Grüne beantragen Jugend- und Seniorenbeirat in Schliersee - und blitzen ab

Jugendliche und Senioren stellen mehr als ein Drittel der Schlierseer Bevölkerung. Die Grünen haben nun beantragt, sie mit Beiräten mehr in die Gemeindepolitik einzubinden.

Schliersee – Zehn Prozent der Schlierseer sind zehn bis 21 Jahre alt, 28,5 Prozent über 60. Jugendliche und Senioren stellen damit mehr als ein Drittel der Bevölkerung in der Marktgemeinde. Um ihnen politisch mehr Gehör zu verschaffen, haben die Schlierseer Grünen nun die Einrichtung von zwei Beiräten beantragt.

„Seid dabei!“ „Misch dich ein!“ An griffigen Botschaften mangelt es nicht, um Jugendliche zum politischen Engagement aufzufordern. Eine ganze Reihe von Beispielen hatte Babette Wehrmann (Grüne) in den Schlierseer Gemeinderat mitgemacht. Doch hinter den Motivationssprüchen steckt mehr als nur Worte. Sie alle gehören zu Jugendbeiräten, in denen sich der Nachwuchs einer Stadt oder Gemeinde für die eigenen Themen einsetzen kann. „Wir erwarten von unseren Jugendlichen viel Selbstständigkeit“, sagte Wehrmann. „Also lassen wir sie auch mitreden.“

+ Babette Wehrmann, Gemeinderätin der Grünen in Schliersee. © Privat

Um das Engagement zu fördern, hatten die Grünen die Einrichtung eines Jugendbeirats beantragt. Ein von Jugendlichen bis 21 Jahren gewähltes, überparteilichen und konfessionell ungebundenes Gremium, das sich regelmäßig zu Sitzungen trifft und zudem ein Antrags- und Rederecht im Gemeinderat erhält. Der Aufwand halte sich in Grenzen, meinte Wehrmann. Man müsse lediglich eine Satzung festlegen und die erste Wahl durchführen. „Danach organisieren sich die Jugendlichen selbst.“ Um den Beirat publik zu machen, empfahl Wehrmann noch eine Informationskampagne mit einem Budget von rund 1000 Euro.

Exakt dasselbe Modell beantragten die Grünen auch für die Senioren über 60 Jahren. Ein Seniorenbeirat könnte die Arbeit der Seniorenbeauftragten Ilse Faltermeier unterstützen und diese dabei auch ein Stück weit entlasten. „Es ist gut, wenn die Verantwortung nicht nur auf den Schultern einer Person liegt“, fand Wehrmann.

Ein Bedarf, den die Mehrheit der Gemeinderäte so nicht erkennen konnte. Ilse Faltermeier leiste „ausgezeichnete Arbeit“, nicht zuletzt durch ihr Engagement in der Nachbarschaftshilfe, betonte Florian Zeindl (CSU). Auch bei den Jugendlichen habe man mal einen sehr aktiven Beauftragten gehabt. „Das ist dann aber irgendwann eingeschlafen“, sagte Zeindl. Dennoch riet er von der Einrichtung von Beiräten ab. „Das ist eher etwas für einwohnerstärkere Gemeinden.“ Zeindl empfahl, eine Jungbürgerversammlung einzuberufen und wieder einen Jugendbeauftragten samt Stellvertreter zu ernennen.

Christoph Stöger (Die Schlierseer) hielt auch das für überzogen. Er habe als „noch nicht so reifer“ Gemeinderat durchaus regen Kontakt zur Schlierseer Jugend. „Man muss sie eben auch aktiv ansprechen und ihnen zuhören.“ Dies sei Aufgabe eines jeden Erwachsenen, fand Fraktionskollege Philipp Krogoll. Und Uschi Bommer mahnte, dass ein Jugendbetreuer nicht unbedingt eine dankbare Aufgabe habe. „Wenn man denen erklären muss, dass nicht alle ihrer Wünsche umsetzbar sind, hat man schnell die A-Karte.“ Max Leitner empfahl deshalb die Einrichtung einer Online-Plattform, über die die Jugendlichen ihre Anliegen im Rathaus einreichen könnten. „Die haben doch heute alle ein Handy.“

Bei den Senioren war die Meinung der Mehrheit der Gemeinderäte noch klarer: „Arbeiten wir mit den Leuten zusammen, die wir schon haben“, sagte Jürgen Höltschl (CSU). Man dürfe auf keinen Fall das bestehende Engagement um Ilse Faltermeier verprellen.

Das sei keinesfalls das Ziel der Anträge, entgegnete Gerhard Waas (Grüne). Als Gemeinderat höre man eben oft nur Einzelmeinungen. Gerade die Jugendlichen seien aber oft Teil von sehr „inhomogenen Gruppen“. Diese sollten auch so im Beirat vertreten sein. Horst Teckhaus schlug vor, es einfach mal zu probieren. „Wir werden nicht alle Probleme auf einmal lösen, aber können die Jugendlichen zur demokratischen Mitwirkung erziehen.“

Eine Mehrheit fand sich im Gemeinderat trotzdem nicht. Der Jugendbeirat wurde mit 4:13-Stimmen, der Seniorenbeirat mit 2:15-Stimmen abgelehnt. Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) versprach aber, Faltermeier als Seniorenbeauftragte in die Sitzung einzuladen. Bei den Jugendlichen sei es am besten, „wenn sie sich von sich aus zusammenfinden“.

sg