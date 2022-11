Energiesparen: So geht Schliersee bei Straßenbeleuchtung und Vitalwelt vor

Von: Sebastian Grauvogl

Heizt die Therme: das Blockheizkraftwerk der Vitalwelt. © tp

Energiesparen im Winter: Dieses Thema hat nun auch im Gemeinderat Schliersee für Gesprächsstoff gesorgt. Es ging um Strom und Wärme gleichermaßen.

Schliersee – Auf der Tagesordnung stand das Energiesparen im Schlierseer Gemeinderat nicht. Doch Bernd Mayer-Hubner (Grüne) ließ sich davon nicht abhalten, sich dennoch nach dem aktuellen Stand der kommunalen Maßnahmen zu erkundigen. „Was hat die Gemeinde schon umgesetzt und was kommt noch?“, fragte Mayer-Hubner am Ende der öffentlichen Sitzung nach. Rathaus-Geschäftsleiter Jörn Alkofer nutzte die Gelegenheit für einen Sachstandsbericht.

Zunächst ging’s um die Beleuchtung. Die Strahler an der Kirche habe man bereits ausgeschaltet, berichtete Alkofer. Letztlich aber mehr aus symbolischen Gründen, schließlich würden die LED-Leuchten nur noch jeweils 18 Watt verbrauchen. „Wenn einer an seiner Haustür eine 100 Watt-Birne nutzt, verbraucht er mehr“, meinte Alkofer. Noch nicht vollständig aus LED umgerüstet seien die Straßenlaternen. Hier würde man noch mit dem Energieversorger mögliche Einsparstrategien ausloten. Letztlich gehe es aber nur um die Frage, ob An oder Aus. Die Helligkeit reduzieren könne man bei den alten Natriumdampflampen nicht. Bei den LEDs brauche man hingegen nicht Hand anlegen. „Die laufen mit jeweils neun Watt.“ Nicht mehr künstlich erhellt werde ferner das Bauerntheater, die Veranstaltung „Schliersee leuchtet“ sei gestrichen. Sparsamer soll, wie kürzlich berichtet, auch die Weihnachtsbeleuchtung ausfallen. Drei der zuletzt sieben Christbäume fallen weg, die Sterne als Straßenschmuck sogar komplett.

19 Grad in Büros „nicht zielführend“

In Sachen Heizung sah Alkofer nicht viel Sparpotenzial, vor allem nicht in den Büros. 19 Grad seien bei einer sitzenden Tätigkeit nicht zielführend. Gänzlich unbeheizt sei aktuell die Schule in Neuhaus. Dies aber eher unfreiwillig, räumte Alkofer augenzwinkernd ein. Wegen des Turnhallenneubaus werde auch eine neue Heizzentrale gebaut. Man hoffe, dass sie so schnell wie möglich in Betrieb gehen könne.

Horst Teckhaus (PWG) wollte derweil wissen, wie es denn mit der Vitalwelt aussehe. Ein Umschalten der Versorgung von den beiden Blockheizkraftwerken auf Öl sei jederzeit möglich, versicherte Alkofer. Eine Reduktion der Wassertemperatur in der Therme wolle man jedoch vermeiden. Viele Urlauber und auch Ausflügler würden extra kommen, weil man in Schliersee noch gut mit (kleinen) Kindern baden könne. „In München sind die Becken dafür oft zu kalt“, berichtete der Geschäftsleiter. Sehr wohl einschränken könne man sich hingegen bei der Wasserrutsche. „Die muss nicht laufen, wenn gar keine Kinder im Bad sind.“ Kämmerin Heidi Riesenthal verwies dabei auf einen entsprechenden Energiesparleitfaden, den der Betreiberkonzern Monte Mare an seine Mitarbeiter verteilt habe.

Biomasseanlage soll geprüft werden

Auf Investitionen in eine Photovoltaik- oder Solarthermieanlage hingegen verwies Karl Hiermeyer (PWG). Die Vitalwelt wäre dafür prädestiniert. Bis vor Kurzem sei dies als nicht wirtschaftlich erachtet worden, erklärte Alkofer. Aus bekannten Gründen hätten sich die Parameter hier aber geändert. Daher sei es durchaus sinnvoll, diese Themen noch mal anzugehen. Zweiter Bürgermeister Peter Sprenger (CSU) regte an, dabei auch eine Biomasseanlage zu prüfen. „Da könnten wir gleich einen ganzen Ortsteil mitversorgen.“ Hiermeyer erinnerte zudem, dass man nicht wie in der Vergangenheit immer nur an die Wirtschaftlichkeit denken dürfe, sondern auch ans Klima. „Das war schon immer ein gutes Argument.“

