Herzig und zu Herzen gehend: „Advent in den Schlierseer Bergen“ trifft Geschmack

Besinnlicher Wohlklang: Auf der Bühne sorgten nicht nur Sprecher Karl Wiedemann sowie die Reichersdorfer Sänger für vorweihnachtliche Stimmung. © Stefan Schweihofer

Die Rückkehr in die namensgebende Heimat ist geglückt: Der „Advent in den Schlierseer Bergen“ im Bauerntheater hat den Geschmack des Publikums getroffen.

Schliersee – Über Corona-Impfungen, Bürgergeld oder Mindestlohn lacht sonst kaum wer – das Publikum beim „Advent in den Bergen“ im Schlierseer Bauerntheater aber schon. Auch sonst war an diesem Nachmittag bei aller Besinnlichkeit Lächeln angesagt zu Karl Wiedemanns pointierten und nachdenklichen Geschichten aus seiner kargen und doch freundlichen Nachkriegskindheit und seinen munteren Texten mit aktuellen Anspielungen für das ebenso herzige wie zu Herzen gehende Hirtenspiel.

Mit dieser Veranstaltung nach Jahren der Stille nahm der Münchner Festring als Bewahrer von Brauchtum und Tracht den Faden des einst legendären Schlierseer Adventssingens wieder auf und hatte großen Erfolg: Das Theater war voll. Alle Generationen waren vertreten und freuten sich an Volksmusik und dem Auftritt jugendlicher Hirten.

Obendrein taten sie das zu einem guten Zweck, wie Festring-Präsident Karl-Heinz Knoll in seiner Begrüßung erklärte. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt der Musikschule Schlierach-Leitzachtal zugute.

Sprecher Wiedemann ein gebürtiger Schlierseer

Im Wechsel mit den Lesungen von Programmgestalter und Sprecher Wiedemann, einem gebürtigen Schlierseer, erklangen adventliche Lieder und Musikstückln aus dem reichen alpenländischen Schatz. Die bei allem Ernst humorvollen Szenen der frisch und lebhaft agierenden jungen Hirten Lena (Helena Busch), Lenzi (Lenzi Eham), Wiggerl (Ludwig Gasteiger) und Pius (Pius Gasteiger) auf ihrem Weg zum Jesuskind in der Krippe hatte ebenfalls Wiedemann geschrieben und mit den vier Schlierseer Kindern einstudiert. Dabei plattelten die drei Buben sogar den „Haushamer“, zu dem von der Empore aus die fünfköpfige Bläsergruppe Grünbauer aufspielte, die auch mit strahlenden Fanfaren und Chorälen glänzte.

Einen wunderbaren Kontrast zu ihnen bildete die Hornsteiner Zithermusi aus Mittenwald mit ihren teils zart-getragenen und teils kräftig-rhythmischen Weisen. Die vier Hornsteiner der Gruppe sind übrigens nicht miteinander verwandt.

Die Waakirchner Musiker Hausl Brandhofer mit seiner Zither und Roman Mayrock an der Gitarre begleiteten gekonnt und einfühlsam die beiden Gesangsgruppen. In der felsigen Waldlandschaft der Kulissen führten die Reichersdorfer Sänger mit den Brüdern Girgl, Hansl und Klaus Ellmaier nebst Schwager Schorsch Berwanger in ihren voll und klar vorgetragenen Liedern und Jodlern vom Einzug des Winters über den traditionellen Aufruf des Kaisers Augustus bis zum Stall.

Ebenso beeindruckten die Neukirchner Sängerinnen Leni Probst, Christine Gloggner und Christi Grabichler mit ihren glockenreinen Stimmen zur Verkündung der frohen Botschaft in der Heiligen Nacht und in einem sanften, innigen Schlaflied. Für den abschließenden, von allen gesungenen Andachtsjodler erhoben sich die Gäste und konnten so gleich stehenden Applaus spenden – begeistert, lang und vor allem verdient.

Gudula Beyse