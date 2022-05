Extremsportler Hannes Hinterseer hat eine neue Herausforderung: Hunde retten in der Ukraine

Das Bellen der Hunde verfolgt Hannes Hinterseer, hier in einer Straße in Butscha, bis heute. Dort brach er menschenleere Häuser auf, um Tiere zu retten.

EINSATZ IM KRIEGSGEBIET

Von Jonas Napiletzki schließen

Er hat seine Karriere als Trailläufer zurückgestellt, um Hunde aus der Ukraine zu retten. Eigentlich wollte Hannes Hinterseer dafür an die polnisch-ukrainische Grenze fahren. Herausgekommen ist der Schlierseer in Butscha. Der Einsatz für Mensch und Tier im Grauen der Stadt veränderte seinen Blick auf die Welt.

Hannes Hinterseer war 14 Jahre alt, als er seine Karriere als Extremsportler startete. Der blonde Trailläufer aus Schliersee ging an seine Grenzen – und feierte Erfolge. Mit 23 gewann er seinen ersten Marathon. Kurz darauf wurde er mit der Joey Kelly Survival Challenge fernsehbekannt. Anfang Juli hätte der heute 28-Jährige an den Europäischen Laufmeisterschaften auf La Palma teilnehmen sollen. Eine riesige Chance, doch daraus wird nichts. Hinterseer hat sich einer neuen Herausforderung gewidmet: Er rettet Hunde aus dem ukrainischen Kriegsgebiet.

„Da unten habe ich eine Aufgabe“, sagt er. Und obwohl er für seinen Einsatz sportlich viel geopfert hat, ist sein Fazit nach mehreren Wochen im Kriegsgebiet: „Es hat sich alles gelohnt.“ Zum ersten Mal habe er das regelmäßige Training nicht vermisst. Und die Ukraine habe ihm einen neuen Blick auf die Welt beschert.

Alles begann an einem Freitag – es war der 1. April. Der erste Tag, nachdem sein Vertrag als Sportsoldat bei der Bundeswehr abgelaufen war. Hinterseer wollte für die Europameisterschaft trainieren. Dann entdeckte er einen Facebook-Post von Patrick Ottilinger. Der Sportler aus Planegg bat darum, Tierfutter zu spenden, um es an die polnisch-ukrainische Grenze zu fahren. „Ich wollte mehr machen, als nur zu spenden“, sagt Hinterseer, der selbst einen Hund hat. „Ich würde lieber sterben, als ihn zurückzulassen.“ Nur zwei Tage später hatten Hinterseer und Ottilinger Ausrüstung und Medikamente für 4000 Euro zusammen. Sie beschlossen: „Wir fahren einfach mal los.“

Das Camp

Mit zwei Autos kamen die zwei jungen Männer an einem Camp für zurückgelassene Hunde an der Grenze an. Der Plan ging auf – aber nur teilweise. „Sie wollten nur die Medikamente.“ Das Futter werde dringender in Lviv gebraucht, hätten ihnen die Helfer gesagt. „Dort gab’s eine Auffangstation mit 150 Hunden in einem Haus.“

Hinterseer und Ottilinger fuhren los, der Tipp bestätigte sich. „Die Hunde waren ganz schön mitgenommen“, erinnert sich der Schlierseer. Viele waren seit zwei Wochen in Käfigen eingesperrt, ohne Auslauf.

Hinterseer und sein Partner konnten alle 150 Tiere mit Futter versorgen, Pässe ausstellen lassen und die Evakuierung nach Polen für zehn der Vierbeiner vorbereiten. „Patrick hatte seine Mission erfüllt“, sagt Hinterseer. „Einer von uns musste fahren.“ Eineinhalb Tage lang sei sein Sport-Kollege mit den zehn Hunden nach München gefahren. Und in nur einem Tag waren alle zehn Hunde an Familien vermittelt. Doch für den Schlierseer ging die Reise weiter. „Uns haben Leute aus der ganzen Ukraine geschrieben“, erinnert er sich.

