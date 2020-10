Gullydeckel aus Straße gehoben: Unbekannte sorgen für Unfallgefahr in Schliersee

Mehrere Gullydeckel haben Unbekannte in der Krettenburgstraße in Schliersee-Neuhaus aus der Fahrbahn gehoben. Die Folge: eine große Unfallgefahr für Fußgänger und Radler.

Schliersee - Tiefe Löcher in der Fahrbahn - und das bei Dunkelheit: Für große Unfallgefahr haben unbekannte Täter in der Nacht von Samstag, 17., auf Sonntag, 18. Oktober, in der Krettenburgstraße in Neuhaus gesorgt. Wie die Polizei Miesbach berichtet, hoben die Vandalen mehrere Gullydeckel samt Fangkörben aus den Kanalöffnungen. Glücklicherweise kam kein Fußgänger oder Radfahrer durch die in der Nacht kaum sichtbaren Fallen zu Schaden. Eine Streife der Polizei Miesbach verschloss nach Anzeigenaufnahme die Gullys wieder und bannte so die Gefahr. Nun laufen Ermittlungen wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Miesbach (08025/2990) zu melden.

sg