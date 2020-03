Frau randaliert in Schliersee - Passanten greifen ein, bis Polizei kommt

Eine regelrechte Schneise der Zerstörung hat eine 44-jährige Schlierseerin in ihrem Wohnort hinterlassen. Passanten konnten die Frau schließlich stoppen, bis die Polizei eintraf.

Schliersee - Die Vandalismus-Tour der 44-Jährigen, die laut Polizei an einer „psychischen Störung“ leidet, begann am Dienstagvormittag (31. März) in der Karl-Haider-Straße in Schliersee. Dort beschädigte die Frau mutwillig ein geparktes Auto. Dann zog sie weiter und trat mit dem Fuß die gläserne Eingangstür eines geschlossenen Lokals ein. An einem Laden klaute die Schlierseerin schließlich einen Skischuh aus einem offen stehenden Lager und griff damit die Inhaberin des Geschäfts an.

Als die 44-Jährige weiter richtig Neuhaus marschieren wollte, konnten sie mehrere Passanten durch ein laut Polizei „beherztes Eingreifen“ überwältigen. Zusammen mit einem Zivilbeamten hielten sie die Frau bis zum Eintreffen der Polizeistreifen der Inspektion Miesbach fest. Das Landratsamt ordnete daraufhin die Unterbringung der Schlierseerin in der kbo Lech-Mangfall-Klinik an. Die Polizeiinspektion Miesbach bedankt sich nochmals bei allen für die vorbildliche Zivilcourage.

sg