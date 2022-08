Grundsätzlich grünes Licht für Neubau

Von: Christian Masengarb

Eine Institution in Schliersee ist das Café Mesner in der Lautererstraße. Pläne sehen einen teilweisen Abriss des Gebäudekomplexes vor. © Thomas Plettenberg

Fürs Café Mesner gibt es umfangreiche Neubaupläne. Der Schlierseer Bauausschuss hat sich nun neuerlich damit befasst und in Teilen Zustimmung signalisiert. In anderen Punkten muss der Bauwerber allerdings noch nachbessern.

Der Schlierseer Bauausschuss hat auf seiner jüngsten Sitzung Wege gesucht, den Umbau des Café Mesner in der Ortsmitte zu ermöglichen und gleichzeitig das Ortsbild zu wahren. In einigen Punkten weichen die Pläne von Café-Chef und Ex-Gemeinderat Florian Guggenbichler weiter von den Vorstellungen des Gremiums ab. Dennoch hat dieses dem Umbau das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Passt Guggenbichler seinen Plan in den letzten offenen Punkten an, dürfte er wohl bald loslegen.

Historischer Teil und Bäckerei bleiben stehen

Wie berichtet, hatte der Bauausschuss erstmals im April Umbaupläne für das Café Mesner diskutiert. Diese sahen vor, einen guten Teil des Anwesens an der Lautererstraße abzureißen. Stehen bleiben sollen der älteste Teil im Osten, in dem sich das Café befindet, sowie die 1997 erneuerte Backstube. Neu entstehen sollen beim Brunnen im westlichen Grundstücksteil ein Haus mit sieben Ferienwohnungen sowie ein Verbindungsraum mit Ladengeschäft im Erdgeschoss und Kochstudio darüber. Hinzu kommen ein Keller, den es bislang nicht gab, und zwei Aufzüge.

Neubau sieht Ladengeschäft, Kochstudio und Ferienwohnungen vor

Im Grunde okay, befanden die Bauausschuss-Mitglieder damals. Wenigstens denke jemand in der Ortsmitte an die Zukunft. Sie bemängelten allerdings zu viele Abweichungen von der örtlichen Gestaltungssatzung. Das Blechdach, die nördliche Glasfassade im Verbindungsbau und den Quergiebel am Ferienhaus lehnten sie ab.

Guggenbichler und sein Planer Philipp Krogol, der für Die Schlierseer im Bauausschuss sitzt, haben den Entwurf seitdem überarbeitet. Das Ergebnis legten sie dem Gremium nun erneut vor.

Im Wesentlichen bleiben die Pläne bestehen. Mit seinen Änderungen – unter anderem ein etwas kleinerer Quergiebel, ein Einfügungsnachweis, zwei Betten weniger in der Ferienwohnung – erreichte Guggenbichler einen wichtigen Durchbruch: Das Gremium erteilte dem Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen und genehmigte einige vorher beanstandete Abweichungen von der Gestaltungssatzung. Bei anderen verweigerte es weiter die Zustimmung. Guggenbichler bekam also ein wichtiges Zustimmungssignal, muss seine Pläne aber nochmals überarbeiten.

Bauausschuss pocht auf Abstandsflächen

Wichtigster Punkt: Guggenbichler muss die Abstandsflächen voll nachweisen. Weil sein Plan diese an zwei Stellen unterschreitet, hatte er im Antrag auf andere Gebäude im Ortskern verwiesen, die dies ebenfalls tun, und eine Ausnahme beantragt. Die verweigerte das Gremium. Er muss seinen Plan also nun verkleinern oder von den Nachbarn eine Übernahme erreichen.

Das Blechdach befürwortete das Gremium beim aus seiner Sicht untergeordneten Verbindungsbau, widersprach ihm jedoch beim Neubau mit Ferienwohnungen. Bei Letzterem erlaubte es dafür die Fassade in Naturstein bis unters Dach. Glasfassade, Quergiebel und anthrazitfarbene Fenster fielen bei den Gemeinderäten durch.

Stellplätze: Es gelten die Regeln für Neubauten

Ebenfalls wichtig: Auf Bestandschutz kann sich Guggenbichler nicht berufen. Die Gemeinde wertet den Antrag als Neubau, nicht als Wiederaufbau. Für alle neu zu bauenden Gebäude muss der Antragssteller daher die geforderten Stellplätze voll nachweisen. Weil er in seinem Antrag keinen Stellplatzplan einbezogen hatte, muss er auch hier nachjustieren. Grundsätzlich scheint dies, wie auch die anderen Einwände, aber eine lösbare Aufgabe zu sein.

Der Ball liegt damit bei Guggenbichler. Nach der April-Sitzung hatte er offengelassen, ob er die Pläne umsetzen will. Er werde sich erst mit seiner Familie besprechen. Nach der jüngsten Sitzung wollte er sich gegenüber unserer Zeitung nicht zum weiteren Vorgehen äußern.