Gasthof Zur Post in Schliersee: Stillstand beim Leerstand

Nix Neues vom Gasthof, dafür von der Bar: Während die Sanierungspläne für die Post ruhen, soll gegenüber schon bald das M1 eröffnen. Die Gebäude bildeten schon zu früheren Zeiten eine Einheit. © thomas plettenberg

Beim Gasthof Zur Post in Schliersee tut sich vorläufig nichts. Die Planungen ruhen, dafür eröffnet bald das M1 food&drinks gegenüber.

Schliersee – Kaum ein Bauwerk prägt das Ortsbild direkt an der Bundesstraße durch Schliersee so sehr wie der Gasthof Zur Post. Und seit weit mehr als zehn Jahren fällt an dieser Stelle Leerstand ins Auge. Wirklich schnell wird sich daran nichts ändern, wie Eigentümerin Eva Skofitsch auf Anfrage mitteilt. Dafür tut sich auf der anderen Straßenseite etwas. Dort eröffnet bald das/die Bar/Bistro M1. Im Lichte um sich greifenden Leerstands in der Schlierseer Ortsmitte möchte man sagen: immerhin.

Bistro: Im Mai soll‘s losgehen

Wie so viele hat die Corona-Pandemie auch Skofitsch ausgebremst. Nach langem Umbau wollte die Immobilienmaklerin ihre After-Work-Bar irgendwann doch eröffnen – und dann kam der Lockdown. Diese Zeiten scheinen nun passé. „Einmal Luft holen und weiter“, sagt Skofitsch jetzt. In wenigen Wochen soll also das M1 food&drinks aufsperren, eine „coole Location“, in der es vom Feierabendbier bis zur vollwertigen Mahlzeit alles geben soll. Was genau die „junge, aufgeweckte Küche natürlich auch mit Fisch und mehr – gerockt von zwei jungen einheimischen Köchen“ (Skofitsch) auftischt, werden die Schlierseer selbst herausfinden müssen oder beim Blick auf die noch zu veröffentlichende Speisekarte sehen. Die Köche sind bereits engagiert, weiteres Servicepersonal könnte nicht schaden. Im Mai soll’s losgehen.

Namensgeber ist König Max I.

Bar und Bistro leiten wird Skofitschs Sohn Felix. Der hat in der Hotellerie/Gastro-Branche gelernt und ein Jahr in Ischgl gearbeitet, ehe auch ihn die Pandemie einbremste und zur Rückkehr nach Deutschland bewog. Dass die neue Bar seinen Namen trägt, wie von Mutter Eva vorgeschlagen, lehnte er als zu selbstbezogen aber ab. Der nun gewählte Name M1 rührt von König Max I. her, der das Gebäude in der Rathausstraße 2 Skofitsch zufolge im Jahr 1804 erbaut hat. Wobei er zu diesem Zeitpunkt noch Kurfürst Max IV. war. König wurde er erst 1806.

Mit der Eröffnung der Bar endet ein Leerstand an der Bundesstraße, der – weil optisch aufgeräumt – kaum negativ aufgefallen war. Anders sieht es ein paar Ecken weiter aus. Das Steakhaus „Zum Pfeiler“ an der Auffahrt zur Schliersbergalm ist nach einem Eigentümerwechsel verwaist, gleiches gilt weiterhin für den ehemaligen Schleckermarkt gleich daneben.

Noch eine Neueröffnung: „Robesch im Haus Wendelstein“

In der Fußgängerzone halten immerhin noch die Schliersee Bar und die Bäckerei Zanger die Fahnen hoch. Was das Haus Wendelstein an der Bahnhofstraße betrifft, so war Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) bei einem Gespräch vor einigen Wochen guter Dinge, dass sich nach dem Umzug des Aqua auf die andere Straßenseite zügig eine Nachfolge findet. Und er behält Recht. Aktuell zeugt die Schautafel vor dem Restaurant von der Eröffnung eines „Robesch“ am 1. Mai. Auch hier der Hinweis: Personal gesucht – offenbar etwas dringender als beim M1. An dem Umstand, dass die Bahnhofstraße nach mehreren Ladenschließungen von Leerstand regelrecht gebeutelt ist, ändert die Neueröffnung derweil wenig.

Sanierungs- und Umbaupläne für Post-Gasthof längst genehmigt

Für den Gasthof Zur Post ist indes keine Belebung in Sicht. Das Gebäude wird gern von Kritikern großer neuer Hotels wie etwa an der Stolzenbergstraße in Neuhaus (Vitalresort) ins Feld geführt. Leerstand beseitigen statt Neues bauen, so die Argumentation. Die fruchtet freilich kaum, weil nicht die Gemeinde Eigentümerin des Gasthofs Zur Post ist, sondern Skofitsch. Ihr liegt zwar seit Jahren eine Genehmigung für Sanierung und Umbau des Hauses zu einer Frühstückspension mit 82 Betten vor, doch just als die Pläne hätten konkreter werden können, kam Corona.

In der Unsicherheit der Lockdowns berichtete sie unserer Zeitung gegenüber von Überplanungsgedanken, die auch in Richtung Ferienwohnungen gehen könnten. Das hat Skofitsch nicht weiter verfolgt. Sachstand heute: „Die Planung ruht.“ Sie sei zuletzt mit der Eröffnung von Bar/Bistro ausgelastet gewesen. Und klar: Die Makler-Tätigkeit will auch ausgeübt werden. Vielleicht könne sie sich im Sommer wieder dem Postgasthof widmen, sagt sie.