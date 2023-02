Galaktisch gut: So haben die Schlierseer bei bestem Wetter Rosenmontag gefeiert

„Spaciger Fasching“

Aliens, Astronauten und Space-Girls: Der Weltraum war das Motto des Faschings am Rosenmontag in Schliersee. Die äußeren Bedingungen waren nicht weniger als galaktisch gut.

Schliersee – Wenn ein Außerirdischer das Fass anzapft, dann ist Rosenmontag in Schliersee. Und wer da als grün-orangefarbener Alien mit auf dem Kopf baumelnden Fühlern die Krüge mit Freibier füllte, erkannte so mancher Maschkera erst beim zweiten Blick: Vize-Bürgermeister Peter Sprenger hatte die Ehre, Rathauschef Franz Schnitzenbaumer beim närrischen Treiben am Bahnhofsplatz zu vertreten.

Nachdem das Fass leer war, zogen die Astronauten, Superhelden und Space-Girls sowie alle anderen Verkleideten bei galaktisch gutem Wetter Richtung Sportheim. Das Steuer des Schlierseer Faschingsraumschiffs hatte die Kapelle Fürchterlich, ehe am Ziel angekommen die „Musik aus der Konserve“ (Faschingshits vom Band) für die Beschallung sorgte.

Geselliges Beisammensein am Sportheim

Hier stand dann das gesellige Beisammensein im Mittelpunkt. Auf der einen Seite spielten die kleinen Marsmenschen Fußball, auf der anderen katapultierten sie sich auf den Schaukeln auf dem Spielplatz in den blauen Himmel. Mittendrin feierten die Erwachsenen bei grillfest-tauglichen Temperaturen auf der großen Terrasse des Sportheims. Wenig überraschend, dass die Theke des TSV gut frequentiert war.

Zu späterer Stunde begann dann der Countdown des „Spacigen Faschings“ in Schliersee erneut zu ticken: Für 18 Uhr war die Landung der Haushamer Prinzengarde auf dem Schlierseer Nachbar-Faschingsplaneten angekündigt.

