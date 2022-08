Freie Fahrt zum Spitzingsee erst wieder Mitte September

Noch in vollem Gange: Der Neubau der Brücken über Aurach und Hachelbach an der Spitzingstraße hat sich etwas verzögert. Wohl erst am 16. September, eine Woche später als geplant, wird der Verkehr freigegeben. © thomas plettenberg

Eine Woche länger als geplant, wird die halbseitige Sperrung an der Spitzingsstraße dauern. Erst Mitte September wird der Verkehr wieder ungehindert fließen.

Neuhaus – Am nördlichen Ortsende ging es ein paar Tage schneller als geplant, hier nicht: Die Baustelle an der Spitzingstraße hinter Neuhaus, bei der zwei Brücken erneuert werden, verzögert sich ein wenig. Erst eine Woche später als geplant, also erst am 16. September, kann der Verkehr wieder weitestgehend ungehindert fließen. Den Schlierseern wird’s einigermaßen wurscht sein, war das große Aufregerthema dieses Sommers doch die über zweiwöchige Vollsperrung der Bundesstraße in Hausham.

Verzögerung schon früh eingehandelt

Die Verzögerung hat sich der Bautrupp schon zu Beginn der Bauarbeiten eingehandelt. „Im Rahmen der baubegleitenden Untersuchungen wurde bei einem Bauwerk festgestellt, dass asbesthaltige Produkte verbaut waren. Die dadurch deutlich aufwendigeren Abbrucharbeiten verlängerten sich um circa zwei Wochen“, teilt das Straßenbauamt auf Anfrage mit. Immerhin eine Woche haben die Bauarbeiter über die Sommerferien wieder hereingeholt.

Bauwerke aus dem Jahr 1937 waren marode

Die Arbeiten hatten bereits im April begonnen. Abgerissen und neu gebaut wurden zwei unmittelbar hintereinanderliegende Brücken über Hachelbach und Aurach, beide Baujahr 1937. Der Verkehr wurde über eine einspurige Behelfsbrücke geleitet und per Ampel geregelt, was sich bis auf die Bundesstraße auswirkte. Auch hier bremste eine Ampel den Verkehr aus.

Bis zur Freigabe sind noch diverse Restarbeiten zu erledigen. Dazu gehören das Herstellen der Straßendecke, die Montage der Geländer und Schutzplanken sowie Markierungsarbeiten. Nach Öffnung der Strecke folgt unter anderem der Abbau der Behelfsbrücke.