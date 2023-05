Schliersee muss Schulden machen und Rücklagen anpacken

Von: Daniel Krehl

Nimmt immer mehr Gestalt an: Die Turnhalle in Neuhaus. Schliersee lässt sich das Gebäude über elf Millionen Euro kosten und musste deshalb erstmals seit vielen Jahren wieder Schulden aufnehmen. © thomas plettenberg

Bei der Präsentation des Haushaltsplans wird klar, dass Schliersee finanzielle Klimmzüge machen muss, aber leistungsfähig bleibt.

Schliersee – „Heuer ist es wirklich schwierig“, sagte die Schlierseer Kämmerin Heidi Riesenthal, als sie jetzt dem Gemeinderat ihren Etatplan vorlegte. Weil die Steuerkraft in Schliersee gestiegen ist, muss die Gemeinde mehr Geld an den Landkreis abgeben, nämlich 4,87 statt 4,39 Millionen Euro, bekommt aber weniger Schlüsselzuweisungen vom Staat, 1,13 statt 1,5 Millionen. Zusammen mit Mehrkosten bei Personal (4,96 Millionen Euro, plus 570 000), Strom (662 000 Euro, plus 374 000) und Zinsen (360 000, plus 224 000) summiert sich der Betrag, den Schliersee heuer gegenüber den Vorjahren einfach mal weniger zur Verfügung hat, auf satte 2,07 Millionen. Aus dem laufenden Geschäft bleiben dem Markt nur etwas mehr als 100 000 Euro für Investitionen übrig. Bleiben also nur eine Schuldenaufnahme, der Griff in die Rücklagen und die Hoffnung, dass die Erbauseinandersetzung, die der Gemeinde 1,2 Millionen Euro bringen soll (wir berichteten), heuer ein Ende nimmt.

13,54 Millionen Euro stehen für dieses Jahr im Vermögenshaushalt. Der größte Posten ist natürlich die Turnhalle, die gerade auf dem Schulgelände in Neuhaus entsteht. 6,5 Millionen Euro sind hierfür heuer eingeplant. Zuwendungen vom Land, vom BLSV und vom TSV (Spenden) summieren sich auf immerhin 1,3 Millionen Euro. Den Rest muss die Gemeinde selbst aufbringen.

Viel Geld geht und ging auch für den Anschluss diverser Berghütten im Taubensteingebiet an die Wasserversorgung drauf, heuer 740 000 Euro, wobei das für die Gemeinde ein Durchlaufposten ist, da sie das Geld von Freistaat und den Hütteneigentümern wiederbekommt. Ungefähr der gleiche Betrag fließt derweil in andere Maßnahmen der Wasserversorgung, die Schliersee alleine stemmen muss.

Der Haushalt in Zahlen Verwaltungshaushalt: Gesamtvolumen: 21,74 Mio. Euro Größte Einnahmen: Steuereinnahmen (z.B. Grund-, Gewerbe-, Einkommensteuer): 10,61 Mio. Euro; Kommunaler Finanzausgleich (z.B. Schlüsselzuweisung, Finanzzuweisung, Grunderwerbsteuer): 2,06 Mio. Euro; Gebühren (z.B. Wasser, Kanal, Hallenbad, Parken): 3,25 Mio. Euro; Kurbeitrag, Fremdenverkehrsbeitrag: 1,29 Mio. Euro; Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. für Schülerbeförderung, BayKiBiG, Straßenunterhalt, Winterdienst): 1,34 Mio. Euro Größte Ausgaben: Personalausgaben: 4,96 Mio. Euro; Verwaltungs- und Betriebsaufwand: 8,54 Mio. Euro (Unterhalt/Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, Fahrzeuge, Winterdienst, Tourismus); Finanzausgaben (z.B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Zinsen): 5,50 Mio. Euro Vermögenshaushalt: Gesamtvolumen: 13,54 Mio. Euro Größte Einnahmen: Zuführung vom Verwaltungshaushalt 923 000 Euro; Kreditaufnahme: 1,5 Mio. Euro; Erbschaft, Verkaufserlöse: 1.41 Mio. Euro; Investitionszuschüsse/Eigenanteil: 3,36 Mio. Euro Größte Ausgaben: Hochbau 7,78 Mio. Euro (z.B. Turnhalle 6,5 Mio. Euro, Kommunaler Wohnungsbau 500 000 Euro); Tiefbau (z.B. Straßen): 2,14 Mio. Euro; Tilgung: 818 000 Euro. Schuldenstand (Ende 2023): 14,5 Mio. Euro; Rücklagen (Ende 2023): 200 000 Euro

