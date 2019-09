Bauherren in Schliersee dürfen auf mehr Freiheiten hoffen. Der Bauausschuss hat über eine Neufassung der Gestaltungssatzung beraten. Das sind die ersten Ergebnisse.

Schliersee – Künstlerische Freiheit beim Malern haben Hausbesitzer in Schliersee nicht. Genau aus drei Farben dürfen sie beim neuen Anstrich ihrer verputzten Fassade wählen: Cremeweiß, Reinweiß und Verkehrsweiß. So schreibt es die Gestaltungssatzung der Gemeinde vor. Wem das zu eintönig ist, darf aber hoffen. In einer Sondersitzung hat der Bauausschuss kürzlich über eine Ausweitung der Farbpalette auf Basis des RAL-Katalogs gesprochen, teilt Bauamtsleiterin Birgit Kienast auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Und das ist nur eine von etlichen möglichen Anpassungen der Verordnung, deren Ziel es ist, das äußere Erscheinungsbild von baulichen Anlagen im Ort zu regeln.

Wie berichtet, besteht die Gestaltungssatzung in ihrer jetzigen Form erst seit 2016. Trotz der zeitlichen Aktualität tauchten bald erste Änderungswünsche auf. Nicht nur von Seiten der Bauherren und deren Architekten, sondern auch von Mitgliedern des Bauausschusses und Gemeinderats. Letztere mussten immer wieder über Anträge auf Abweichung von der Satzung entscheiden. Dabei stießen sie mitunter auf Formulierungen, die einiges an Interpretationsspielraum eröffnen und damit keine klare Linie vorgeben. Diese Ungenauigkeiten sollen nun bereinigt werden. An der ein oder anderen Stelle könne man auch einen Schritt auf die Interessen von Bauwerber und Architekten zugehen, stellt Kienast in Aussicht.

Gestaltungssatzung: Gemeinde Schliersee will auf Bauherren zugehen

Dies macht sich der Bauausschuss nicht leicht. Drei Stunden lang habe man sich bei der Sondersitzung über mögliche Änderungen unterhalten, berichtet die Bauamtsleiterin. „Die Atmosphäre war sehr konstruktiv.“ Nicht nur Kienast selbst hatte einiges an Vorbereitungsarbeit geleistet, sondern auch die Architekten. Wie berichtet, hatten diese im März – auf Antrag von Gemeinderat Gerhard Waas (Grüne) – eine Arbeitsgruppe zum Thema Gestaltungssatzung gegründet. Vier Nachmittage hätten sie sich darüber ausgetauscht, so Kienast. Das Ergebnis: mit Skizzen veranschaulichte Vorschläge, die nun im Bauausschuss erörtert wurden.

Lesen Sie auch: Mauer-Labyrinth in Neuhaus: Der Bauherr mauert, das Rathaus schnaubt

Das Spektrum deckt die gesamte Bandbreite der baulichen Gestaltung ab. So ging es beispielsweise um Details wie Hangneigung, Wandhöhen oder Dachformen. Eine genaue und damit eindeutige Definition könne hier vielen Unstimmigkeiten vorbeugen, erklärt Kienast. In einigen Punkten zeichnet sich ferner eine Lockerung der bisherigen Vorgaben ab. Laut Kienast ist etwa im Gespräch, die bisher ausgeschlossenen Quergiebel unter bestimmten Voraussetzungen zuzulassen oder größere Dachfenster zu erlauben. Letzteres soll für mehr Licht und damit eine bessere Nutzbarkeit von Räumen sorgen. Im Gegenzug wolle man aber an der maximalen Wandhöhe von 6,35 Meter festhalten, so die Bauamtsleiterin.

Lesen Sie auch: Schliersee verordnet sich neue Gestaltungssatzung

Bis der Gemeinderat den finalen Beschluss über die neue Satzung fällen kann, wird es aber noch dauern. Noch habe man die aktuelle Version erst zu zwei Drittel durchgearbeitet, berichtet Kienast. Im Oktober wird der Bauausschuss zu einer weiteren Sondersitzung zusammentreten. Die gesammelten Ergebnisse wird das Bauamt dann in einen Entwurf einpflegen.

Darin sollen erstmals auch Aluminiumdächer erlaubt werden, etwa auf Almhütten oder deren Stallungen. Allerdings nicht in jeder Farbe, wie Kienast betont. Denkbar seien ein Braun- und ein Rotton. Gedeckt, wohlgemerkt. „Sonst leuchtet es raus.“

sg