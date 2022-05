„Gerhard Polt ist ein Unikum“

Gerhard Polt - hier auf der Bühne - wird an diesem Samstag 80 Jahre alt. © Thomas Plettenberg

Gerhard Polt darf sich an diesem Samstag gratulieren lassen: Der Schlierseer Kabarettist wird 80 Jahre alt.

Schliersee – Wenn der eigene Name gewissermaßen als Lexikontitel funktioniert, dann hat man als Künstler offenkundig nachhaltig Eindruck hinterlassen. Der Kabarettist Gerhard Polt („Der große Polt“) ist so ein Künstler. An diesem Samstag darf sich der Schlierseer zum 80. Geburtstag gratulieren lassen.

Als Künstler kennt Polt keinen Ruhestand. Gleich kommende Woche ist er etwa wieder mit der Biermösl-Blosn unterwegs, Heilbronn, Heidelberg, Frankfurt, Würzburg. Als Person tritt der Schlierseer nur in den Vordergrund, wenn sich damit Gutes bewirken oder auf Wichtiges aufmerksam machen lässt – zuletzt etwa, als er eine große Friedenskundgebung mitorganisierte. Mit seinen polternden Bühnen-Figuren hat Gerhard Polt nicht viel gemein, verrät auch der frühere Skistar Markus Wasmeier.

Gerhard Polt bei der Friedensdemo in Schliersee. © Thomas Plettenberg

„Einfach bärig“, sagt Markus Wasmeier

„Einen so genialen Menschen, der die Fähigkeit hat, Dinge so zu beobachten und auch umzusetzen, der gleichzeitig ein Philosoph ist, so jemanden als Nachbarn hat nicht jeder – aber ich schon“, sagt Wasmeier. „Wir sind eng verbunden, seit er in Schliersee wohnt, und jede Begegnung ist eine Freude. Er ist nachdenklich und weltoffen. Allein was er an Sprachen und Dialekten spricht, das ist bemerkenswert. Er will nicht so präsent sein im Ort, aber er macht viel im Hintergrund. Wahnsinn, was er und seine Frau Tini schaffen. Diese Familie ist einmalig. Es ist ein Geschenk, so einen Menschen als Freund bezeichnen zu dürfen – einfach bärig.“

Ehepaar Polt zählt zu treibende Konstanten im Kulturleben

Im Schlierseer Kulturleben zählen Tini und Gerhard Polt zu den treibenden Konstanten – wie auch Dirigent und Pianist Timm Tzschaschel, der ebenfalls vor kurzem seinen 80. feierte und dessen Frau Bettina auch noch am selben Tag Geburtstag hat wie Gerhard Polt. „Beim Kulturherbst ist er immer auch präsent. Nicht so sehr als Kabarettist, als der er berühmt geworden ist, sondern mit politischem und musischem Verstand“, sagt Tzschaschel und meint damit auch die spannenden „Schlierseer Gespräche“ Polts mit dem Diplomaten Markus Ederer beim Kulturherbst. „Durch sein Netzwerk kommen viele Künstler hier her.“

Gerhard Polt beim „Schlierseer Gespräch“ zum Kulturherbst mit Marlkus Ederer. © Thomas Plettenberg

Seine Szenen haben sich ins Gedächtnis eingebrannt

Viele von Gerhard Polts Szenen und Sketchen sind ins kollektive Gedächtnis eingegangen – Katalogbraut Mai Ling auf dem Sofa, der Vater, der am Tennisplatz ausrastet, der Pedant, der vor einem kindlichen „Nikolausi“ Fassung und Fassade verliert. Fans können seine Rollen auswendig rezitieren, so wie etwa Anschi Hacklinger, Musikerin aus Weyarn: „Gerhard Polt ist mir seit meiner Kindheit ein Begriff, wir können viele seiner Sketche mitsprechen. Schon mein Sandkastenfreund und ich haben uns immer ,Nikolausi‘ und ,Osterhasi‘ zugeworfen. Insofern begleitet er mich schon mein ganzes Leben, auch wenn er mich gar nicht kennt. Gerhard Polt ist ein Unikum, das seinen Stil durchzieht, ganz individuell. Schön, wenn es solche Persönlichkeiten gibt.“