Die Ankunft in Kiew

„Die Frage ist: Wo fängt man an, wo hört man auf?“, sagt Hinterseer. An Aufhören war nach Lviv nicht zu denken. Er solle nach Kiew fahren, sei ihm in Lviv geraten worden. Viele der Hunde hätten es nicht aus der Hauptstadt geschafft. „Das habe ich gemacht“, sagt der Trailläufer. Er übernachtete in einer Kirche in Kiew – und schloss sich mit dem ukrainischen Militär zusammen. Dann wurde das Butscha-Massaker in der Öffentlichkeit bekannt. Es war wieder ein Freitag, diesmal der 4. März.

Die Reise nach Butscha

„Manche sagen, es ist falsch“, sagt Hinterseer. Er fuhr trotzdem nach Butscha, rund 25 Kilometer von Kiew, in einem Konvoi aus mittlerweile fünf Autos. „Deutsche, Dänen, Ukrainer“, wir haben uns zusammengeschlossen.“ 500 Meter neben dem Konvoi schlug eine Bombe ein, erinnert sich der ehemalige Sportsoldat. „Bei der ersten bin ich in Deckung gegangen.“ Bei der zweiten sei er schon abgestumpfter gewesen. Die Bilder aus Butscha hätten ihn geschüttelt. „Ich musste dort hin.“

Das Grauen der Stadt

Gerüche nach Verwesung seien ihm entgegen geschlagen, als er Butscha betrat. Hinterseer erinnert sich an eine Ausfallstraße. „Dort standen Autos mit Blut auf den Rücksitzen. Es sah nach der Exekution einer ganzen Familie aus.“ Begleitet wurden die Bilder vom Bellen aus den Häusern. „Rund 70 Prozent der Tiere waren verhungert“, sagt Hinterseer. Die Hunde hätten begonnen, sich gegenseitig zu fressen. Andere seien in Zwingern zurückgelassen worden. Die Häuser waren menschenleer.

„Ich habe angefangen, Türen aufzubrechen“, schildert der Sportler. „Wasser und Futter rein – und zum nächsten Haus.“ Das Militär gab der Gruppe kurze Zeiträume vor, in denen sie loslegen durften. Dann mussten sie fahren. „Das Bellen in den Häusern verfolgt mich bis heute“, sagt Hinterseer. Er habe Schuldgefühle, nicht alle gerettet zu haben. „Das geht mir nicht aus dem Kopf.“

Die Motivation

„Soldaten sterben mit oder ohne Panzer für ihr Land“, sagt Hinterseer. Als ehemaliger Soldat weiß er um die Motivation der Ukrainer –und erklärt auch seine eigene. Jeder habe das Recht, sich zu verteidigen, sagt der Schlierseer. Aber: Er selbst wolle mit Waffen nichts bewirken und ist sich sicher, mit humanitärer Hilfe mehr bewirken zu können. Die Frage, warum er Hunde und nicht Menschen rette, mache ihn wütend. „Jeder, der das fragt, sollte sich erst überlegen, wie er selbst denn schon geholfen hat.“ Auch betont Hinterseer: „Wer Tieren hilft, hilft auch deren Besitzern.“ In der Ukraine habe er sich jedoch nicht auf die Vierbeiner beschränkt. „Wir haben jedem, der Hilfe gebraucht hat, geholfen.“ Das Leid der Menschen dort sei unvorstellbar.

Zurück aus der Ukraine, will Hinterseer wieder in den Leistungssport und eine Ausbildung bei der Polizei sowie zum Rettungssanitäter beginnen. Seine Pläne musste er nach einem Skiunfall zurückstellen. Aber der 28-Jährige plant auch: „Sobald ich wieder fit bin, möchte ich definitiv auch zurück zum Tierschutz.“