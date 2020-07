Fahruntauglich am Steuer: Schlierseer (55) verursacht mehrere Kleinunfälle

Eigentlich ging es nur um zwei beschädigte Außenspiegel. Doch dann stellte die Polizei am BMW eines Schlierseers (55) weitere Unfallspuren fest - und wurde skeptisch.

Neuhaus - Zuerst sah alles nach einem normalen Kleinunfall aus. Am Freitag, 17. Juli, kollidierten auf der Neuhauserstraße in Schliersee ein Wohnmobil und ein Auto. Wie die Polizei berichtet, kam gegen 12.45 Uhr ein 55-jähriger Schlierseer mit seinem BMW zu weit in die Fahrbahnmitte und striff dabei mit seinem Außenspiegel den Spiegel des entgegenkommenden Wohnmobils eines 56-jährigen Urlaubers.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiinspektion Miesbach dann aber weitere frische Unfallspuren an der Front des schwarzen BMW fest. Da der Schlierseer keine genauen Angaben zur Herkunft machen konnte und zudem verwirrt und abwesend wirkte, verständigten die Polizisten den Rettungsdienst. Im Krankenhaus stellte sich später heraus, dass der 55-Jährige aufgrund medizinischer Probleme zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in der Lage war, ein Fahrzeug sicher im Straßenverkehr zu führen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde deshalb der Führerschein des 55-Jährigen sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sollte der Unfallverursacher weiteren Verkehrsteilnehmern durch unsichere Fahrweise aufgefallen sein, bittet die Polizeiinspektion Miesbach unter 08025/2990 um Hinweise.

sg