Gemeinderat: Dürr winkt ab, Hiermeyer rückt nach

„Bürgermeister oder nichts“, hatte Michael Dürr gesagt. Reichlich spät, aber doch, macht der gescheiterte Anwärter seine Ankündigung jetzt wahr.

Schliersee – Nach nur einer Amtszeit ist die Ära Michael Dürr als Schlierseer Gemeinderat zu Ende. Bei der Kommunalwahl holte der Freie Wähler zwar genug Stimmen, um wieder in das Gremium einzuziehen. Nun verzichtet er aber auf das Mandat. Nachrücker ist Karl Hiermeyer.

Dürr macht damit seine Ankündigung vom Herbst 2019 wahr, nur als Bürgermeister ins Rathaus einziehen zu wollen. Bei der Nominierungsversammlung der PWG ließ er sich jedoch zu einer Kandidatur auf dem hintersten Listenplatz breitschlagen – ein gängiges Prozedere, um Stimmen für die Gruppierung zu sammeln. Auch bei der Versammlung hatte er angekündigt, im Falle einer Wahl abzuwinken. Ein Umstand, mit dem die PWG bei allen Transparenz-Versprechen im doch recht verhaltenen Wahlkampf nicht gerade hausieren ging. Mit der Umsetzung seiner Ankündigung hat sich Dürr derweil Zeit gelassen. Üblicherweise sollen sich die gewählten Gemeinderäte binnen einer Woche nach der Wahl erklären. Früher wurden sie hierzu angeschrieben. Jetzt nicht mehr.

Bei der letzten Gemeinderatssitzung der abgelaufenen Amtsperiode machte Dürr noch keine Anstalten, seine Entscheidung kundzutun. Auf Anfrage sagte er am Rande der Sitzung, er habe sich noch nicht entschieden. Tags darauf ging im Rathaus die Absage ein, woraufhin der erste Nachrücker Karl Hiermeyer verständigt wurde. Der teilte gestern mit, dass er das Mandat annehmen werde. Bei der konstituierenden Sitzung am heutigen Dienstag – Beginn 18.30 Uhr im Bauerntheater – könnte der Mitinhaber eines Fahrradteile-Handels zusammen mit sieben weiteren Neulingen vereidigt werden. Wie Geschäftsleiter Jörn Alkofer erklärt, muss er hierzu allerdings darauf verzichten, die Ordnungsmäßigkeit der Sitzung anzugreifen. Wegen Dürrs später Absage konnte der Nachrücker nicht fristgerecht geladen werden.

Die PWG geht jetzt mit komplett neuen Gesichtern in die neue Amtszeit. Hinter Dürr wurde Horst Teckhaus als zweiter Vertreter der Parteifreien ins Gremium gewählt. Beatrix Seidenfus war erst gar nicht mehr angetreten. Die Ärztin hatte sich zuletzt zusammen mit ihrem Mann Christoph auch außerhalb des Gemeinderats engagiert und etwa das Wanderwegeprojekt „Sehenswertes Schliersee“ und die wegen Corona nun um ein Jahr verschobene Aktion „Schliersee liest“ ins Leben gerufen.

Wolfgang Schauer, der zusammenmit Seidenfus zwei Jahre nach Beginn der Amtsperiode die PWG-Fraktion verließ, hätte für eine weitere Amtszeit zur Verfügung gestanden. „Ich hätte gerne weitergemacht“, sagt er. Doch die Anwesenden bei der Nominierungsversammlung ließen ihn durchfallen. Außer die eigenen Unterstützer wählte offensichtlich niemand Schauer, der in diesem Zusammenhang offen von einer „Nominierungsfalle“ spricht. Er hätte sich weit hinten einreihen müssen, was er ebenso ablehnte, wie sein Bruder es abgelehnt habe, mit Dürr auf einer Liste aufzutauchen. Die einst stolze PWG (sieben Sitze bis 2014) ging so mit einer reduzieren Liste von elf Personen an den Start und errang noch mal ein Mandat weniger als vor sechs Jahren.