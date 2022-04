Entscheidung zu Forsthaus-Plänen vertagt: Ein Zögern mit fataler Signalwirkung?

Vermittlerin zwischen Kulturerbe Bayern und Investoren: Ilse Aigner mit Johann Böhm (l.) sowie (v.r.) Johannes Rabl und Manuel Neuer, die das Forsthaus Valepp übernehmen und sanieren möchten. © dak

Nach vielerlei Vermittlungsbemühungen der Stimmkreis-Abgeordneten Ilse Aigner wähnte sich Johannes Rabl wohl schon nahe am Ziel. Doch wenige Stunden nach dem Ortstermin am Forsthaus Valepp verschob der Schlierseer Bauausschuss eine Entscheidung über die Pläne.

Schliersee – Der Vor-Ort-Termin am Forsthaus Valepp verlief harmonisch, der kleine Paukenschlag kam wenige Stunden später. Am Donnerstagabend hat der Schlierseer Bauausschuss den Beschluss über die Pläne des Bewerberduos Johannes Rabl/Manuel Neuer vertagt. Grünen-Gemeinderat Gerhard Waas hatte dies beantragt, der Beschluss fiel mit 4:3 Stimmen. Mit Waas stimmten Horst Teckhaus (PWG), Peter Sprenger (Die Schlierseer) und Philipp Krogoll (CSU). Rabl war fassungslos. So etwas habe er in seiner langen Tätigkeit als Hotelier noch nicht erlebt.

Knappe Bauausschuss-Mehrheit für Verschiebung des Beschlusses

Es wird also mindestens vier weitere Wochen dauern, bis die Gemeinde über die Voranfrage entscheidet. Als Grund für seinen Vorstoß gab Waas an, vor einer Entscheidung mehr über die Pläne der Initiative Kulturerbe Bayern erfahren zu wollen. Dazu hätte es ihm genügt, wenn Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) beim Ortstermin gewesen und davon berichtet hätte. Doch die Kulturerbe-Verantwortlichen hatten vergessen, die Gemeinde einzuladen. Stimmkreis-Abgeordnete Ilse Aigner, die in der Forsthaus-Angelegenheit auf diversen Ebenen eine Vermittlerrolle einnimmt und den Ortstermin auch leitete, hatte Schnitzenbaumer kurzfristig noch verständigt. Doch der feierte gerade den Spatenstich für die Turnhalle.

Kulturerbe Bayern: Kein Konkurrent, eher Kooperationspartner

Der Bürgermeister hätte den Gemeinderäten wohl berichtet, dass die Kulturerbe-Vertreter vom Engagement Rabls durchaus angetan waren, erkennbar aber Respekt vor den enormen Kosten hatten, was ein finanzielles Engagement unwahrscheinlich erscheinen lässt. Das bestätigt auf Anfrage auch Stiftungsvorsitzender Johann Böhm: „Ich glaube kaum, dass wir das finanziell und organisatorisch packen können.“ Aber beratend stehe man gerne zur Verfügung, um das Forsthaus – „etwas Wichtiges, Schönes und Unverzichtbares“ – zu erhalten. Rabl selbst berichtete im Ausschuss, dass er mit Böhm vereinbart hat, einen Arbeitskreis zu installieren, quasi „ein Netz spannen für den Fall, dass wir auf falsche Wege geraten“. Kooperation also statt Konkurrenz, ähnlich hatte sich Böhm schon zu Beginn des Ortstermins geäußert.

Für die Vereine, die über eine Petition die Vergabe des Forsthauses im Erbbaurecht verhindern möchten, bedeutet diese Annäherung wohl einen kleinen Rückschlag. Der Bayerische Landesverein für Heimatpflege hatte das Kulturerbe Bayern selbst ins Spiel gebracht.

Rabl: „Ich sehr sehr glücklich, jetzt bin ich sehr überrascht“

Nach der Abstimmung im Ausschuss sagte Rabl: „Ich war sehr glücklich nach dem Treffen. Jetzt bin ich sehr überrascht.“ Auch Schnitzenbaumer, der mit einer Mehrheit für das Absetzen wohl nicht gerechnet hatte, war zerknirscht. Er fürchtet eine Signalwirkung. „Das Schlimmste wäre, wenn wir Investoren so verärgern oder wenig unterstützen, dass sie sich zurückziehen. Dann passiert Jahre nichts mehr.“ Dabei habe Rabl in der Sitzung zuvor viel Zustimmung erfahren, die Anliegen des Bauausschusses aufgenommen, Pläne entsprechend geändert. Schnitzenbaumer: „Jeder hat es gesagt: ,Super, der Herr Rabl hört uns zu.‘“

Staatsforsten zum Erbbaurecht: „Wir können maximal steuernd eingreifen“ Lässt man die seitens der Investoren bereits zurückgewiesenen Kritikpunkte außen vor, bleibt die Vergabe des Forsthauses im Erbbaurecht als zentraler Kritikpunkt, der die Initiatoren der Petition an den Landtag umtreibt. Beim Ortstermin äußerte sich hierzu Rainer Droste, Leiter des Bereichs Immobilien bei den Bayerischen Staatsforsten. Es sei mitnichten so, dass der Freistaat seine Einflussmöglichkeiten aus der Hand gebe. „Wir haben einen Vertrag verhandelt, der uns die Möglichkeiten gibt, hier maximalen steuernd einzugreifen. Wir haben das Nutzungskonzept festschreiben lassen, und auch das Verkehrskonzept ist Teil dieser Vereinbarung.“ Der Vertrag sei so weitgehend, das der Freistaat den Heimfall ausüben könne, wenn – wovon Droste nicht ausgeht – gegen die Inhalte verstoßen werde.

Bekanntlich gelten Erbbaurechtsverträge viele Jahrzehnte. Bewerber Johannes Rabl ist sich darüber im Klaren. Er bekräftigt für sich und Manuel Neuer: „Rendite und Gewinnmaximierung ist es nicht, was uns antreibt.“ Und: „Ich denke, dass dieses Projekt eine Lebensaufgabe sein kann und sein soll.“

Zum Thema Erbbaurecht sagt Stimmkreisabgeordnete Ilse Aigner: „Ohne dem Haushaltsausschuss vorgreifen zu wollen und zu können, habe ich aus dem letzten Vor-Ort-Termin mitgenommen, dass man sich durchaus eine Vergabe im Erbbaurecht vorstellen kann.“ Auch sie betont, dass sich der Freistaat per Vertrag Einfluss- und Sanktionsmöglichkeiten offen halten muss.



Er selbst könne dem Vorhaben in der aktuellen Form zustimmen, so der Bürgermeister weiter. Fraglich sei allenfalls noch das Thema Verkehr, das allerdings die Mautstraße zum Tegernsee betreffend. Und die wiederum sei Sache der Gemeinde Rottach-Egern und der Staatsforsten. Schliersee werde nun Kontakt zu Böhm suchen und in vier Wochen entscheiden. Bleibt abzuwarten, ob Aigner bei ihrem Bemühen um das „Schmuckstück“ Forsthaus weitere Vermittlungsanstrengungen unternehmen muss.