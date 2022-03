Der Mann, der vor den Russen floh: 85-Jähriger aus Neuhaus erinnert sich an den Zweiten Weltkrieg

Von: Jonas Napiletzki

Erinnerungen an die „verdammt schlechte Zeit“ seiner Flucht hatte Hans-Georg Claassen lange hinter sich gelassen. Nun holen die Gedanken den 85-Jährigen, hier in seinem Wohnzimmer in Neuhaus, wieder ein. © Thomas Plettenberg

Hans-Georg Claassen hatte drei Tage zuvor seinen achten Geburtstag gefeiert, als er vor den Russen floh. Das war an einem Sonntag, 28. Januar 1945. Jetzt erzählt er von der Flucht.

Neuhaus – Ab jenem Tag, dem dritten nach seinem achten Geburtstag, war Hans-Georg Claassen mit seinen beiden jüngeren Brüdern und seiner Mutter auf der Flucht. Ein Jahr lang, seit Ende Januar 1945. Vom damaligen Groschkenkampe bei Danzig im heutigen Polen bis nach Nordrhein-Westfalen. Heute kochen bei dem 85-Jährigen, der in Neuhaus lebt, die Erinnerungen hoch. „Das war eine verdammt schlechte Zeit“, ruft er ins Telefon, während er seine Geschichte erzählt.

Seine Schulzeit, sagt Claassen, war bereits vor der Flucht vorübergehend beendet. Sein Vater, Volksschullehrer im Ort, war von der Wehrmacht eingezogen worden. Kein Lehrer – keine Schule, so war das. Als dann kilometerweite Trecks mit russischen Militärfahrzeugen und Pferdewagen anrollten, packten die Claassens ihre sieben Sachen. Aber: „Nicht nur wir, das ganze Dorf hat zusammengepackt“, erinnert sich der Rentner. 20 bis 30 Kilometer weit kamen sie mit ihren Pferdewagen über Feldwege durch die Nacht. Nur Frauen und Kinder. „Die Väter waren alle weg.“

Offizier rettet Familie vor Internierungslager

Doch an der Weichsel, die von der Ostsee ins heutige Polen fließt und Groschkenkampe, heute Groszkowo, von Danzig trennt, war Schluss. „Vor der Brücke hat eine Schlange gewartet.“ Doch das Dorf und die Claassens hatten Glück. Ostpreußische Fahrzeuge geleiteten den Zug über den Fluss. Und für die Mutter, Hans-Georg Claassen und seine Brüder ging es weiter bis nach Danzig.

„Dort haben wir ein riesengroßes Haus bekommen.“ Die Familie habe sich gefreut, gar nicht gewusst, wie sie zu diesem Glück gekommen sei. Doch das Glück sollte sich bald als Fehler herausstellen. Danzig wurde bombardiert. Das Haus war frei, weil viele anderen längst weiter in den Westen geflohen waren. „Wir mussten fast zwei Monate ausharren, weil wir nicht wussten, wie wir aus der Stadt kommen.“

Doch auch das gelang der jungen Familie – und sie kam unbeschadet bis Svinemünde. Dessen Hafen war seinerzeit von der Wehrmacht besetzt. Die Claassens stiegen in einen Lastkahn. Mit 2500 Menschen, darunter viele Soldaten der Wehrmacht, fanden sie sich in einem Internierungslager in Dänemark wieder. Doch die Mutter des damals Achtjährigen hatte andere Pläne. „Sie wollte nach Westfalen, weil wir dort Bekannte hatten.“ Kurzerhand habe sie sich einen Offizier geschnappt und gesagt: „Wir sind jetzt verheiratet.“ Der machte das Spiel mit. Und diesem Schicksal sei Dank konnte die Familie, ohne ins Internierungslager zu kommen, mit einem Pferdefuhrwerk „in zwei bis drei Wochen“ nach Rena, südöstlich von Lübeck, reisen.

„Angst vor den Russen hat sich gegeben“

Dort hofften sie, nicht auf die Rote Armee zu treffen. Doch dann, auf einmal, habe es im Ort geheißen: „Morgen sind die Russen da.“ Waren sie auch. 8. Mai 1945. Kriegsende. Wegen der Aufteilung der Alliierten dauerte es sieben Monate, bis die Familie nach Westfalen reisen konnte. Der Vater der dort bekannten Familie war jedoch im Krieg gefallen. Die Claassens kamen deshalb auf einem Bauernhof unter.

Der heute 85-Jährige lernte später Schlosser und noch etwas später seine Frau kennen – eine Bayrischzellerin. „Die Angst vor den Russen hat sich mittlerweile gegeben“, sagt Claassen. Er habe nie Hass verspürt; überhaupt würde er dieses Wort nie verwenden. Aber Sorgen hat Claassen trotzdem. Zum russischen Angriff auf die Ukraine sagt er: „Es wird immer verzwickter.“ In die Frauen und Kinder, die derzeit aus der Ukraine fliehen, kann er sich gut hineinspüren. Auch wenn seine Familie Glück hatte. „Papa stand 1947 wieder auf der Matte.“

