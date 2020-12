Margot Wolf von der Nachbarschaftshilfe Schliersee hilft Senioren in der Corona-Pandemie

Margot Wolf von der Nachbarschaftshilfe Schliersee fährt auch mal selbst los, um Senioren zu unterstützen. Dank ihres Facebook-Auftritts hat Wolf auch jüngere Helfer gewinnen können.

Schliersee – Wer in Schliersee Unterstützung braucht und die Nummer der Nachbarschaftshilfe wählt, hört meist die Stimme von Margot Wolf. Seit gut fünf Jahren ist die gebürtige Allgäuerin im Verein und dessen zweite Vorsitzende. Auch in den Sozialen Medien, etwa auf Facebook, informiert die Rentnerin über die Aktivitäten der Nachbarschaftshilfe und rührt die Werbetrommel, um neue Helfer zu gewinnen. In der Corona-Krise fand sie so wichtige Unterstützer.

Frau Wolf, Sie helfen Menschen durch die Corona-Pandemie. Wie läuft das derzeit? Wer ruft bei Ihnen an und bitter um Unterstützung?

Kürzlich erst meldete sich eine Frau, die war unsicher im Laufen und kam gar nicht mehr raus. Dann habe ich eine Helferin angerufen, die hatte Zeit, jetzt gehen die jede Woche eine halbe Stunde spazieren. Was wir auch noch machen: Unser Herr Beilhack fährt jeden Mittwoch zur Tafel und holt eine Menge Sachen an Lebensmitteln und fährt diese aus. Oder es ruft der Herr Soundso aus Neuhaus an und sagt, er müsse jetzt mal nach Tegernsee in die spezielle Arztpraxis. Auch dann helfen wir.

Und manchmal fahren Sie selbst raus.

Ja. Kürzlich habe ich um 19 Uhr noch einen Anruf bekommen von einer Dame, die in Quarantäne musste, aber noch Einkäufe brauchte. Dann bin ich selbst gefahren, weil ich so spontan niemanden mehr finde.

Wer sind die Helfer der Nachbarschaftshilfe?

Wir haben 25 Helfer, die für eine kleine Aufwandsentschädigung unsere älteren Mitbewohner in Schliersee betreuen und Hilfsdienste anbieten. Die meisten sind schon etwas älter, zum Teil Rentner. Aber es ist wirklich Querbeet. Im Frühjahr haben sich zehn jüngere Helfer gemeldet. Eine junge Krankenschwester, zum Beispiel, oder eine Helferin, die vor Corona in Österreich gearbeitete hat. Die ist damals schon einmal die Woche einkaufen gefahren. Auch ein paar Männer haben wir, das finde ich ganz toll. Es ist halt wichtig, dass wir immer wieder schauen, dass wir Helfer kriegen. Ich habe heuer auch wieder Helfer gehabt, die können selbst nicht mehr.

Wie haben Sie es geschafft, gerade im Frühjahr jüngere Helfer zu gewinnen?

Ich bin auch eifrig auf Facebook unterwegs. Da schreibe ich, was wir aktuell machen oder wo wir Unterstützung bräuchten. Und immer wieder Aufrufe damit wir zusätzlich Helfer bekommen. Im Frühjahr war es sehr erfreulich, dass sich jüngere Schlierseer gemeldet haben, die eingesprungen sind.

Gibt es in Coronazeiten mehr Hilfsbedarf?

Es ist nicht wahnsinnig mehr los, aber doch ein bisschen. Ein paar Leute, die bisher ihre Einkäufe erledigt haben, denen war das zu riskant. Gerade Einkäufe oder Arztbesuche haben sich verstärkt. Auch einfach der Zuspruch wird wichtiger. Seit ein paar Jahren besuchen unsere Helfer Bewohner vom Altenheim St. Elisabeth oder der Seniorenresidenz Unterleiten. Das können wir jetzt leider nicht mehr machen. Aber wir packen ihnen eine Tüte und schreiben ein Brief. Es ist echt furchtbar, dass die Leute so einsam sind. Wir wollen ihnen einfach das Gefühl geben, dass wir trotzdem für sie da sind.

Wie machen Sie das? Was bietet die Nachbarschaftshilfe Schliersee an?

Wir haben ein Auto, mit dem wir zum Arzt fahren oder zum Einkaufen gehen können. Auch kleinere Dienste im Haushalt erledigen wir, aber wir sind nicht pflegerisch tätig. Seit drei Jahren haben wir auch ein gemütliches und nettes Büro in der Rathausstraße. Da bieten wir jeden Donnerstag Nachmittag ein Café an wo jeder kommen kann. Einfach mal quatschen, Probleme abladen oder Hilfe suchen. Es ist wirklich schade, dass das derzeit wegen Corona nicht stattfinden kann.

Was würde sie sich für die Zukunft wünschen?

Was ich mir wünsche wäre der Gedanke, noch mehr für den anderen da zu sein. Einfach das Gefühl haben: Das ist jetzt mein Nachbar. Ich habe das Glück überall Nachbarn zu haben die schauen: Margot, kann ich irgendwas helfen? Unser Slogan ist ja „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“ von Erich Kästner. Da ist so viel Wahres dran, das ist aktueller denn je. Aber es passiert schon was, das muss man auch sagen. Denn es kann wirklich so schnell gehen, dass man selbst Hilfe braucht. Das vergisst man, wenn man jung ist.

Das Gespräch führte Andreas Wolkenstein.