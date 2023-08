Neue Serie am Schliersee: Sender dreht „Die Landarztpraxis“ - Blick hinter die Kulissen

Teilen

Die Hauptdarsteller: (jeweils v.l.) Katharina Hirschberg und Caroline Frier sowie Alexander Koll und Oliver Franck spielen in „Die Landarztpraxis“, die derzeit am Schliersee gedreht wird. © Schneider-Press/R.Fechter

Am Schliersee und in der Region laufen Filmaufnahmen für die neue Serie „Die Landarztpraxis“. Mit dabei ist auch Andi Greipl, der sonst auf der Bühne des Bauerntheaters steht.

Schliersee – Irgendwann am späten Nachmittag prusten alle lachend los, sobald die Filmklappe ertönt. Es braucht ein paar Anläufe, bis die letzte Szene im Kasten ist und mit einem „Das war das Bild“ von Regisseur Hannes Spring ein langer Drehtag zu Ende geht, an dem die Oberleiten wieder einmal Filmkulisse war. Diesmal ist der Hof hoch über dem Schliersee einer der Schauplätze für „Die Landarztpraxis“, die ab Herbst auf SAT.1 und Joyn ausgestrahlt wird. Dann wird das fiktive Wiesenkirchen am realen Schliersee an 60 Abenden in die Wohnzimmer der Nation kommen.

Was dafür am Montag aufgenommen wurde, wird in Folge 23 der Vorabendserie zu sehen sein, die vornehmlich die Herzen von Frauen zwischen 40 und 64 erobern möchte. Nicht nur mit bekannten Serien-Stars wie Caroline Frier („Hand aufs Herz“, „Knallerkerle“, „Danni Lowinski“ mit ihrer Schwester Annette) Oliver Franck („Heiter bis tödlich“, „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, „Rote Rosen“) und Alexander Koll („Bettys Diagnose“, „Knallerfrauen“), die jede Menge Daily-Expertise mitbringen. Andi Greipl sorgt als Ludwig Mooshofer für Lokalkolorit in die Serie, in der er „einen schießwütigen Bauern“ spielt, wie er am Rande des Sets lachend erzählt. Und so wird er etliche Male mit dem Gewehr in der Hand am Hof vorbeieilen und erklären, warum er mit der Flinte hantiert, wenn es um ein paar fremde Kühe auf seiner Wiese geht.

Kurze Drehpause: Oliver Franck setzt sich am Hauseck für die Fotografen in Szene. © Agentur Schneider-press/R. Fechter

In der Crew arbeiten 75 Menschen

Dass ihm das Theaterspielen nicht neu ist, merkt man Greipl an. Auch wenn sein Publikum normalerweise überschaubarer ist. Der Schlierseer ist Teil des Bauerntheater-Ensembles und war mit den Kollegen Dieter Gawer, Conny und Girgl Floßmann schon im November dabei, als bei sehr winterlichen Verhältnissen ein erster Pilot gedreht wurde, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob die Idee von einer Arzt-Serie im Oberland überhaupt Potenzial hat. „Für den Produzenten geht es darum zu sehen, ob seine Vorstellungen realisierbar sind. Für uns als Sender, ob uns das Spaß macht, was hier entsteht“, fasst es SAT.1- und ProSieben-Pressesprecher Christoph Körfer zusammen, der zum Set-Besuch eingeladen hat und mit einer Journalistengruppe zum Dreh für das ambitionierte Projekt radelt.

Ernste Miene: Andi Greipl sorgt als schießwütiger Ludwig Mooshofer für Lokalkolorit. © Agentur Schneider-press/R. Fechter

Es geht vorbei an den Film-Mobilen, die an diesem Tag in Unterleiten stationiert sind und während der 14-tägigen Außendrehs zwischen Firstalm, Bayrischzell und Schliersee mit ihren fahrbaren Masken-, Garderoben- und Aufenthaltsräumen zu einem Ankerpunkt für die 75-köpfige Crew werden. Schon auf dem Weg über die lang gezogenen Kurven zur Oberleiten sieht man zwischen den Bäumen Filmequipment. Man hört die knappen, klaren Anweisungen der Regie. Auf dem Boden liegen farbige Kreuze, um die Plätze genau zu markieren, an denen Frier als Dr. Sarah König und ihre Kollegen, der Dorfarzt Dr. Fabian Kroiß (Franck) und Bergretter Max Raichinger (Koll), stehen sollen. Und Greipl natürlich, dem sie im Herbst auch eine größere Rolle als die des Mooshofer angeboten hatten. Doch für die Zeit der Dreharbeiten überwiegend in Köln zu leben, wo im Studio sämtliche Innenaufnahmen gedreht werden, sei für ihn bei aller Liebe zur Schauspielerei nicht infrage gekommen, sagt er.

Serienstart wohl im Herbst 2023

Während die erste Staffel noch nicht einmal fertig ist, hoffen alle Beteiligten, dass die Resonanz darauf so gut sein wird, dass es eine zweite geben wird. Schauspieler und das Team, weil sich das Drehen im Oberland bei aller Anstrengung doch ein bisschen auch wie Urlaub anfühlt, wie sie am Rande ihrer konzentrierten Arbeit immer wieder betonen. Die heimischen Touristiker, weil erfolgreiche Serien immer auch Gäste anziehen. „Wir bekommen heute noch viel Resonanz von ‚Ein Bayer auf Rügen‘, das vor 30 Jahren hier mit Wolfgang Fierek gedreht wurde“, erzählt Schliersees Kuramtsleiter Mathias Schrön. Auch damals war der Oberleiten-Hof Drehort.

Der genaue Serienstart von „Die Landarztpraxis“ steht noch nicht fest, ist aber für Herbst 2023 fest eingeplant. Nach den 60 Folgen wird es ein abgeschlossenes Ende geben, das aber Raum für eine mögliche Fortsetzung gibt. sie

Eine Auswahl aller wichtigen Geschichten aus Ihrer Region erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.