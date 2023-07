Gotzinger Trommel in Schliersee angekommen

Spalier für den Ehrengast, die Gotzinger Trommel: (v.l.) Alexander Langheiter, Gerhard Braunmiller, die Gebirgsschützen der Kompanie „Gotzinger Trommel“ Hans Schrädler, Kaspar Riesenberger und Hauptmann Karl Steininger jun., Franz Schnitzenbaumer und Günther Maier. © stefan schweihofer

Die Gotzinger Trommel ist wieder öffentlich zu sehen. Am Mittwoch ist sie im Heimatmuseum von Schliersee angekommen.

Schliersee – Sie gehört als einziges Objekt im Kreis Miesbach zu den „100 Heimatschätzen“, die die Staatsregierung vor fünf Jahren ausgezeichnet hatte: die Gotzinger Trommel – in der Liste bezeichnet als „Ikone der Sendlinger Mordweihnacht“. Auf der dazugehörigen Karte ist mittels einer kleinen, weiß-blauen Raute ihr Verweilort dargestellt: Miesbach. Diese Kennzeichnung muss nun verschoben werden. Am Mittwochnachmittag traf das historische Stück als Leihgabe in Schliersee ein, wo sie endlich wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird (wir berichteten). Über 100 Jahre war sie in der Kreisstadt gewesen.

Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller und Stadtarchivar Alexander Langheiter hatten das gute Stück in einer extra angefertigten Vitrine von der bisherigen Lagerstätte im Feuerwehrhaus Miesbach ins Schlierseer Heimatmuseum gebracht. Günther Maier, Vorsitzender des Museumsvereins, dem es vorbehalten war, die Vitrine zu verschließen, und Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer nahmen den prominenten Gast in Empfang. Auch die Gebirgsschützenkompanie Gotzinger Trommel hatte eine Abordnung geschickt. Hauptmann Karl Steininger junior findet’s „a guade Sach“, dass die Trommel nun auf einer Empore im historischen Waldecker-Saa im Obergeschoss zu sehen ist. Die Öffnungszeiten des Museums sind Mittwoch bis Samstags von 14 bis 16 Uhr und nach Vereinbarung unter Rufnummer 0 80 26 / 43 97.