Getauschte Mode auf dem Laufsteg: Kostümbildnerin aus Schliersee lädt in Vitalwelt

Von: Sebastian Grauvogl

In ihrem Paradies: Kostümbildnerin Angelika Hubner gibt einen Einblick in ihr Lager in Hausham. 160 Teile aus ihrem Fundus präsentiert die Schlierseerin nun in der Vitalwelt. © Thomas Plettenberg

Mehr als 20 000 Einzelstücke hat Kostümbildnerin Angelika Hubner aus Schliersee in ihrem Fundus. Einen (kleinen) Teil davon präsentiert sie nun beim „Modetag der anderen Art“.

Schliersee – Die Unentschlossenheit der „Mutter der Nation“ war es, die die Sammelleidenschaft von Angelika Hubner (65) weckte. Immer wieder gab Schauspielerin Inge Meysel im Modesalon in einer Villa in München-Bogenhausen neue Kostüme in Auftrag – nur um sie dann doch nicht zu tragen. Was sich für eine Praktikantin wie Hubner damals zunächst nach viel Frustpotenzial anhört, stellte sich später als großes Glück heraus. Denn die angehende Kostümbildnerin durfte etliche der aus exquisiten Stoffen angefertigten Stücke behalten. „Ich habe eingepackt, was ging“, erinnert sich die Schlierseerin.

Heute verfügt sie über einen Fundus von weit mehr als 20 000 Einzelteilen – von Kleidern über Schuhe bis zu Accessoires und Masken. Originale von den 1920er- bis in die 1970er-Jahre, Abendgarderobe, Alltagskleidung, Theaterkostüme und vieles mehr. 160 der Outfits hat Hubner nun aus ihrem angemieteten 70 Quadratmeter großen Lager in einer Haushamer Zimmerei in ihr Wohnzimmer in Schliersee geholt – als Vorbereitung auf die alternative Modenschau mit Versteigerung, zu der die 65-Jährige anlässlich der zehnten Modetausch-Party am Samstag, 13. Mai, in die Vitalwelt Schliersee einlädt.

„Slow fashion“ als Lebenseinstellung

Was mittlerweile auch bei jüngeren Leuten wieder zum Trend wird, ist für Hubner fast schon eine Lebenseinstellung: „Slow fashion“ – gebrauchte Mode wird wiedergetragen und zum Beispiel mit neuen Kombinationen aufgewertet. Ein Ausweg aus dem von der Textilindustrie induzierten umweltbelastenden Konsumwahn in Richtung ressourcenschonender Nachhaltigkeit.

Hubner weiß aus eigener Erfahrung, dass es dafür den Mut braucht, über seinen eigenen Schatten zu springen und sich von den „versteckten Codes“ der gerade in der jeweiligen Peergroup angesagten und von Influencern gehypten Mode freizumachen. „Man kann aus gebrauchten Stücken so viel herauskitzeln und sogar seine Persönlichkeit weiterentwickeln“, schwärmt die Kostümbildnerin. Der Modetausch mit Gleichgesinnten trage hier zu einer entspannten Atmosphäre bei, in der man Lust aufs Aus- und Anprobieren bekomme. Und das dank des Tauschkonzepts ohne die Angst, Geld für etwas auszugeben, was man dann doch nicht anzieht.

Ein Konzept, für das Hubner lange einen Anknüpfungspunkt im Landkreis Miesbach gesucht hat. Fündig wurde sie nun bei der Wirkstatt Oberland. „Das hat sich praktisch aufgedrängt“, schwärmt sie. Auch für sie ganz persönlich schließe sich mit dem Modetag in der Vitalwelt Schliersee ein Kreis. „Das wird ein Fest für mich“, sagt Hubner. So werden die 30 Models auf dem Laufsteg beispielsweise Hütchen tragen, die die Kostümbildnerin Ende der 1990er-Jahre aus den USA mitgebracht hat.

Erinnerungen werden wieder wach

Die Erinnerungen, wie sie es damals von der Meisterschule für Mode und dem ersten Engagement am kleinsten Theater Bayerns in Landshut ans Residenztheater in München und weiter bis nach New York geschafft hat, werde da wieder lebendig. Aber auch an die Anfänge in Miesbach, wo sie mit lokalen Kulturgrößen wie Elisabeth Oberhorner und Timm Tzschaschel zusammenarbeiten durfte, denke sie gern zurück, betont Hubner. „Es hat sich immer irgendwie alles zur richtigen Zeit gefügt.“ Wie damals, als sie für eine Vorführung des „Hauptmanns von Köpenick“ in Landshut die aufwendigen Kostüme im Residenztheater ausleihen wollte und prompt dort verpflichtet wurde.

Heute betreibt Hubner ihren Kostümverleih in Schliersee – auch wenn die Einnahmen gerade so ausreichen, um die Miete des Lagers zu finanzieren. Doch um Geld geht es Hubner nicht. Sie liebt es, ihre Begeisterung für Mode und ihre nachhaltige Verwendung mit anderen zu teilen. Und das will sie auch noch möglichst lange tun, versichert die 65-Jährige und fügt launig an: „Zumindest, solange ich die Kleiderbügel noch alle selber schleppen kann.“

Der Modetag

am Samstag, 13. Mai, im Forum der Vitalwelt in Schliersee läuft wie folgt ab: 13 bis 14 Uhr Annahme Modetausch (maximal 15 gepflegte Teile und Punktevergabe), 14 bis 16.30 Uhr Durchführung Modetausch, 19 Uhr: Alternative Modenschau, 20 Uhr: Vintage-Auktion. Der Eintritt ist frei.

