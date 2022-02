Für Wohnmobile: Acht Stellplätze am Fischerparkplatz

Platz für Wohnmobile: Acht Stellplätze möchte die Gemeinde Schliersee hier auf dem Fischerparkplatz an der Schlierach ausweisen. © Thomas Plettenberg

Genug ist das sicher nicht, aber immerhin acht Stellplätze weist Schliersee neu aus: am Fischerparkplatz. Und auch am Bahnhof Neuhaus tut sich was.

Schliersee – Mehr Infrastruktur für Wohnmobilisten? Die Gemeinde Schliersee sagt dazu vorsichtig Ja und weist am Fischerparkplatz acht Stellplätze aus. Groß hinausposaunen soll dies aber nicht werden, Schliersee sieht sich nicht wirklich als Destination für diese Art von Urlaubern. Das wurde im vergangenen November deutlich. Bei seiner rein nicht öffentlichen Sitzung behandelte der Gemeinderat ein Konzept, das ein umfangreicheres Marketing, zum Beispiel auch über Online-Portale und Smartphone-Apps, vorsah in dieser Form abgelehnt, wie Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) auf Nachfrage berichtet. Ein Projektträger hätte dieses Marketing übernommen, wollte dafür aber auch von der Gemeinde bezahlt werden. „Das wollten wir nicht“, sagt Schnitzenbaumer.

Gemeinde will Angebot „schrittweise ausbauen“

Nun landete das Thema im Hauptverwaltungsausschuss, und der empfahl dem Gemeinderat, im neuen Haushalt Mittel für Planung und Bau von acht Stellplätzen am Fischerparkplatz einzustellen. Gänzlich untätig will Schliersee an der Wohnmobil-Front nämlich nicht bleiben, vielmehr den Urlaubern „eine Anlaufstelle bieten“, wie Schnitzenbaumer sagt. Dazu gehört auch eine gebührenpflichtige Versorgungsstation (Strom, Wasser, Abwasser) am Bahnhof in Neuhaus, weil dort die entsprechende Infrastruktur, etwa eine Kanal, vorhanden ist. Auf dem Fischerparkplatz nördlich des Schliersees werden die Gäste nur Strom haben. Aus den Erfahrungen wolle man lernen und gegebenenfalls weitere Schritte einleiten.

Am Spitzingsee legen die Alpenbahnen einen Wohnmobil-Stellplatz an

Dass die Wohnmobile längst schon da sind, ist nicht zu übersehen. Wenn er von Fischhausen nach Schliersee fahre, sehe ich schon 20“, sagte Schnitzenbaumer im Ausschuss. „Acht Plätze reichen sicher nicht – bei Weitem nicht.“ Bislang gibt es im Gemeindebereich Stellplätze am Campingplatz und am Spitzingsee. Die Alpenbahnen wollen auf dem Parkplatz der Taubensteinbahn weitere Flächen für Wohnmobile reservieren. Das war’s.

Mangels Plätzen stellen die Reisenden ihre Wohnmobile zum Beispiel auf dem Parkplatz am Ostufer des Schliersees (ehedem Surfstadel) ab oder wo sie halt sonst Platz finden. Den Strom zu kanalisieren, nimmt Schliersee derzeit noch zaghaft in Angriff, will die Ausweisung von Stellplätze aber „schrittweise weiterverfolgen“, wie es im Beschluss des Gemeinderats heißt.