Glückwünsche zum 60. Geburtstag: „Der Wasi ist ein Stück Sportgeschichte“

Von: Dieter Dorby

Die eine oder andere Falte mag mittlerweile etwas tiefer geworden sein, aber im Kern ist Markus Wasmeier über die Jahre hinweg derselbe geblieben. An diesem Samstag feiert der einstige Skistar und heutige Unternehmer aus Schliersee seinen 60. Geburtstag. © THOMAS PLETTENBERG

Zweimal Gold 1994 bei Olympia in Lillehammer im Super-G und im Riesenslalom. dazu ein Weltmeistertitel 1985 in Bormio im Riesenslalom und WM-Bronze 1987 in Crans Montana im Super-G.

Schliersee – Mit seinen Erfolgen hat Markus Wasmeier als Ski-Allrounder Maßstäbe gesetzt, zählt deshalb auch bei unserer Zeitung regelmäßig zu den Ehrengästen bei der jährlichen Sportlerehrung. Nach seiner aktiven Karriere verwirklichte er in seinem Heimatort Schliersee sein Freilichtmuseum, das Heimat, Handwerk und traditionelle Lebensweise erlebbar macht. Zum 60. Geburtstag an diesem Samstag haben wir uns umgehört, wie der Wasi abseits der Erfolge als Schlierseer gesehen wird.

Wasi, das Vorbild

Dass Markus Wasmeier ein Vorbild ist, daran lässt Martina Pomper keinen Zweifel: „Die Kinder holen sich noch heute von ihm Autogramme“, berichtet die Vorsitzende des Skiclubs Schliersee. Der Kontakt zwischen dem Verein und dem Doppel-Olympiasieger von 1994 sei nie abgerissen. Noch heute unterstütze der Wasi den Verein, zapft beim Waldfest an, steht dabei für Autogramme und Fotos parat und bietet dem SC sein Freilichtmuseum als Location an.

Für die Nachwuchssportler hat der Name Wasmeier auch heute noch einen besonderen Klang. „Wenn man so einen Helden so greifbar nah da hat, gibt das einen unheimlichen Push“, sagt Pomper und verweist unter anderem auf die Wasi-Fotos, die heute noch in der Skihütte des Vereins hängen. „Ohne solche Idole würde nicht so viel gehen.“

Auch für Schliersee habe er große Bedeutung. „Er vermittelt das mit seiner bescheidenen, bodenständigen Art. Der Ort und gerade der Tourismus profitieren davon. Er ist ein authentischer Botschafter für Schliersee.“ Damit das so bleibt, wünscht Pomper dem Geburtstagskind zwei Dinge: „Gesundheit und dass er seine positive Einstellung behält – zum Sport, zum Ort Schliersee, zur Natur und zum Sportclub.“

Wasi, der Magnet

Egal, ob als Sportstar oder als Unternehmer mit seinem Freilichtmuseum – für seinen Heimatort Schliersee ist Wasmeier das perfekte Zugpferd, bestätigt Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer: „Er hat auf alle Fälle Zugkraft, und sein Museum ist eines der wichtigsten Aushängeschilder unserer Gemeinde.“

In der Schule sei Wasi eine Klasse unter der von Schnitzenbaumer gewesen. Man kannte sich aus der Nachbarschaft. Doch statt auf der Reiterwiese mit den anderen Fußball zu spielen, sei Wasmeier meist beim Skitraining gewesen. „Der Sport stand für ihn immer im Vordergrund.“ Dennoch hätten sich einige gewundert, als beim Skirennen der 1. und 2. Klasse an der Oberleiten „der Pimpf aus der Ersten“ gewonnen habe.

Wasis Erfolg kommt dabei nicht von ungefähr. „Er weiß, was er will und wie es gehen soll.“ Zugleich sei er engagiert und unglaublich heimatverbunden. „Er ist hier aufgewachsen, kennt alles und ist entsprechend mit unserem Ort verwachsen.“ Noch heute würden ihn die Leute kennen, „und sie freuen sich, ihn zu sehen“. Nicht nur seine sportlichen Erfolge seien sensationell. „Alle haben damals am Fernseher mitgefiebert. Er ist ein Stück Sportgeschichte.“

Zum 60. Geburtstag wünscht Schnitzenbaumer seinem Promibürger: „G’sund bleim und jeden Tag genießen. 60 ist nicht anders als 59. Entscheidend ist, im Kopf jung zu bleiben.“

Wasi, der Macher

Mit Peter Schlickenrieder hat Markus Wasmeier gewissermaßen ein Pendant am Ort. Der Bundestrainer des deutschen Langlauf-Teams war ebenfalls 1994 in Lillehammer bei Olympia am Start, wenngleich seine Silbermedaille erst 2002 beim Langlauf-Sprint in Salt Lake City folgen sollte. An Lillehammer erinnert sich Schlickenrieder, der ebenfalls in Schliersee lebt, noch gut: „In der ersten Woche hatten wir uns noch öfter gesehen. Und dann wieder bei den Feiern im deutschen Haus.“ Dazwischen stand in der zweiten Woche der Wettkampf im Vordergrund. Und mit dabei: die Fan-Delegation aus Schliersee. „Das war eine geile Geschichte“, erinnert sich Schlickenrieder.

Was Markus Wasmeier auszeichnet, beschreibt Schlickenrieder so: „Er hat einen unbändigen Glauben an sich selbst. Er musste viele Tiefschläge einstecken und hat trotzdem nie den Glauben an sich verloren.“ Beide verbindet auch die TV-Karriere nach dem aktiven Sport. „Wasi war der Vorreiter. Er hat es geschafft, ein breites Publikum für diesen Sport zu begeistern. Das war für mich sehr inspirierend.“

Privat verbindet die Schlickenrieders und die Wasmeiers der Sportclub, das Dorfleben und die Kinder. Die Vorbildrolle beider Olympiamedaillengewinner will Schlickenrieder nicht zu hoch hängen: „Die Bedeutung des Ehrenamts, der Einsatz der Leute, die viel Zeit und Energie investieren, ist mindestens genauso wichtig.“ Generell müsse jeder sich selbst fragen: „Was tue ich für die Dorfgemeinschaft? Heute ist es nicht mehr so populär, sich zu engagieren. Das sollte man deshalb positiv vorleben.“

Zum 60. Geburtstag hat Schlickenrieder für Markus Wasmeier nur einen kurzen Wunsch parat: „Maximale Gesundheit und den Drive behalten.“

ddy