Evangelische Kirche verordnet sich freiwilliges Tempolimit: Das sagt die Pfarrerin aus Neuhaus dazu

Generell 100 km/h auf deutschen Autobahnen: Dies sollen die Vertreter der evangelischen Kirche in Deutschland freiwillig fahren.

Die evangelische Kirche hat sich auf ein freiwilliges Tempolimit bei Dienstfahrten geeinigt. Beschäftigte sollen bei Dienstfahrten auf der Autobahn maximal 100 km/h fahren, auf der der Landstraße maximal 80 km/h.

Die Protestanten unterstützten damit bei ihrer Synode in Magdeburg die politischen Bemühungen, ein allgemeines Tempolimit auf deutschen Straßen einzuführen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Wir fragten Ilka Huber, leitende Pfarrerin in Neuhaus, wie sie mit dem Appell ihrer Kirche umgeht.

Frau Pfarrerin, 100 km/h auf der Autobahn, 80 km/h auf der Landstraße. Was sagen Sie zu diesem freiwilligen Tempolimit, das die evangelische Kirche nun beschlossen hat?

Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es dabei um Fahrten mit den offiziellen Dienstfahrzeugen. Generell ist es erfreulich, wenn man sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hält. Wir wohnen selbst in einer Straße mit einer teilweisen Zone 30, und ich finde es selbst gut, wenn die Leute das beachten. Warum es dazu jetzt diesen Beschluss braucht, sehe ich aber nicht so ganz.

Pfarrerin Huber: „Vielleicht wären auch kleinere Dienstfahrzeuge ein Ansatz“

Inwiefern?

Weil jeder langsamer fahren kann, wenn er es möchte oder für sinnvoll hält. Aber ich sehe natürlich die öffentliche Wirkung, den Vorbildcharakter. Es ist halt fraglich, ob man langsamer als die anderen fahren muss. Wobei es nicht verkehrt ist, spritsparend und umsichtig zu fahren. Vielleicht wäre es auch ein Ansatz, kirchliche Dienstfahrzeuge insgesamt eine Nummer kleiner zu halten.

Sie teilen sich mit Ihrem Mann, Pfarrer Andreas Huber, die Pfarrstelle in Neuhaus. Wer fährt denn von Ihnen beiden?

Dienstlich fahren wir kaum zusammen. Für mich kann ich sagen: Ich fahre einen 15 Jahre alten Renault Clio. Da ist sportliches Fahren nicht so drin.

Bedauern Sie das?

Eigentlich nicht, weil ich es auch anstrengend finde, schnell zu fahren. Ich fahre lieber mäßig schnell 120 bis 130 km/h. Dann bin ich entspannter. Ich habe eh den Eindruck, dass die Leute etwas gemäßigter unterwegs sind und weniger drängeln als früher.

„Mit Tempo 100 bei den Lkw“

Das liegt vielleicht daran, dass mehr Menschen Sprit sparen wollen.

Ich denke auch, dass es durch die extremen Spritpreise mehr werden, die langsamer fahren. Die Leute reagieren wohl doch eher über den Geldbeutel als aus Angst vor schweren Unfällen. Diese Gefahr schiebt man ja doch gerne weg. Aber nur mit maximal 100 km/h auf der Autobahn stelle ich mir dann doch etwas ambitioniert vor. Denn die kann man eigentlich nur sonntags fahren. Sonst kann man sich nur in die Lkw-Kolonne einreihen. Oder man würde auf der Mittelspur den Verkehr blockieren. Da darf man es dann nicht eilig haben.

