Gute Baukonjunktur: Turnhalle Neuhaus wird deutlich teurer

Zeit ist Geld. Das gilt beim Neubau der Sporthalle in Neuhaus in besonders drastischer Weise. Schuld ist der Rechtsstreit mit den Nachbarn. Der ist nun immerhin ausgestanden.

Schliersee – Durch den Rechtsstreit mit den Nachbarn hat sich das Projekt um Jahre verzögert. Mit dem Ergebnis, dass die Ausschreibung nun in die Hochkonjunktur im Bausektor fällt – was sich in deutlich höheren Preisen niederschlagen dürfte. Einen Vorgeschmack hat Schliersees Geschäftsleiter Jörn Alkofer nun im Gemeinderat gegeben.

So seien alleine die Kosten im Heizung-/Sanitär- und Lüftungsbereich im Vergleich zur ursprünglichen Kostenberechnung aus dem Jahr 2015 um 32 Prozent gestiegen. Generell seien im Bereich der technischen Gewerke Mehrkosten zwischen 20 und 30 Prozent zu erwarten, warnte Alkofer und seufzte: „Hoffentlich nicht auch in den anderen Bereichen.“ Die komplette Aktualisierung aller Kosten sei leider nicht mehr rechtzeitig zur Sitzung fertig geworden. Man braucht aber kein Prophet zu sein um zu wissen, dass die ursprünglich geplanten 5,4 Millionen Euro für den Neubau deutlich überschritten werden. „Das ist der Nachteil der guten Auftragslage auf dem Bau“, sagte Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU).

Er hatte aber auch gute Nachrichten dabei: Am 1. April habe der Verwaltungsgerichtshof den Bebauungsplan für rechtskräftig erklärt. „Ein Rechtsschutzbedürfnis war nicht mehr zu erkennen“, zitierte Schnitzenbaumer aus dem Urteil. Eine Revision sei damit nicht mehr möglich. Wie berichtet, hatte das Gericht zuvor auch schon die parallel laufende Klage gegen die Baugenehmigung abgewiesen. Damit stehe der neuen Turnhalle nichts mehr im Wege, so Schnitzenbaumer. Außer die Auftragslage bei den Firmen. „Das“, sagte Alkofer, „wird die größte Hürde.“