Gewappnet sein, wenn’s richtig schüttet

Teilen

Wo sammelt sich bei extremem Regen das Wasser? Die Gemeinde Schliersee lässt dies über ein Sturzflut-Risikomanagement ermitteln. Im Bild eine Wiese am südlichen Ortseingang im August 2020. © archiv tp

Wo ist im Ernstfall Land unter, und wie können Gemeinde und Privatleute größere Schäden vermeiden? Diese Fragen möchte Schliersee mit einem Sturzflut-Risikomanagement-Konzept beantworten.

Schliersee – In Warngau ist es so gut wie fertig, Weyarn ist ebenfalls schon weit, und Tegernsee, Irschenberg sowie Fischbachau haben sich bereits auf den Weg gemacht. Nun will auch Schliersee ein Sturzflut-Risikomanagement. Die Verwaltung ist beauftragt, ein Ingenieurbüro zu suchen.

Hochwasser, unabhängig von Flüssen und Seen - die Gefahr steigt

Durch den Klimawandel treten sie immer häufiger auf: lokal eng begrenzte, dafür extreme Niederschläge. Sie bewirken Hochwasser, unabhängig von bestehenden Seen, Flüssen oder Bächen – und bergen damit die Gefahr von Schäden für Umwelt, Sachwerte und im schlimmsten Fall sogar Leben. In Schliersee kennen sie solche Stellen, an denen sich das Wasser sammelt, wenn es mal richtig schüttet. Oftmals fließt es tatsächlich sturzflutartig vom Berg herab. Wie Vize-Bürgermeister Peter Sprenger (Die Schlierseer) nun im Gemeinderat berichtete, hat die Gemeinde schon ein paar solcher Gefahrenpunkte entschärft und nannte die Josefsthaler und Triftstraße oder auch Pürstling als Beispiele. „Das lässt sich mit relativ geringen Mitteln machen.“

Gutachten soll Gefahren aufzeigen und Maßnahmen vorschlagen

Ein Sturzflut-Risikomanagement geht derweil weiter. Über die bereits bekannten Probleme hinaus soll es kritische Stellen identifizieren, von denen derzeit vielleicht niemand etwas weiß – mitsamt Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten. Letzteres ist bedeutend zum Beispiel für Blaulichtorganisationen, die dann wissen, wo man im Ernstfall zu Fuß nicht mehr weiterkommt oder ein Spezialfahrzeug braucht. Zu unterscheiden sind diese von den festgesetzten Überschwemmungsgebieten, also wenn etwa See oder Hachelbach nach ergiebigem Dauerregen über die Ufer treten.

Staat zahlt 75 Prozent der Kosten

Andreas Holderer vom Wasserwirtschaftsamt Rosenheim stellte im Gemeinderat das Konzept vor. „Ein Werkzeugkasten“, sagte er. Mit ihm könnten Gemeinden und auch Privatleute vorbeugende Maßnahmen treffen – zum Beispiel über eine Bauleitplanung oder ein Nachrüsten von Gebäuden. Die Erstellung eines Konzepts zum Sturzflut-Risikomanagement fördert der Freistaat zu 75 Prozent bis zu einem Betrag von 200 000 Euro, erklärten Holderer. Weil dabei aber auch einiges an Arbeit aufs Rathaus zukommt, legte er den Schlierseern nahe, über einen Projeksteuerer nachzudenken. Bis zu 20 000 Euro könnte dies kosten, Förderung gebe es hierfür aber keine.

„Was da beschrieben ist, haben wir alle noch nicht erlebt.“

Zurückhaltend äußerte sich bei der Diskussion lediglich Karl Hiermeyer (PWG), der auf die „langjährigen Erfahrungswerte“ vor Ort setzte, speziell der Feuerwehr. „Ich weiß nicht, ob es da ein Gutachten braucht“, sagte er auch mit Blick auf die Kosten. Gerhard Waas (Grüne) hielt dem entgegen. „Was da beschrieben ist, haben wir alle noch nicht erlebt.“ Man erinnere sich an Simbach. Sprenger, der die Sitzung leitete, verwies auf den hohen Fördersatz. „Ich würde das schon machen.“ Jede beseitigte Gefahr würde die Einsatzkräfte im Notfall entlasten. Letztlich entschied sich der Gemeinderat mit 14:2 Stimmen für das Sturzflut-Risikomanagement.

Pläne sollen auch Privatpersonen helfen

Eines war Holderer noch wichtig: „Das soll kein weiterer Plan für die Schublade sein. Dann wäre es schade um das Geld.“ Heißt zum einen: Maßnahmenvorschläge müssen auch umgesetzt werden. Und: Das Papier muss für jedermann zugänglich sein. Nur dann können auch Privatleute ihre Werte schützen. Als Zeitrahmen für die Erstellung des Papiers nannte der Fachmann abhängig vom Umfang bis zu eineinhalb Jahre.