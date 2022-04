Forsthaus Valepp: Kulturerbe Bayern zeigt Interesse

Weitere Neuauflage: Am Forsthaus Valepp gibt es einen weiteren Ortstermin. Bewerber Johannes Rabl (3.v.r.) bekommt Konkurrenz. Die Stiftung Kulturerbe Bayern bekundet Interesse an dem historischen Gebäude. Über weitere Schritte will sich diese Gedanken machen, wenn sie sich den Zustand des Gebäudes vor Ort angesehen hat.

Rabl und Neuer bekommen Konkurrenz

Womöglich kommt ins Vergabeverfahren fürs Forsthaus Valepp noch einmal Bewegung. Die Initiative Kulturerbe Bayern hat nach entsprechenden Hinweisen Interesse an dem historischen Berggasthaus bekundet und sieht sich die Sache nächste Woche vor Ort an.

Schliersee – Eigentlich hat das Bewerber-Duo Johannes Rabl/Manuel Neuer sein Paket geschnürt und legt es dem Schlierseer Bauausschuss zur Abstimmung vor. Wie berichtet, wollen die beiden das Forsthaus Valepp im Erbbaurecht übernehmen, sanieren und erweitern und als Berggasthaus betreiben. Das hat verschiedentlich Kritiker auf den Plan gerufen, und auch eine Petition an den Landtag ist anhängig. Dort ist davon die Rede, dass die Initiative Kulturerbe Bayern, bestehend aus einer Stiftung und einem Verein, das Haus übernehmen könnte. Und tatsächlich spielt diese mit dem Gedanken, sich um das Forsthaus zu bemühen.

Vorbild: Berggasthof Streichen bei Schleching

„Wir wurden von verschiedenen Seiten – Politik und Interessensverbänden – angesprochen“, sagt Bernhard Averbeck-Kellner, Geschäftsführer von Kulturerbe Bayern. Solche Anfragen hätten sich gehäuft, seit die Initiative den Berggasthof Streichen in Schleching gekauft habe. Der Ansatz bei diesen Vorstößen ist klar: Einer gemeinnützigen Stiftung bringen Kritiker mehr Vertrauen entgegen als Privatinvestoren, denen immer unterstellt wird, einen größtmöglichen Profit einfahren zu wollen. Ähnlich ist es ja – allen gegenteiligen Beteuerungen Rabls zum Trotz – beim Forsthaus Valepp.

Ziel wäre eine Wiederbelebung als Wanderereinkehr

„Wir schauen uns die Situation vor Ort an“, sagt Averbeck-Kellner. Bekanntlich steht das Forsthaus seit Jahren leer und ist in keinem guten Zustand. So man sich vor Ort ein Bild gemacht habe, werde man über weitere Schritte nachdenken. „Auf Basis dieser Erkenntnisse müssen wir auch die wirtschaftliche Machbarkeit final prüfen“, so Averbeck-Kellner. Auch wie eine denkmalgerechte Renovierung zu konzipieren sei, müsse die Stiftung sich fragen. Gänzlich bei null fängt der potenzielle Bewerber dabei nicht an. „Wir haben schon erste Ideen entwickelt“, sagt der Geschäftsführer. Im Fokus stünde die Wiederbelebung als Wanderereinkehr. Das Thema Übernachtung spielt offenbar eine geringere Rolle als im Konzept von Rabl und Neuer. Ziemlich identisch ist derweil die Einschätzung des Forsthauses als „schützenswerter Kultur- und Naturraum“. „Diesen Wert sollten die Menschen erleben und spüren können“, so Averbeck-Kellner. Die könne zum Beispiel an Info-Points geschehen oder bei geführten Wanderungen rund um das Thema Wald- und Forstwirtschaft.

Rabl und Neuer noch nicht aus dem Geschäft: Staatsforsten loben Konzept als „sensibel und zielführend“

Sollte die Kulturerbe-Initiative nach dem Ortstermin weiterhin Interesse haben, müsste das schon weit fortgeschrittene Vergabeverfahren aufgebohrt werden. Zu dem Termin hat der Vorsitzende des Stiftungsvorstands, Ex-Landtagspräsident Johann Böhm, auch die Bayerischen Staatsforsten eingeladen, die das Forsthaus für den Eigentümer, den Freistaat Bayern, betreuen. Jörg Meyer, Leiter des Forstbetriebs Schliersee, sagt: „Wir hören uns das gerne an und hoffen auf einen konstruktiven Austausch.“ Nach dem Termin werde man sehen, wie es weitergeht. Sachstand bleibe aber: Rabl und Neuer haben sich im Feld mehrerer Bewerber durchgesetzt, und die Staatsforsten haben Interesse, dieses Konzept weiterzuverfolgen. Meyer bezeichnet es als „sensibel, vernünftig und zielführend“.