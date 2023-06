Endlich: Schlierseer Ortseingänge erhalten neue Willkommenstafeln

Von: Sebastian Grauvogl

Die Veranstaltungshinweise am Schlierseer Ortseingang werden künftig in die neuen Willkommenstafeln auf der anderen Straßenseite integriert. © THOMAS PLETTENBERG

Ein Ewigkeitsprojekt in Schliersee steht kurz vor der Vollendung. Nach sieben Jahren Diskussion haben die Gemeinderäte die Bestellung von Willkommenstafeln für die Ortseingänge beschlossen.

Schliersee – Dass es Christoph Stöger irgendwann zu bunt wurde mit den Ortseingangsschildern in Schliersee, lag nicht an den Farben in den bisherigen Entwürfen. Was den Gemeinderat der Fraktion Die Schlierseer zunehmend frustrierte, war die Tatsache, dass man einfach nicht in die Pötte kam, die Willkommenstafeln nach Jahren der Diskussion endlich mal zu bestellen. Wobei Stöger den eigentlichen Grund des Zögerns schon nachvollziehen konnte: die Kosten. Wie berichtet war zuletzt von 40 000 bis 50 000 Euro die Rede – pro Schild, wohlgemerkt. Also nahm Stöger die Sache selbst in die Hand.

Der Vorschlag, den er gemeinsam mit Schlierseer Unternehmern erarbeitet hatte und nun im Gemeinderat präsentierte, war mit 15.000 Euro deutlich günstiger. Und schon war er geschafft, der ersehnte Durchbruch nach sieben Jahren Diskussion: Die Gemeinderäte segneten die Beschaffung von drei Tafeln – je eine für die Ortseingänge von Schliersee, Neuhaus und Spitzingsee – einstimmig ab. Mit einem erleichterten Seufzen, anerkennendem Klopfen, Bravo-Rufen und der Bitte an die Verwaltung, den Beschluss schnell umzusetzen.

Neuer Entwurf kommt gut an

Doch es waren nicht nur die Kosten, die im Gremium auf Wohlgefallen stießen. Auch die Gestaltung und das Material kamen gut an. Wie Stöger erläuterte, sollen die Tafeln aus einem drei mal drei Meter großen Rahmen aus in einem Stück gegossenem, grau beschichtetem VA2-Edelstahl bestehen und somit sehr langlebig sein. Das oberste der je drei Meter breiten und 80 Zentimeter hohen Felder wird fest mit dem in eine Lärchenholzplatte mit Bergsilhouette eingefrästen Namenslogo der Marktgemeinde samt Schriftzug „Herzlich Willkommen in“ beziehungsweise „Auf Wiedersehen in“ auf der Rückseite bestückt. Zwischen den beiden Holzteilen befindet sich eine dunkelblaue Stahlplatte, die jeweils den Hintergrund für die Schrift beziehungsweise den Himmel über den Bergen darstellt. Die unteren beiden Felder könnten dann mit einschiebbaren Veranstaltungshinweisen versehen werden. Nach Rücksprache mit Gäste-Info-Leiter Mathias Schrön sei hier geplant, für die immer wiederkehrenden Termine wie Leonhardi oder Seefest ein ebenfalls dauerhaft zu verwendendes Schild erstellen zu lassen und dies dann jeweils mit dem aktuellen Datum zu bekleben.

Den Entwurf haben Christoph Stöger (Die Schlierseer) und mehrere hiesige Unternehmer zusammen entwickelt. © Benedikt Bammer

Lobend hob Stöger vor allem die Zusammenarbeit mit den am Projekt beteiligten Betrieben Holztec-Leitner und Metallbau Zeindl sowie Benedikt Bammer (CAD-Software) und Werner Geltinger (Statiker) hervor. Der Bauhof werde die Erstellung der Fundamente und das Aufstellen der Tafeln übernehmen, kündigte Stöger an. Anders als im vorhergehenden Entwurf würden die Schilder nicht mehr auf einem durchgehenden Sockel, sondern nur noch auf zwei Betonblöcken fußen – ein weiterer Grund für die deutlich gesunkenen Kosten.

Gemeinderäte loben Engagement

Nicht nur deshalb gab’s viel Anerkennung und Dank für das Engagement Stögers und seiner Mitstreiter im Gemeinderat. Florian Zeindl (CSU) erkundigte sich noch, ob man beim Holz statt Lärche doch lieber auf die langlebigere Eiche setzen sollte. „Dann wird’s aber wieder teurer“, erklärte Stöger. Die zweite Anregung Zeindls, auch den Heiligen Sixtus aus dem Gemeindewappen auf die Schilder zu packen, würde laut Stöger an der technischen Umsetzung scheitern. Da man die Figur in die blaue Metallplatte fräsen müsste, wäre sie auch auf der Rückseite zu sehen – dann aber spiegelverkehrt. Als Alternative empfahl Stöger, das Wappen auf die Einschubtafeln drucken zu lassen.

Philipp Krogoll (Die Schlierseer) blieb da nur noch die launige Frage, warum die Tafeln eigentlich noch nicht stehen. Das, versprach auch Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU), soll sich nun sobald wie möglich ändern.

