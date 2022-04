Forsthaus Valepp: Vorhaben etwas abgespeckt

Abermals im Gespräch: Wie schon beim Ortstermin Anfang März (Foto) hat Johannes Rabl (r.) seine Pläne fürs Forsthaus Valepp der Schlierseer Kommunalpolitik um Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer vorgestellt. Im Hintergrund das Forsthaus mit dem Anbau, der aus Denkmalschutzgründen abgerissen werden soll. © thomas pletttenberg

In kleinen Schritten kommen Manuel Neuer und sein Geschäftspartner Johannes Rabl ihrem Traum von der Übernahme des Forsthauses Valepp näher. Jetzt gab es zwei nicht öffentliche Termine.

Schliersee – Seit Manuel Neuer als Mitinvestor bekannt ist, findet das Forsthaus Valepp immer mehr überörtliches Interesse. In der Sache selbst gab es zuletzt zwei kleine Fortschritte. Zum einen eine große Runde vor Ort, die sich von Johannes Rabl sein Konzept erklären ließ. Zum anderen stellte Letzterer in Grundzügen seine geänderte Planung im Schlierseer Bauausschuss vor. Beides fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Wünsche von Projektbewerbern und Kritikern in vielen Punkten ähnlich

Während zum Beispiel der Denkmalschutz am Landratsamt und Verfasser der Petition an den Landtag, die sich um die Zukunft des Berggasthauses sorgen (wir berichteten), noch über Stellungnahmen zu dem Ortstermin brüten, hat Rabl selbst viel Positives mitgenommen. „Ein guter Termin“, sagt der Tegernseer. Er habe „klar und sauber“ darlegen können, was er vorhabe. Zum Beispiel, dass er – ebenso wie die Petenten – eine Reduzierung des Individualverkehrs in der Valepp anstrebe. Letztlich wollte er unterstreichen, dass die Vorstellung der Besorgnisträger – etwa der Verein zum Schutz der Bergwelt, der Bund Naturschutz Bayern und der Bayerische Landesverein für Heimatpflege – fast deckungsgleich sind. Es geht darum, ein Berggasthaus für jedermann wiederzubeleben. Allerdings haben Umweltverbände in jahrelanger Erfahrung gelernt, misstrauisch zu sein. Zu oft haben sich großmundige Ankündigungen als Versprechungen entpuppt.

Bürgermeister bestätigt Annäherung beider Seiten

Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) bestätig derweil Rabls positiven Eindruck von dem Termin. So hätten Mitglieder des Haushaltsausschusses des Bayerischen Landtags die eine oder andere Forderung gestellt, um das besagte Berggasthof-Modell abzusichern. Rabl habe keinerlei Einwände gehabt. „Vieles, was gefordert wurde, steht schon längst in unserem Businessplan“, sagt er. Insofern habe er kein Problem damit, all dies auch schriftlich – etwa im Erbbaurechtsvertrag – festzuhalten. Bekanntlich entscheidet der Ausschuss darüber, ob der Freistaat als Eigentümer das Forsthaus im Erbbaurechtsmodell vergibt. Das wiederum erntet entschiedenen Widerspruch der Petenten.

Pläne modifiziert: Nebengebäude nur mit dem Notwendigsten

Im Bauausschuss hat Rabl nicht nur sein Konzept erläutert, sondern auch modifizierte Pläne vorgestellt. Darüber entscheiden wird das Gremium aber erst in der nächsten Sitzung – dann öffentlich. Auf Anfrage erklärt Rabl aber, was passieren soll. Der erst 2002 errichtete Anbau mit den Toiletten soll verschwinden, da er den denkmalgeschützten Altbestand von 1841 stört. Der soll als Solitär seine Wirkung entfalten, weshalb das benötigte Wirtschaftsgebäude mit Küche, Lager, Kühlräumen und Personalwohnungen noch einmal ein gutes Stück weiter nördlich entstehen soll.

Betriebserweiterung „deutlich“ unter dem üblichen Rahmen

Über das Volumen dieses Hauses sagt Rabl: „Wir wollen nur so groß bauen, dass wir die aktuellen Gewerbe- und Hygienevorschriften erfüllen.“ Das reiche von Personal-Umkleiden und -Toiletten über einen abgetrennten Müllbereich bis hin zu verschiedenen Kühlräumen. Die baufällige Garage soll zu einem Multifunktionsraum für etwa 50 Personen ausgebaut, aber nicht vergrößert werden. Zum einen könnten hier „wie in jedem anderen Wirtshaus auch“ (Rabl) Familienfeiern stattfinden. Es gehe aber auch darum, genug Innenräume zu haben, wenn zum Beispiel ein plötzlicher Platzregen auftrete. Die Betriebserweiterung bewege sich deutlich unterhalb dessen, was im Außenbereich gemeinhin als zulässig erachtet wird – also unter 33 Prozent. Auch damit habe er auf die Bedenken des Bauausschusses reagiert.