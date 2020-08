Esma Irin (10) leidet am Rett-Syndrom. Dank der Gabriele-Oemisch-Stiftung kann sie mit Mutter Filiz auf einem Spezialfahrrad durch Schliersee radeln.

Landkreis – Die ersten beiden Jahre ihres Lebens war Esma ein ganz normales Baby. „Sie hat sich gut entwickelt“, berichtet ihre Mutter Filiz Irin (44). Sprachlich wie motorisch machte das kleine Mädchen die Fortschritte, die man von einem Kleinkind erwartet. Doch dann kamen plötzlich Aussetzer. Momente, in denen Esma wie weggetreten wirkte, nicht mehr kommunizieren konnte. „Da hat sie nur noch geschrien“, erzählt Irin, die mit ihrem Mann Kenan (47) und ihrer älteren Tochter Selin (17) in Schliersee lebt.

Esma liebt den Fahrtwind: Tochter von Schlierseer Familie leidet an Rett-Syndrom

Eine Odyssee von Arztbesuchen und Krankenhausaufenthalten später wusste die Mutter endlich, was Esma fehlt: Sie leidet am sogenannten Rett-Syndrom. Eine seltene Krankheit, an der statistisch eines von 12 000 Kindern leidet. Eine schlimme Diagnose, die den Irins aber endlich Gewissheit brachte. „Das war eine große Erleichterung“, sagt Filiz Irin. Endlich fühlten sich die Irins ernst genommen, endlich wussten sie, dass sie als Eltern nicht versagt haben, weil sie nichts für das Leiden ihrer Tochter können. Und endlich konnten sie sich auch auf die Suche nach Unterstützung machen. Die fanden sie vor allem bei der vom Landkreis betreuten Gabriele-Oemisch-Stiftung (siehe Kasten).

Heute ist Esma zehn Jahre alt. Sie lebt bei ihrer Familie. Tagsüber geht sie vormittags in die Anton-Weilmaier-Schule in Hausham, nachher wird sie in der Villa Kunterbunt der Lebenshilfe betreut. Wenn sie zuhause ist, dreht sich alles um sie. „Sie ist hilflos wie ein Baby und braucht 24 Stunden Betreuung“, erklärt Irin. Nachts schläft Esma bei ihr im Bett, Papa Kenan auf der Couch. Ihr Körper sei gesund, aber ihr Gehirn quasi abgeschaltet. Die Zehnjährige kann sich weder richtig bewegen, noch mit der Außenwelt kommunizieren. Wenn sie Hunger, Durst oder Schmerzen hat, reagiert sie, indem sie schreit oder sich selbst beißt. „Wir können sie zu keinem Zeitpunkt aus den Augen lassen.“

Als sie sich nicht mehr zu helfen wusste, kam Irin über das Landratsamt mit dem Behindertenbeauftragten des Landkreises, Anton Grafwallner, in Kontakt. „Er war unser Licht am Ende des dunklen Tunnels“, erzählt Irin. Grafwallner zeigte der Familie, welche Unterstützungsmöglichkeiten es für Kinder mit Behinderungen gibt – unter anderem bei der Gabriele-Oemisch-Stiftung.

Die vor zehn Jahren gegründete Stiftung hat zum Zweck, Menschen mit Behinderung zu helfen. Und das tat sie auch bei den Irins. Fast 10 000 Euro erhielt die Familie für den Kauf eines speziellen Fahrrads mit Elektromotor, auf dem sie Esma sicher auf Ausfahrten in die Natur mitnehmen kann. „Sie ist so glücklich, wenn sie den Wind im Gesicht spürt“, schwärmt die Mama. Auch bei der Anschaffung eines größeren Autos, in dem sie Esmas Rollstuhl transportieren können, griff die Stiftung den Irins unter die Arme.

