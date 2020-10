Gebaut ohne Genehmigung: Antragsteller nicht unbekannt in Schliersee

Ein nicht unbekannter Schlierseer hat auf seinem Grundstück mehrere Schwarzbauten errichtet. Jetzt hat er nachträglich eine Genehmigung beantragt.

Schliersee – Vor dem Gesetz ist jeder gleich. Das gilt auch im Baurecht. So ist es in immer mehr Gemeinden üblich, dass die Antragsteller in den Sitzungen namentlich nicht mehr genannt werden. Das handhabt auch die Marktgemeinde Schliersee so. Dennoch war im Bauausschuss am Dienstagabend deutlich herauszuhören, wer sich unter Tagesordnungspunkt drei diverse nicht genehmigte Um- und Anbauten sowie Nutzungsänderungen auf seinem Privatgrundstück am Huberspitzweg nachträglich absegnen lassen wollte: der frühere PWG-Gemeinderat und Bürgermeisterkandidat Michael Dürr.

Wie berichtet, hatte die Gemeinde das Landratsamt bereits im August 2010 über den Sachverhalt informiert. Eine Kontrolle erfolgte zunächst nicht. Erst auf nochmaliges Nachhaken im Mai 2017 nahm die Behörde das Anwesen unter die Lupe. Mit den Ergebnissen setzte sich nun der Bauausschuss auseinander.

Der Antragsteller

Während Rathauschef Franz Schnitzenbaumer (CSU) und Bauamtsleiterin Birgit Kienast keinerlei Anspielungen auf Dürrs Person verlauten ließen, war Jürgen Höltschl (CSU) sichtlich um Zurückhaltung bemüht. „Ich bin schockiert, was uns hier vorgelegt wurde“, sagte Höltschl. Der Antragsteller sei in der Vergangenheit ein „Pfennigfuchser“ gewesen, der überall ganz genau hingeschaut und etwaige Fehler bei anderen hart kritisiert habe. „Und selbst hat er gegen seitenweise Vorschriften verstoßen.“ Sollten die Abweichungen nun im Nachgang genehmigt werden, wäre das „eine Klatsche für ganz Schliersee“.

Mahnende Worte wählte Gerhard Waas (Grüne). „Wir sollten das wie in anderen Fällen auch unabhängig von der Person beurteilen“, sagte Waas. Er empfahl, alle Abweichungen Punkt für Punkt durchzugehen und einzeln darüber abzustimmen.

Lesen Sie auch: Extravagante Gartengestaltung sorgt für Ärger in Schliersee

Die Pläne

Das taten die Ausschussmitglieder dann auch. Zunächst aber rekonstruierte Kienast die Historie des Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung, das abgelegen im Wald liegt und nur über einen Privatweg an den öffentlich gewidmeten Huberspitzweg angebunden und auch nicht ans gemeindliche (Ab)Wassernetz angeschlossen ist. Die Baugenehmigung des Hauses stamme aus dem Jahr 1953, heißt es im Sachvortrag der Gemeinde. 1980 sei ein weiterer Plan eingereicht worden, der aber nie genehmigt wurde und auch nicht in alten Sitzungsprotokollen auftauche.

Die meisten Um- und Anbauten seien aber ohnehin in der jüngeren Vergangenheit erfolgt. Dies gehe aus einem Vergleich mit einem Luftbild aus dem Jahr 2006 hervor, auf dem beispielsweise der heute bestehende Geräteschuppen, der sogar teilweise auf Fremdgrund errichtet wurde, nicht zu erkennen ist. Auch von den acht Dachflächenfenstern fehle auf dem Foto jede Spur.

Auch interessant: Gemeinderäte wettern über Schwarzbauten an früherem Hof

Die Abweichungen

Insgesamt fünf nicht genehmigte Abweichungen gehen aus dem Sachvortrag hervor: Neben besagtem Schuppen und Dachfenstern ging es um eine Schleppgaube mit Blechdach und zwei Anbauten. So werde die frühere Holzlege heute als Wohnraum genutzt, den alten Hühnerstall ersetzt eine Sauna. Bemängelt wurde ferner der umlaufende und aufgeständerte Balkon.

Horst Teckhaus (PWG), der als Planzeichner von Beratung und Abstimmung ausgeschlossen war, erklärte, dass die Dachfenster eingebaut worden seien, um mehr Licht ins Obergeschoss zu bekommen. „Wegen der hohen Bäume ist es da oben sonst so dunkel wie im Urwald“, sagte Teckhaus. Seines Wissens sei 1988 ein Plan zu dem Anwesen ins Staatsarchiv eingegangen. „Vielleicht ist die Genehmigung ja doch erfolgt und nur verloren gegangen?“

Die Abstimmung

Schnitzenbaumer bat Teckhaus, wegen Befangenheit von weiteren Meinungsäußerungen abzusehen. Die anderen Bauausschussmitglieder hielten sich an Waas’ Hinweis, die Persönlichkeit des Antragstellers außen vor zu lassen. „Wir sollten nicht päpstlicher als der Papst sein“, fand Waas. Abweichungen von der Gestaltungssatzung seien im Außenbereich keine Seltenheit. Wegen der Abgeschiedenheit des Anwesens gebe es auch keine Bezugsfälle in der Nähe, meinte Philipp Krogoll (Die Schlierseer).

Die einzelnen Beschlüsse fielen dennoch zum größten Teil ablehnend aus. Nur für die Einhausung der Holzlege fand sich eine Mehrheit. Ob der Antragsteller nun in den nicht genehmigten Fällen tatsächlich zurückbauen muss, entscheidet laut Bauamtsleiterin Kienast das Landratsamt.

sg