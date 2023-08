Hagelwalze zerstört Dächer, Autos und PV-Anlagen - Mann stürzt bei Elbach von Rohbau

Von: Andreas Höger

Teilen

Keller unter Wasser: Wie hier am Bahnhof Schliersee mussten die Feuerwehren am Samstag vielerorts im Landkreis ausrücken, um die Folgen von Starkregen und Hagelschlag zu beseitigen. © MKF_MaxKalup

Der Hagelsturm am Samstag hinterließ besonders in Fischbachau und Schliersee eine Schneise der Verwüstung. Das Unwetter tobte noch, als sich bei Elbach ein schweres Unglück ereignete: Ein Mann stürzte von einem Rohbau.

Schliersee/Fischbachau – Zerborstene Dachfenster, kaputte Autoscheiben, umgestürzte Bäume und vollgelaufene Keller: Die Hagelwalze, die am Samstagnachmittag (26. August) durchs Oberland zog, wütete besonders heftig in den südlichen Ortsteilen von Schliersee und Fischbachau.

Im Schlierseer Ortsteil Neuhaus schlugen faustgroße Hagelkumpen ein, mit einem Durchmesser von bis zu zehn Zentimetern. „Wie Tennisbälle aus Eis“, berichtet Schliersees Feuerwehr-Kommandant Andreas Dietmannsberger, „in dem Ausmaß habe ich das noch nie erlebt.“

Weiter östlich, im kleinen Weiler Lehen südwestlich von Elbach (Gemeinde Fischbachau), wurde die Feuerwehr zu einem schweren Unglück gerufen. Wie Fischbachaus Kommandant Marinus Gasteiger berichtet, stürzte ein älterer Mann gegen 17.15 Uhr aus großer Höhe von einem Rohbau. Nach ersten Erkenntnissen war er auf dem Gerüst oder auf dem Dach tätig gewesen, mutmaßlich um die Baustelle gegen das Unwetter zu sichern.

Die Familie wollte einen Notruf absetzen, kam aber in der Leitstelle, wo gleichzeitig unzählige Unwetter-Notrufe eingingen, nicht sofort durch. Zwei Berufsfeuerwehrleute aus den Reihen der Feuerwehr Elbach übernahmen die Erstversorgung. Wie Gasteiger berichtet, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der aber wetterbedingt nicht aufsteigen konnte. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Kaum ein Auto, das von dem schweren Hagel getroffen wurde, blieb unversehrt. Viele Scheiben gingen zu Bruch. Die Eisklumpen durchschlugen Dachziegel und Dachfenster. „Es schaut brutal aus“, berichtet Schliersees Kommandant, „da ist richtig viel kaputt gegangen.“ Mit Hilfe von Kameraden benachbarter Wehren halfen die Aktiven auf Dächern, pumpten Keller aus und machten Gullys frei.

Schwer getroffen wurden die Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern. „In Fischbachau und Aurach dürfte fast jede Anlage mindestens beschädigt sein“, glaubt der Fischbachauer Kommandant. Bis zu sechs Zentimeter Durchmesser hatten die Eisklumpen, die seine Männer fanden. „Am schlimmsten hat es Aurach erwischt“, berichtet Gasteiger. Auch in Fischbachau selber richtete der Hagel große Schäden an. „In Richtung Elbach und Wörnsmühl hat sich’s entspannt.“ Die Hagelkörner fielen dort deutlich kleiner aus. Es reichte jedoch, um die Gullys zu verstopfen. Die Staatsstraße durch Hundham war zeitweise komplett geflutet.

Viele Bäume schnitten die Aktiven von den Straßen, schafften aber nicht alles. „Kleinere Straßen haben wir erst einmal nur gesperrt.“ Das ganze Ausmaß der Schäden, alleine die kaputten Autos, sei noch nicht absehbar. Der Kommandant spricht vom „schlimmsten Unwetter, das die Gemeinde in jüngster Zeit getroffen hat“.

Ein ähnliches Bild in Schliersee: Auch hier traf es den Süden schlimmer als den Norden. Die Bundesstraße nach Neuhaus war laut Kommandant Dietmannsberger bis zu einem halben Meter im Wasser versunken. Am Kreiter Graben machte ein Gitter zu, das Wasser schoss über die Leitner Straße abwärts. Gegen 20.30 Uhr übernahm die Wehr Sandsäcke vom THW und platzierte sie in der Hohenwaldeckstraße, um Anwohner gegen einen überlaufenden Bach zu schützen. Erst gegen 22 Uhr war in Schliersee und Fischbachau das Gros der Einsätze abgearbeitet.

Auf Höhe Hausham und Miesbach schwächte sich die Zerstörungskraft des Hagels weiter ab. Laut Kreisbrandmeister Christian Probst liefen aber auch hier Keller voll. Wie Kreisbrandmeister Franz Huber berichtet, der die Koordinierung der Einsätze übernahm, fiel bei Miesbach ein Baum auf Gleise, was den Zugverkehr beeinträchtigte.