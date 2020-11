Für sozialen Wohnungsbau: Gemeinde Schliersee will Mehrfamilienhaus kaufen

Schliersee will in den Kommunalen Wohnungsbau einsteigen. Die Gemeinde möchte ein Mehrfamilienhaus an der Miesbacher Straße 16 aus dem Eisenbahnvermögen kaufen.

Schliersee – Nicht erst bei der Kommunalwahl im März war das Thema „Bezahlbarer Wohnraum“ in aller Munde. Auch in Schliersee steigen die Mieten, und die Parteien schrieben sich im Wahlkampf auf die Fahnen, hier den Hebel anzusetzen. Bereits bekannt war, dass die Gemeinde Wohnungen über dem neuen Feuerwehrhaus in Neuhaus bauen möchte, was den Kaufpreis für das Grundstück beträchtlich nach oben trieb. Auch an der Seestraße, wo sich die Firma Sixtus ansiedeln wollte, schwenkte das Rathaus auf den Kommunalen Wohnungsbau um, nachdem der Verkauf der Grundstücke scheiterte (wir berichteten). Als erstes gerät nun aber ein bestehendes Wohngebäude in den Fokus. Es gehört zum Bundeseisenbahnvermögen, das am Bundesverkehrministerium angesiedelt ist. Die Stelle ist unter anderem eben betraut mit der Aufgabe, nicht bahnnotwendige Liegenschaften zu verwalten und zu verwerten. Letzteres soll mit dem Anwesen Miesbacher Straße 16 in Schliersee geschehen. In nicht-öffentlicher Sitzung hat der Gemeinderat beschlossen, sein Interesse am Kauf zu bekunden. Die Gemeinde genießt hier ein Erstzugriffsrecht.

Sechs Wohnungen zu vergünstigten Mietpreisen

Im Beschluss ist noch vom Haushaltsjahr 2020 die Rede. „Das wird heuer aber nichts“, sagt Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) auf Anfrage. Zum Stand der Dinge erklärt er. „Aktuell bewertet das Bundeseisenbahnvermögen das Gebäude.“ Als Grundlage dient ein von der Gemeinde eingereichtes Konzept, dass vorsieht, insgesamt sechs Wohnungen einzurichten, die zu vergünstigten Konditionen vermietet werden. Dies drückt den Kaufpreis für das Gebäude unter den maximal erzielbaren Marktpreis. Dies ist einer sogenannten Verbilligungsrichtline der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben festgelegt. Im Gegenzug verpflichtet sich die Gemeinde, mindestens zehn Jahre am vergünstigten Mietzins festzuhalten. Über die Vergabe entscheidet der Gemeinderat mithilfe eines allgemeingültigen Kriterienkatalogs, der unter anderem auch das Familieneinkommen berücksichtigt.

Was die Gemeinde an Geld auf den Tisch legen muss, ist noch unklar. Und wann das Angebot vorliegt, darüber habe der „keine Aussagen“, sagt Schnitzenbaumer. Er geht aber davon aus, dass ein Kauf nächstes Jahr über die Bühne gehen kann. Es wäre dann der erste Teil des angestrebten Wohnungsbaus. Schritt zwei wäre das Feuerwehrhaus mit Wohnungen darüber, erst dann möchte das Rathaus in die Planung für die Seestraße einsteigen. Schnitzenbaumer möchte die personellen Ressourcen im Rathaus nicht überstrapazieren. „Wir können nicht mehrere Großprojekte durchführen und müssen auch schauen, was Haushalts-technisch zu stemmen ist.“ Und mit dem geplanten Turnhallenbau in Neuhaus hat die Gemeinde ja eine Aufgabe vor sich, die schon viel Geld und Personal bindet. Da kommt für den Kommunalen Wohnungsbau ein Objekt gerade recht, bei dem man nicht bei Null beginnen muss.

dak