alle Richtungen auseinander, nur der Förster Pichler stellte sich schützend vor die junge Frau. In Kirners Bericht heißt es: „Das war sein Todesurteil, denn der ,Sensen-Mann‘ stach blindlings und voller Wucht auf ihn ein.“ Es war das letzte Mal, dass Täter und Opfer gesehen wurden. Alle Begleiter, auch das Annerl, waren geflüchtet, spätere Suchen blieben erfolglos.

Erst als Jahre ins Land gezogen waren, tauchten einzelne Knochen in einer Schlucht auf. Pichlers Leiche, so schildert es Kirner, war „wohl in einer kleinen, höhlenartigen Auswaschung versteckt worden, die von einem Wasserfall verdeckt war und noch ist“. Vermutlich haben Wildtiere die Gebeine aus der Höhle geholt. Heute heißt das Bächlein Totengraben: Ob er vor dem Mord einen anderen Namen hatte, hat Kirner nicht herausgefunden. In einer Karte von 1824 ist das Gewässer nicht benannt.

Vom weiteren Schicksalsschlag hat sich das Annerl nicht mehr erholt

Von dem neuerlichen Schicksalsschlag hat sich das Annerl dann nicht mehr erholt. Sie arbeitete noch ein paar Jahre auf der Ödlandalm, ergab sich dort aber ihrem Elend. Irgendwann war sie einfach verschwunden. Kirner: „Heute nimmt man an, dass die Namensänderung von Ödland- auf Elendalm daher kommt, weil Almbauern, Jäger und Förster davon sprachen, dass auf dieser Alm das Annerl in ihrem Elend gelebt hat.“

An der Stelle der Tragödie hat dann irgendjemand eine Sensenklinge angebracht und immer wieder erneuert. In den 70er-Jahren war dies etwa der Revier-Förster Hubert Sankowski, und als dessen Exemplar verrostet war, reihte sich Kirner selbst ein. Er ersetzte die Klinge vergangenes Jahr, und vor wenigen Tagen brachte er ein von ihm in Auftrag gegebenes und von Franz Josef Feistl angefertigtes Marterl unter der Sense. Es zeigt die Szene vom 15. August 1923 und erklärt den vielen Wanderern und Mountainbikern, die im Bereich Elendalm unterwegs sind, was es mit diesem „Sensenbaum“ auf sich hat.

Das Marterl mit Inschrift. © mzv

Schorsch Kirner hat das Rätsel, das ihn fast sein ganzes Leben lang begleitet hat, gelüftet. „Mühselige, jahrzehntelange Arbeit“, sagt er. Da ihm Heimatpfleger nicht hatten helfen können, suchte er das Gespräch mit den Nachfahren von Holzarbeitern, Flößern und Jägern. Namentlich nennt er den Jäger Rupp aus Bayrischzell oder auch Sigi Baumann, ehedem Wirt im Forsthaus Valepp. Nur eines hat Kirner in all den Jahren nicht herausfinden: Wer damals auf die Idee gekommen ist, das Sensenblatt anzubringen und warum. Die Personen, die dies seit 1948 getan haben, kennt Kirner. Aber diese tun Anfragen mit Bemerkungen wie „Lass guad sei“ oder „Passt scho“ ab. So ganz lässt Kirner – bekannt vor allem als Abenteurer (erster Bayer und mit 67 ältester Mensch am Südpol) – das Sensengeheimnis also nicht los.