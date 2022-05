Forsthaus Valepp: Johannes Rabl gibt Details zum Baukörper bekannt

Bauausschuss Schliersee stimmt ab

Das Bewerberduo Johannes Rabl/Manuel Neuer ist der Übernahme des Forsthauses Valepp ein gutes Stück näher gekommen. Der Schlierseer Bauausschuss hat den Plänen zugestimmt.

Schliersee – Viel war über das Vorhaben diskutiert worden, nach Bekanntwerden des Mitinvestors Manuel Neuer auch überregional. Zusammen mit Johannes Rabl möchte der Fußball-Nationaltorhüter das Forsthaus Valepp wieder zu dem Berggasthof traditioneller Prägung machen, wie Rabl immer wieder unterstreicht. Neuer sei es damit ernst, sagte Rabl nun im Schlierseer Bauausschuss. „Ich stell’ mich doch nicht drei Stunden dahin und lass mich filmen, um dann was ganz anderes zu machen“, zitierte Rabl seinen Kompagnon. Einen solchen Gesichtsverlust könne und wolle er sich nicht leisten.

Rabl: „Autofrei wäre unser größter Traum“

Mit den nun geänderten Plänen zeigte sich der Bauausschuss mehrheitlich einverstanden. Sie sehen den Abriss des WC-Neben- und den Bau eines Betriebsgebäudes etwa neun Meter vom Forsthaus entfernt vor. 10 mal 17 Meter soll es groß werden, Firsthöhe 5,70 Meter bei flachen zehn Grad Dachneigung, Küche und Lagerräume im Erdgeschoss, vier Mitarbeiterzimmer im Obergeschoss. Zudem vorgesehen: Biergarten mit 160 Quadratmetern, Tanzboden, gut 30 Parkplätze und ein Verbindungsgang zum Forsthaus, das obendrein im hinteren Teil eine Erweiterung bekommen soll. Der Carport im nördlichen Bereich soll zu einem Mehrzweckgebäude aufgewertet werden – auch für Feiern. Der Inhalt des Vorbescheidsantrags ist gegenüber den im Dezember vorgestellten Plänen deutlich reduziert. Auf die Erweiterung des Carport verzichtet das Bewerberduo, das Betriebsgebäude ist kleiner und niedriger und räumt dem Forsthaus auch dank der entfernteren Platzierung mehr Prominenz ein, was auch der Denkmalschutz am Landratsamt begrüßt. Die Erweiterung bleibt nun unter einem Drittel, was im Außenbereich üblicherweise als genehmigungsfähig betrachtet wird.

„Dem kann ich bedenkenlos zustimmen“, sagte Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU). Sogar Gerhard Waas (Grüne), bisher scharfer Kritiker, war zufrieden – jedenfalls mit dem baulichen Teil. Der Verkehr bereitet ihm aber weiter Bauschmerzen. Er wolle das Areal am liebsten autofrei haben. Wie Host Teckhaus (PWG) stimmte er deshalb mit Nein. Rabl hierzu: „Autofrei wäre auch unser großer Traum, aber das geht nur Schritt für Schritt.“ Schon jetzt – auch ohne Wirtshaus-Betrieb – würden reichlich Autos in die Valepp fahren. Schnitzenbaumer erinnerte zudem daran, dass die fragliche Straße auf Rottacher Gemeindegebiet liegt und im eigentum der Staatsforsten sei.

Beirat soll Umsetzung und Betrieb begleiten

Der Vorbescheidsantrag gehen nun ans Landratsamt, der eigentliche Bauantrag kommt dann noch einmal in den Ausschuss. Der Übernahme in Erbbaurecht muss der Haushaltsausschuss des Landtags erst noch zustimmen. Bekanntlich liegt hierzu eine Petition vor, die genau das verhindern will.

Die Umsetzung und auch den Betrieb soll dann ein Beirat begleiten, wie Schnitzenbaumer sagte. An diesem wolle sich auch die Stiftung Kulturerbe Bayern beteiligen, die sich das Forsthaus zuletzt angesehen hatte, eine eigene Übernahme aber ablehnt (wir berichteten).