Seit drei Jahren zehrt aber ein zäher Kampf an den ohnehin stark beanspruchten Nerven der Schlierseer Familie. Die Irins streiten mit ihrer Krankenkasse AOK über die Anschaffung des „Tobii C12“ – ein 10 000 Euro teures Gerät, das sich mit den Augen steuern lässt und Esma eine Kommunikation mit der Außenwelt ermöglichen würde. Drei Monate lang hätten sie es ausprobieren dürfen und damit große Erfolge erzielt, berichtet Irin. Logopäden hätten dies bestätigt. Dafür Spenden sammeln will Irin aber nicht, denn: Mit dem einmaligen Kaufbetrag ist es nicht getan. „Auch die Wartung kostet viel Geld, das wir uns nicht leisten können.“

Stattdessen appelliert die 44-Jährige an die Landkreisbürger, für die Forschung zum Rett-Syndrom zu spenden. Noch sei die Krankheit weitgehend unbekannt, zu Verlauf oder Therapiemöglichkeiten gebe es so gut wie keine Erkenntnisse. Den Irins ist es vor allem wichtig, anderen Eltern in ihrer schwierigen Lage zu helfen. So, wie auch ihnen geholfen wurde. Irin weiß: „Es kann jeden von uns treffen.“

Gabriele-Oemisch-Stiftung: In zehn Jahren vielen Menschen geholfen

Schon zu Lebzeiten hatte Gabriele Oemisch ein großes Herz. Doch auch nach ihrem Tod wollte die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes, der Silbermedaille des Freistaats Bayern und der Ehrenmedaille der Ärzteschaft Gutes tun. Sie verfügte, dass eine Million Euro aus ihrem Nachlass in den Grundstock einer neu gegründeten Stiftung fließen soll: der Gabriele-Oemisch-Stiftung für Menschen mit Behinderungen. Als die Schauspielerin und Chefarztgattin 2010 im Alter von 101 Jahren in Rottach-Egern starb, wurde ihr letzter Wunsch Wirklichkeit. Und er lebt bis heute weiter.

Aus den Zinserträgen und der Kapitalrücklage konnten bisher knapp 180 000 Euro ausbezahlt werden, teilt das Landratsamt zum zehnjährigen Bestehen der Stiftung mit. Etwa 100 000 Euro seien direkt an Privatpersonen oder Familien gegangen, der Rest zu etwa gleichen Teilen in den Ausbau einer barrierefreien Infrastruktur im Landkreis und an Organisationen, die sich für Inklusion einsetzen. Gern hätte der Stiftungsbeirat das Jubiläum mit einem großen Festakt gewürdigt, aber die Corona-Pandemie machte diese Pläne zunichte. Den Drang, im Sinne Oemischs Landkreisbürger mit Handicap mit Zuwendungen in ihrem Alltag zu unterstützen, kann dies aber nicht bremsen.

„Die Stiftung springt ein, wenn der Sozialstaat an seine Grenzen stößt“, erklärt der Behindertenbeauftragte des Landkreises, Anton Grafwallner. Zum Beispiel, wenn sich ein Betroffener den Eigenanteil für sein Hörgerät oder ein Spezialbett nicht leisten könne. Die Liste der unterstützten Projekte ist lang und vielfältig. Auch eine Delfintherapie, der Einbau eines Speziallifts oder der barrierefreie Umbau eines Badezimmers stehen darauf. Ziel der Stiftung sei stets eine schnelle und unbürokratische Hilfe, betont Grafwallner. „Wer sowieso schon gesundheitlich gebeutelt ist, soll sich nicht auch noch mit Bürokratie auseinandersetzen müssen“, bekräftigt Landrat Olaf von Löwis. „Wir sind da und helfen, wenn Unterstützung notwendig ist.“

Der Landrat ist kraft Amtes Vorsitzender des Stiftungsbeirats. Rechtsträger ist der Landkreis Miesbach, die Stiftungsverwaltung erfolgt über die Kreiskämmerei. Mitglieder des Stiftungsbeirats sind neben dem Landrat und Grafwallner auch Dr. Klaus Fresenius, der damalige Arzt von Oemisch, und Kreisrätin Elisabeth Dasch. Dasch übernahm vergangenen Herbst den Sitz von Hans-Joachim Karpf, der als langjähriger Rechtsanwalt von Oemisch maßgeblich für die Entstehung der Stiftung verantwortlich war. „Die Hilfe kommt ohne Umwege direkt dort an, wo sie wirklich gebraucht wird“, freut sich Löwis. „Daran wollen wir anknüpfen und noch vielen Menschen im Landkreis helfen.“ Informationen zur Stiftung und zu Anträgen gibt es bei der Kreiskämmerei unter 0 80 25 / 7 04 12 10 oder oemisch@lra-mb.bayern.de.sg