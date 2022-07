Gesundheitsamt bescheinigt Badeseen im Kreis Miesbach Top-Wasserqualität

Von: Gabi Werner

Der Sprung ins kühle Nass des Schliersees – hier am Strandbad – ist bedenkenklos möglich. Wie die regelmäßigen Messungen zeigen, ist die Wasserqualität einwandfrei. © Thomas Plettenberg

Die Hitzewelle ließ zuletzt zahlreiche Menschen an die Badeseen im Kreis Miesbach strömen. An der Qualität des Wassers gibt‘s dabei nichts auszusetzen, wie regelmäßige Untersuchungen zeigen.

Schliersee/Tegernsee – 35 Grad und mehr: Auch die Bürger und Urlauber des Landkreises Miesbach ächzten zuletzt unter der Hitzewelle. Und sie suchten vermehrt Abkühlung in den Badeseen. Doch wie steht es um die Wasserqualität von Schliersee & Co? Haben die extremen Temperaturen Auswirkungen auf das hygienische oder ökologische Gleichgewicht der Seen? Zumindest für die großen EU-Badegewässer im Landkreis kann des Gesundheitsamt für die Badegäste Entwarnung geben. „Die Seen sind in einem sehr guten Zustand“, sagt Mihailo Slijepac, Leiter des Teams Hygiene am Landratsamt Miesbach und somit auch zuständig für die Badegewässer in der Region.

Badeseen im Landkreis: Alle vier Wochen werden Proben entnommen

Slijepacs Qualitätsurteil beruht auf regelmäßigen Untersuchungen. Sowohl in der Vorsaison als auch während der Badesaison von 15. Mai bis 15. September werden in den Gewässern alle vier Wochen Proben entnommen und anschließend im Labor untersucht. „Erst vergangene Woche waren wir wieder unterwegs“, berichtet der Fachmann. Dabei geht es nicht um jeden Tümpel. Besonders überwacht werden lediglich Gewässer, die als EU-Badestellen eingestuft sind. Auf die Liste kommen jene Bereiche, „bei denen mit einer großen Zahl von Badenden gerechnet wird“.

Tegernsee, Schliersee und Seehamer See sind EU-Badegewässer

Im Landkreis sind das der Tegernsee mit den Strandbädern in Gmund-Seeglas, Tegernsee, Rottach-Egern (Warmbad), Bad Wiessee (Grieblinger) und Ringsee, der Schliersee mit seinem Strandbad am Ostufer sowie den Liegewiesen Westerberg und Fischhausen und schließlich der Seehamer See (Gemeinde Weyarn) mit der Badestelle nahe des Campingplatzes. Überall lauteten die Ergebnisse der bisherigen Beprobungen: „ohne Beanstandungen“.

Untersucht werden die Wasserproben auf Krankheitserreger, die dem Menschen gefährlich werden können. Laut Bayerischem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) geht es hauptsächlich um Durchfallerreger – „dies können Bakterien, Vieren oder Parasiten sein“.

LGL: Hitze wirkt sich nicht auf Qualität der Badeseen aus

Die Hitze wirke sich dabei normalerweise nicht negativ auf die hygienisch-mikrobiologische Wasserqualität aus, erläutert das LGL. Denn: Die relevanten Krankheitserreger „vermehren sich nicht bei den Nährstoffverhältnissen und Temperaturen, die in Badeseen vorherrschen“. Und auch Slijepac bestätigt: „Gefährlich wird es erst ab Wassertemperaturen von über 30 Grad.“ Ein Wert, den die drei Badeseen im Landkreis bei Weitem nicht erreichen.

„Blaualgen“ können sich bei höheren Wassertemperaturen besser vermehren

Anders ist die Situation übrigens bei Cyanobakterien, besser bekannt als „Blaualgen“. Diese können sich laut LGL tatsächlich bei höheren Wassertemperaturen besser vermehren, was sich durch blaugrüne Schlieren auf der Wasseroberfläche oder eine starke Trübung des Wassers bemerkbar macht. Im Schliersee war zuletzt bei einer Untersuchung im Frühjahr 2021 eine hohe Konzentration von Blaualgen festgestellt, sein ökologischer Zustand daher als schlecht eingestuft worden – auf seine Qualität als Badesee hatte dies aber keinen Einfluss. Die galt auch damals als „ausgezeichnet“.

Zerkarien hatten am Tegernsee schon einmal für Aufregung gesorgt

In bleibender – wenn auch nicht so guter – Erinnerung dürfte manchem auch die Badesaison 2015 am Tegernsee sein. Damals hatten so genannte Zerkarien, Larven von Saugwürmern, bei einigen Badegästen einen juckenden Ausschlag verursacht. Diese Zerkarien bohren sich auf der Suche nach einem geeigneten Endwirt – eigentlich sind das Wasservögel – schon mal in die Haut des Menschen. Die Wassertemperatur und lange Sonnenscheinperioden können laut LGL durchaus einen Einfluss auf die Infektionsgefahr für die Badegäste haben – mit der hygienischen Wasserqualität hat dies aber nichts zu tun. Die ist – so zeigen es die Proben des Gesundheitsamts – seit Jahren nirgends zu beanstanden.

Trotzdem, so betont Slijepac, seien in jedem offenen Gewässer immer auch Keime vorhanden. „Das kann man nie mit einem Schwimmbad vergleichen.“ Wer gänzlich auf Nummer sicher gehen will, dem bleibt daher nur der Sprung ins Becken.

