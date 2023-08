Erst der Hagel, jetzt Dauerregen - kommt als nächstes ein Hochwasser?

Die Schäden vom Samstag nicht noch nicht weggeräumt, da stellt sich die Frage, ob wegen des Dauerregens ein Hochwasser droht. Aktuell sieht es nicht so aus.

+++ Update, 11.20 Uhr +++

Für die Schlierach in Miesbach wird nun noch das Erreichen der Meldestufe 1 gemeldet. Bedeutet: „Stellenweise kleinere Ausuferungen.“ Ernst wird es erst ab Meldestufe 3, gleichbedeutend mit: „Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet oder Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich.“

Überschwemmte Bahnhofstraße in Schliersee © mzv

+++ Erstmeldung, 11 Uhr +++

Vielerorts gab es nach dem Hagelschauer am Samstag Überflutungen, weil Gullys verstopft waren. Die meisten sind geräumt. Viele aber weiter sorgenvoll zu Himmel, der seine Schleusen weiterhin geöffnet hält. Treten als nächstes Flüsse und See über die Ufer. So wie es aussieht, ist der Kreis Miesbach hiervon nicht betroffen. Die Unwetter-Warn-App „Nina“ sagt im Bereich des Inn, wozu auch der Kreis Miesbach gehört, eine Überschreitung der Meldestufe 1 voraus, die aber in Rosenheim - und eben für den Inn und nicht die Mangfall. Die wird nach aktueller Prognose keine Meldestufe erreichen. „Je nach Niederschlagsintensitäten werden an allen Bäche im Landkreis die Abflüsse in den nächsten Stunden ansteigen“, heißt es seitens der Wasserwirtschaftsamts Rosenheim. Auf deren Meldung beruht die „Nina“-Warnung.