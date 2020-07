Reaktion auf Gedenken am Weinberg: Bündnis hängt Plakat an Kirche

Die einen veranstalten ein Gedenken, die anderen antworten mit einer Gegenaktion. Seit Jahren ist der Weinberg in Schliersee umstritten. Jetzt gibt es ein neues Kapitel.

Schliersee – An einem Blumengesteck vor einer Kirche nimmt für gewöhnlich niemand Anstoß. Am Weinberg in Schliersee schon. „Im Gedenken – Landsmannschaft der Oberschlesier“ steht auf den Schleifen der bunt bepflanzten Schale, die kürzlich an der Kapelle St. Georg auf dem Weinberg abgestellt wurde.

+ Aktion: die Blumenschale der Landsmannschaft. © Privat Für Werner Hartl vom „Bündnis gegen rechtsextreme Umtriebe im Oberland“ nicht weniger als ein erneutes „Gedenken an das rechtsradikale Freikorps Oberland“. Es könne nicht sein, dass dem an der brutalen Niederschlagung der Räterepublik in München beteiligten Freikorps immer noch gedacht werde, schreibt Hartl in einer Pressemitteilung des Bündnisses.

Bei seinem Einsatz in Oberschlesien habe sich das Freikorps „nicht nur durch Brutalität gegenüber der Bevölkerung ausgezeichnet“. Ebenso sei dessen nationalsozialistische Orientierung weithin bekannt gewesen. Als Reaktion auf das Gedenken habe sich das Bündnis entschlossen, selbst ein Zeichen zu setzen – mit einem Plakat über der umstrittenen Gedenktafel in der Kirchenmauer. In roter Schrift ist folgender Text zu lesen: „Willkommen zur Kultstätte der rechtsradikalen Bewegung. Hier trafen sich über viele Jahrzehnte Anhänger*innen der völkisch-nationalistischen Bewegung von NSDAP bis hin zu jungen Neonazis – sie huldigten ihren Kämpfern.“

Eigentlich hatte das Bündnis auf historische Aufklärung von offizieller Seite – namentlich von Gemeinde und Pfarrei – gehofft. Doch nach einer Vortragsreihe mit Fachleuten im Jahr 2018 sei nicht mehr viel passiert (wir berichteten). Hartl zieht ein bitteres Fazit: „Es wurde die Chance vertan, die Expertise zu nutzen, um die Öffentlichkeit breit über die Hintergründe zu informieren und mit der Bevölkerung zu diskutieren.“ Auch von den Planungen zur Umgestaltung des Gedenkortes sei kaum mehr etwas zu hören.

Wie es scheine, würden sich Stimmen mehren, die meinen: „Dann lassen wir es halt wie es ist, es hat ja schon lang keinen Ärger mehr gegeben.“ Der falsche Weg, findet das Bündnis: „Damit würden die bisherigen Anstrengungen ins Leere laufen.“ Das Bündnis gegen rechtsextreme Umtriebe im Oberland werde die Sache jedenfalls nicht einfach auf sich beruhen lassen, betont Hartl: „Wenn es die Offiziellen nicht tun, tun wir es. Wir bleiben dran!“

sg