Gleiches gilt für die Straßen. 1,77 Millionen Euro will Schliersee heuer verbauen beziehungsweise muss bereits erfolgte Maßnahmen noch bezahlen. Die dicksten Brocken sind die Sanierung der Breitenbachstraße und des Kurwegs mit zusammen rund 1,2 Millionen Euro. Größere Beträge werden auch für die Neuanschaffung eines Multifunktionsfahrzeugs und einer Kehrmaschine für den Bauhof (384 000 Euro), den ersten Teil des Feuerwehrhauses in Neuhaus (200 000 Euro) sowie noch mal die Schule in Neuhaus fällig. Abriss der alten Halle und Bau einer WC-Anlage (wir berichteten) sind mit zusammen 500 000 Euro veranschlagt. Und nicht zuletzt steht eine Schuldentilgung in Höhe von über 800 000 Euro an.

Die Gemeinde hatte noch im Vorjahr sechs Millionen Euro Kredit aufgenommen und die noch günstigen Zinsen genutzt. Die Hälfte floss in die Rücklagen, die auf sechs Millionen Euro zum Jahresende stiegen. Der Topf wird heuer bis auf das gesetzliche Minimum (etwa 200 000 Euro) geleert. Zum Jahresende rechnet Kämmerin Riesenthal dann mit einem Schuldenstand von 14,5 Millionen Euro.

In den vergangenen Jahren war es immer so, dass Schliersee höhere Einnahmen verzeichnete als geplant. Auch 2022 kam mehr Geld rein. Der Verwaltungshaushalt (laufender Betrieb) schloss mit einem Plus von fast 3,5 Millionen Euro ab, geplant waren nur 1,9. Eine leise Hoffnung hat Riesenthal, dass es auch heuer besser läuft. „Ich bin aber kritisch.“

Stellschrauben bleiben der Gemeinde bei den Ausgaben. Ein Einsparen gelingt ihr bekanntlich seit Jahren bei den Willkommens-Tafeln an den Ortseingängen. Auch heuer stehen dafür 50 000 Euro im Haushalt.

Viel zu sagen hatten die Gemeinderäte nicht zu dem Zahlenwerk. Karl Hiermeyer (PWG) fragte, ob man angesichts vieler gestiegener Kosten nicht an der einen oder anderen Gebühr etwas machen könne. Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU) lehnte das als „nicht zielführend“ ab. „Man muss den Menschen auch Luft zum atmen lassen.“ Florian Zeindl (CSU) erinnerte daran, dass die Gemeinde bei der Zweitwohnungssteuer ja tätig wurde. Die Erhöhung von zwölf auf 18 Prozent brachte der Gemeinde Zusatzeinnahmen von 300 000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Heuer sind 950 000 Euro veranschlagt. Überhaupt ist Schliersee bei den Einnahmen etwas mutiger, rechnet mit 2,8 Millionen Euro Gewerbesteuer (Vorjahr: 2,5 Millionen) und 5,1 Millionen Einkommensteuerbeteiligung (Vorjahr: 4,8 Millionen).

Schnitzenbaumer sprach abschließend von „keinem Haushalt, der einen ,Juhu‘ schreien lässt“. Aber die Gemeinde sei leistungsfähig. Insofern sei der einstimmig verabschiedete Etatplan „insgesamt nicht beunruhigend“.

