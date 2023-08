Gelungener Auftakt für Waldfeste

Von: Stephen Hank

Die Blaskapelle Schliersee beim Einzug aufs Festgelände. © Thomas Plettenberg

In Miesbach und Schliersee haben am Freitagabend die Waldfeste begonnen ‒ bei prächtigem Sommerwetter.

Miesbach/Schliersee ‒ Wie Pilze sprießen sie an diesem Wochenende noch mal aus dem Boden, die Wald-, Sommer- und Grillfeste. Vielerorts im Landkreis laden Vereine zu gemütlichen Zusammenkünften im Bierzelt oder unter freiem Himmel ein. Pünktlich zum Festreigen passt auch wieder das Wetter. Vereinzelt kann es am Samstag Schauer geben, zumeist lacht aber bei sommerlichen Temperaturen die Sonne vom Himmel.

Gesellige Runde auf dem Miesbacher Waldfest. © Thomas Plettenberg

Schon am Freitagabend starteten im Schlierachtal zwei Waldfeste: im Waitzinger Park in Miesbach und auf dem Waldfestplatz in der Nähe des Strandbads in Schliersee. In Miesbach sorgen gleich vier Vereine – der SV, der TEV, der Musikverein und die Trachtler – auch noch an diesem Samstag ab 15 Uhr für das Wohl ihrer Gäste. Das traditionelle Waldfest des Schlierseer Skiclubs läuft sogar noch bis zum Sonntag. Start am Samstag ist um 17 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr. Am Freitag spielte zum Einzug und dann im Zelt die Schlierseer Blasmusik, am Wochenende sind Die Stürzlhamer, die Huaba Oim Musi und die Blaskapelle Hartpenning zu hören. In Miesbach sorgt, wie sollte es anders sein, der Musikverein als Mitveranstalter für den nötigen Schwung.

Gefeiert wird an diesem Wochenende auch noch in Ostin. Es ist das letzte große Waldfest der Saison im Tal.