Gemeinde jongliert mit Millionen

Teilen

Teures ist am Entstehen: Der endlich begonnene Bau der Turnhalle in Neuhaus wird Schliersee der aktualisierten Kostenberechnung zufolge 10,3 Millionen Euro kosten. Deshalb muss die Gemeinde wieder Schulden machen. Weitere Kreditaufnahmen in den nächsten Jahren sind vorgesehen. © steffen gerber

Diesmal wirklich: Wegen des Turnhallenbaus muss die Gemeinde Schliersee erstmals seit vielen Jahren wieder einen Kredit aufnehmen. Wohl sechs Millionen Euro. Im nun verabschiedeten Haushalt finden sie einige weitere bemerkenswerte Millionenbeträge sowie neuerlich verschobene Projekte.

Schliersee – Aktuell ist es um die Schlierseer Finanzen noch gut bestellt. Das Jahr 2021 hat die Gemeinde mit einem satten Überschuss abgeschlossen. Statt 1,36 blieben im Verwaltungshaushalt, der das laufende Geschäft abbildet, satte 3,96 Millionen Euro übrig. Ein Grund war ein sogenannter Einmaleffekt bei der Gewerbesteuer, der der Gemeinde Mehreinnahmen von 1,2 Millionen einbrachte – bei geplanten zwei Millionen. Wer da so viel Geld verdient hat, darf Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) aus Gründen des Steuergeheimnisses nicht sagen, es braucht aber nicht viel Fantasie, um zu ahnen, dass hier Immobilien eine Rolle spielen.

Turnhalle noch einmal etwas teurer - 10,3 Millionen Euro

Die coronabedingten Schließungen, zum Beispiel der Vitalwelt, haben die Kosten für Unterhalt und Betrieb um 1,3 Millionen Euro gedrückt. Da kann es Schliersee verschmerzen, dass es auf 880 000 Euro bis auf Weiteres verzichten muss: Zinslose Stundungen, die das Rathaus zum Beispiel Betrieben gewährte, die wegen Corona keine Einnahmen hatten. Am Jahresende konnte Schliersee seinen Rücklagenstand um eine Million auf knapp drei Millionen Euro erhöhen. Gleichzeitig sank der Schuldenstand um 600 000 Euro auf 9,1 Millionen senken.

Der Blick in die Zukunft fällt da etwas düsterer aus. Der Turnhallenbau wird noch einmal etwas teurer, aktuell rechnet die Gemeinde mit 10,3 Millionen Euro. Für etwa acht Millionen davon sind die Aufträge unter Dach und Fach, heuer fällig werden laut Haushalt etwas mehr als 4,2 Millionen Euro.

Das ist über das laufende Geschäft nicht mehr zu stemmen. 1,94 Millionen Euro bleiben laut Plan übrig. Davon muss als erstes die Tilgung von 630 000 Euro geleistet werden. Bezahlen muss Schliersee heuer auch letztmals für die Generalsanierung der Vitalwelt vor 14 Jahren, nämlich 1,1 Millionen Euro. Endlich ist der Vergleich mit Monte Mare (wir berichteten) unter Dach und Fach, zu den zuletzt angesetzten 875 000 Euro kommen aber noch Steuern, erklärt Schnitzenbaumer auf Anfrage. Ebenfalls über den Haushalt der Gemeinde läuft der Anschluss der Berghütten am Taubenstein an die Wasserversorgung (wir berichteten), die heuer angesetzte Million bekommt Schliersee aber komplett von Freistaat und Anschlussnehmern zurück. Unterm Strich belaufen sich die Investitionsausgaben auf 12,27 Millionen Euro, weitere größere Posten: diverse Straßenbaumaßnahmen mit über zwei Millionen Euro und kommunaler Wohnungsbau (unter anderem das Haus an der Miesbacher Straße) mit 893 000 Euro.

Schuldenaufnahme: Jahrelang geplant, nun aber nicht mehr vermeidbar

Um eine Schuldenaufnahme kommt Schliersee diesmal wirklich nicht mehr herum. Sechs Millionen Euro sind geplant. Die Rücklagen greift die Gemeinde heuer nur zu einem kleinen Teil an (knapp 400 000 Euro). „Wir denken, dass die Zinsen langfristig steigen werden“, sagte Schnitzenbaumer im Gemeinderat. Also lieber das aktuell noch günstige Niveau nutzen. Sehr gelegen kommt für Kämmerin Heidi Riesenthal auch eine Erbschaft von 1,8 Millionen Euro. Das Geld hätte eigentlich schon vergangenes Jahr fließen sollen (wir berichteten), doch die Klage der Erben, die nur ihren Pflichtanteil bekommen, liegt noch beim Bundesgerichtshof. Weitere 1,6 Millionen Euro kommen als Investitionszuweisungen von Bund und Land.

Feuerwehrhäuser: Neubau und Sanierung verschoben - teils bis 2025

Vor allem im Lichte des Turnhallenbaus müssen andere Projekte warten. In erster Linie betrifft das die Feuerwehr. Der Neubau des Gerätehauses ist auf nächstes Jahr verschoben, die Sanierung des Gebäudes in Schliersee mitsamt Anbau sogar auf das Jahr 2025. Beides hatte Schnitzenbaumer schon für heuer angekündigt, allerdings auch klargemacht, das die Verwaltung am Rande des Machbaren arbeite. Der kommunale Wohnungsbau an der Seestraße („Gruppenschule“) soll laut Finanzplan 2024 angepackt werden. Allesamt keine billigen Projekte, weshalb auch in den nächsten Jahren Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Auf über 21 Millionen wird der Schuldenstand laut langfristiger Planung steigen. „Das könnte schon beängstigend sein, aber vor zehn Jahren hatten wir auch 20 Millionen Euro Schulden“, sagte Schnitzenbaumer. „Wir müssen Jahr für Jahr schauen, was machbar ist.“ Der Bürgermeister sagte dies auch im Hinblick auf die Unsicherheiten durch Corona und Ukraine-Krieg.

Im Gemeinderat gab es einhelliges Lob für Kämmerin Riesenthal. Den Etatplan beschloss das Gremium ohne Gegenstimme.