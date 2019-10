Zum ersten Mal seit 16 Jahren findet der Handwerkermarkt von Faszination Handwerk wieder in Schliersee statt. 30 Meister zeigen in Vitalwelt und Heimatmuseum ihr Können.

Schliersee – Martin Mitterer sitzt auf einem Schemel in der Schlierseer Vitalwelt und fädelt einen Pechdraht in ein Stückchen Leder. Auf dem Holztischchen vor dem 44-jährigen Tegernseer liegen Stoffe, Werkzeuge, Schnur. Im Laufe des Wochenendes wird der Schuhmacher daraus einen Haferlschuh fertigen. Damit will er den Menschen einen Einblick in sein Handwerk geben, Fragen beantworten und ein wenig Werbung machen für althergebrachte Handarbeit.

Handwerkermarkt Schliersee: Meister althergebrachter Berufe zeigen Arbeit

Mitterer ist einer von 30 Ausstellern, die an diesem Wochenende nach Schliersee gekommen sind – zum ersten Handwerkermarkt des Vereins Faszination Handwerk in dessen Heimat seit 16 Jahren. Ein großer Moment für die Organisatoren um Vorsitzende Christine Falken – die sich deswegen auch eine Neuerung haben einfallen lassen. Zum ersten Mal findet der Markt heuer an zwei Orten statt – in der Vitalwelt und im Heimatmuseum. Dazwischen bieten Stände Kasburger, Heimatnudeln, Fisch und Bier. „Die zwei Standorte waren eine Herausforderung“, sagt Falken. „Aber es hat sich gelohnt.“

Auch, weil sie die doppelten Standorte inhaltlich aufgriff. In der Vitalwelt führen vor allem „die Holzwürmer“ in ihr Handwerk ein, wie Falken sagt. Dort gibt es hölzerne Haushaltsgegenstände, Brillen und Weihnachtssterne. Daneben einen Hutmacher, eine Lampenschirmwerkstatt und einen Silberschmied. Damit passen die Handwerker zur Ausstellung „100 Jahre Bockerlbahn“, die in der Vitalwelt stattfindet.

Das Heimatmuseum zeigt den Film „100 Jahre Markterhebung Schliersee“. Hier hat Falken Aussteller gruppiert, deren Produkte zum Heimatmuseum passen – zum Beispiel Restaurator, Tischler, Uhrmacher. Das Konzept kommt an. Mitterer sagt: „So ist es verteilter. Die Menschen können schön schlendern.“

Öffnungszeiten des Handwerkermarkts in Schliersee

Der Markt öffnet an diesem Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr in Vitalwelt und Heimatmuseum.