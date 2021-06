Geplantes Wildschutzgebiet im Mangfallgebirge: „Die beste Sperrung ist die, die niemand merkt“

INTERVIEW mit Thorsten Schär (40)

von Jonas Napiletzki schließen

Landkreis – Um Raufußhühner zu schützen, will das Miesbacher Landratsamt Teile des Mangfallgebirges als Wildschutzgebiet ausweisen (wir berichteten). Das in den bisherigen Entwürfen enthaltene Betretungsverbot betrifft zeitweise auch Wanderwege – und damit den Tourismus.

Thorsten Schär, Geschäftsleiter der Alpenregion Tegernsee Schliersee (ATS), erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung, wie ein Tourismusverband Weg-Sperrungen gegenübersteht und warum er die Verordnung nicht öffentlich ausbreiten würde, obwohl er deren Entwürfe grundsätzlich mitträgt.

Herr Schär, die zweite Auslegungsphase des Verordnungsentwurfs ist vorbei. Hat die ATS Einwände eingebracht?

Wir waren von Beginn an in den laufenden Prozess eingebunden und haben zwei Stellungnahmen abgegeben. Darin haben wir auf einen Kompromiss zwischen Naturschutz, Almwirtschaft, Tourismus und Jagd gepocht – und hoffen nun, dass ein solcher gelingt.

Einem Tourismusunternehmen kommen gesperrte Wanderwege nicht wirklich gelegen, oder?

+ ATS-Geschäftsführer Thorsten Schär © MM

Wir sehen, dass der Druck auf die Natur größer wird – aber die Natur nicht größer. Die Sportarten diversifizieren sich, immer neue kommen hinzu. Um die Region zu erhalten, spielt der Naturschutz eine wichtige Rolle –auch und gerade für den Tourismus. Zwar sollten Sperrungen nicht das Mittel der ersten Wahl sein. Aber das wären sie in diesem Fall auch nicht, denn das Landratsamt hat lange versucht, Betretungsverbote durch verschiedene Maßnahmen zu vermeiden. Und ob die Lösung, die am Ende gefunden wird, aus unserer Sicht einen guten Kompromiss darstellt – das wird sich zeigen. Noch sind es ja nur Entwürfe.

Falls die Verordnung mit Weg-Sperrungen in Kraft tritt: Wie würden die ATS-Ranger damit umgehen?

Die Arbeit der Ranger würde sich kaum verändern. Vergangenen Winter waren rund 30 Freiberufler zur Information und Sensibilisierung der Gäste im Landkreis Miesbach im Einsatz. Für diesen Sommer – etwa von Juli bis Oktober – wird eine ähnliche Zahl an ATS-Rangern unterwegs sein. Sie dürfen und sollen dabei keine Strafen verhängen – auch nicht, wenn ein Wildschutzgebiet betreten wird. Aber sie werden weiterhin das Bedürfnis der Gäste nach Information erfüllen. Dabei geht es um Naturschutz – aber auch um Infos zu Routen und zur Sicherheit.

Würde die Verordnung Ihre Arbeit stützen oder aushebeln?

Es gab immer wieder Sportler, die an uns vorbeigelaufen sind – Scheuklappen auf, rein ins Schongebiet. Unsere Ranger können und dürfen diese Menschen nicht belangen – im Gegensatz zu beispielsweise Mitarbeitern des Landratsamts mit hoheitlichen Rechtsbefugnissen. Trotzdem ändert das an der Relevanz unserer Arbeit wenig. Unsere große Stärke ist vor allem die Reichweite der ATS-Freiberufler: Vergangenen Winter haben wir rund 16 000 Gespräche geführt und etwa drei Viertel aller Besucher an den Einsatztagen angesprochen. Ein Großteil der Gäste hat offene Ohren für die Infos und hält sich gerne daran, ganz ohne Strafzettel.

Glauben Sie, dass das Betretungsverbot die wenigen ignoranten Besucher abschreckt?

Wer glaubt, mit dem Verordnen eines Betretungsverbots sei es getan, ist auf dem Holzweg. Selbst wenn man ein solches flächendeckend kontrollieren könnte, würde es – alleine gesehen – am Ziel vorbeiführen. Der Fokus muss mehr auf alternativen Möglichkeiten liegen als auf der Sperrung von Wanderwegen selbst. Um das zu erreichen, müssen wir dem Gast so gute Angebote liefern, dass er die Sperrung einzelner Wege im besten Fall überhaupt nicht spürt. Die beste Sperrung ist also die, an die sich jeder hält und die niemand bemerkt. Dann hat die Besucherlenkung optimal funktioniert – das wäre unser Ziel, wenn die Verordnung denn so kommt. Und die Aufklärung, Sensibilisierung und Information durch unsere Ranger vor Ort spielt in diesem Fall eine wichtige Rolle zur erfolgreichen Besucherlenkung.

