Gewerbeflächen müssen Gewerbeflächen bleiben

An der Bundesstraße durch Schliersee stehen etliche Gewerbeflächen leer. Trotz des trostlosen Anblicks hält die Gemeinde daran fest, dass in den Läden nur Gewerbe angesiedelt werden darf.

Leerstand an der Bundesstraße in Schliersee, aber:

Von Daniel Krehl schließen

Der Schlierseer Gemeinderat hat eine gewerbliche Nutzung in den Erdgeschossen einer Reihe von Gebäuden an der Bundesstraße per Bebauungsplan festgezurrt.

Schliersee – Die Läden an der B 307 zwischen Edeka-Markt und Bahnhofstraße (Abzweigung zur Bergwacht) stehen wahrlich nicht erst seit gestern leer beziehungsweise werden – wie im Fall des Alpenvereins – nicht wirklich als Gewerbefläche genutzt. Einer Nutzung als Wohnraum wollte der Schlierseer Gemeinderat dennoch nicht zustimmen und setzte damit den Kurs fort, den er schon bei der Alpenrose am Bahnhof verfolgt hatte. Nun hat das Gremium dies auch in einen Bebauungsplan gegossen.

Ursprünglich ging es um eine Spielhalle

Dieser war eigentlich nebst Veränderungssperre ins Verfahren geschickt worden, um eine Spielhalle in der ehemaligen Hypovereinsbank (jetzt MAC-Outlet) zu verhindern. Dies ist tatsächlich auch so festgehalten. Schankbetriebe sind erlaubt, „Vergnügungsstätten und ähnliche Einrichtungen“ nicht. Diese „stellen Nutzungen dar, die zu Beeinträchtigungen der Umgebung durch nächtlichen Lärm und das entsprechende Klientel führen können. Hierfür liegen geeignetere Standorte im Gemeindegebiet vor“, heißt es in dem Papier.

Zentraler Bereich soll belebt werden

Auch die gewerbliche Nutzung der Erdgeschosse wird begründet: „Dies soll die Belebung des Straßenraums in diesem zentral gelegenen Bereich entlang der Hauptstraßen und im Bahnhofsumfeld sichern und erhalten.“ Zum Bebauungsplangebiet gehören auch die Alpenrose, das Café Jennerwein und der Fahrradverleih.

Läden für Einzelhandel nur bedingt geeignet

Für letztere Gebäude an Bahnhof- und Werner-Bochmann-Straße kann man sich die zitierte „Belebung“ noch ganz gut vorstellen, an der Bundesstraße fällt einem das schon schwerer. Die Läden dort sind für Einzelhandel nur bedingt geeignet, da vorhandene Parkplätze kaum sichtbar sind. Vor allem aber, weil es sich in Schliersee sicher schöner flanieren lässt als direkt an der viel befahrenen Bundesstraße, der es an dieser Stelle obendrein an jedwedem Grün fehlt.

Gleichwohl heißt es in der Begründung zum Bebauungsplan gleich zu Beginn: „Die Zielsetzung der Marktgemeinde Schliersee ist es, die gewachsenen Strukturen und das Ortsbild an dieser zentralen Stelle des Hauptortes Schliersee zu erhalten und zu stärken.“ Die Entscheidung im Gemeinderat fiel einstimmig.